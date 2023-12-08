የጨዋታ ሽልማቶች ለ SAG-AFTRA ስጋቶች ትኩረትን ያመጣል

የ SAG-AFTRA አባላት እና የሶካል ጌም ሰራተኞች የጊልዱን መስተጋብራዊ ሚዲያ ክፍል ስላጋጠሟቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ግንዛቤ ለማስጨበጥ የዘንድሮውን የጨዋታ ሽልማት መድረክ እየተጠቀሙ ነው። ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት እየመረጡ ወይም እየደበደቡ ባይሆኑም፣ ከቪዲዮ ጌም አዘጋጆች ጋር አዲስ ውል ለመፈራረም የሚደረገው ድርድር በመቋረጡ የስራ ማቆም አድማ ሊቀጥል ይችላል። SAG-AFTRA ያተኮረባቸው ሶስት ዋና ጉዳዮች የደመወዝ ጭማሪ፣ የእንቅስቃሴ ፈጻሚዎች የደህንነት ፍላጎቶች እና የስነምግባር AI ጥበቃዎች ናቸው።
AIን በተመለከተ፣ SAG-AFTRA የሚጠይቀው ሙሉ ክልከላ ሳይሆን ግልጽነት፣ ትክክለኛ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ስምምነት እና AI በትክክል በሰው ተዋናዮች ያልተከናወኑ ትርኢቶችን ለመፍጠር በሚውልበት ጊዜ ፍትሃዊ ካሳ ለማግኘት ነው። ይህ ጥያቄ አሁንም የቴክኖሎጂ እድገቶችን እየተቀበለ ሙያዊ ፈጻሚዎችን ብዝበዛ ለመከላከል በማሰብ ምክንያታዊ እና ትብብር ተደርጎ ይታያል.
የ AI ጉዳይ በቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ በድምጽ ተዋናዮች ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም ነገር ግን ለጠቅላላው ኢንዱስትሪ አንድምታ አለው. ይሁን እንጂ የድምጽ ተዋናዮች በአሁኑ ጊዜ በቪዲዮ ጌም ኢንዱስትሪ ውስጥ የተዋሃዱ ብቸኛ ሙያዎች ናቸው, ይህም መላውን የሰው ኃይል የሚጠቅሙ ማዕቀፎችን በጋራ ለመደገፍ ቀላል ያደርጋቸዋል.
ስለ AI ከሚያሳስባቸው ጭንቀት በተጨማሪ፣ SAG-AFTRA ከጨዋታ ገንቢዎች ጋር በመቀናጀት እና በመርዛማ የስራ ቦታዎች ሪፖርቶች “በሚገርም ሁኔታ አውዳሚ ዓመት” ካሳለፉት ጋር በአንድነት ቆሟል። ሁለቱም ተዋናዮች እና ገንቢዎች በስራቸው ውስጥ የደህንነት እና ዘላቂነት አንድ የጋራ ግብ ይጋራሉ።
የጨዋታ ሽልማቶች የኢንደስትሪውን ስኬቶች ሲያከብሩ፣ SAG-AFTRA ከጨዋታዎቹ በስተጀርባ ያሉ ሰዎች በበቂ ሁኔታ እንዲጠበቁ እነዚህን መሰረታዊ ፍላጎቶች መወያየት እና መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል። የሰው ልጅ በኢንዱስትሪው ውስጥ ሲበለጽግ ሁሉም ሰው እንዲዝናናበት ተጨማሪ ምርጥ ጨዋታዎች እንዲፈጠር ያደርጋል።
ድርድሩ ቀጣይነት ያለው ቢሆንም፣ SAG-AFTRA የጨዋታ ሽልማቶችን ለእነዚህ ወሳኝ ጉዳዮች ትኩረት ለመስጠት እና ችሎታቸውን እና ጥረታቸውን ለጨዋታ ኢንዱስትሪው ለሚያደርጉት ሰዎች መብት ለመሟገት እንደ እድል አድርጎ ይመለከተዋል።