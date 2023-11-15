የእርስዎ አዲሱ የምርት ስም-አዲስ ጽሑፍ፡ ለመፈተሽ ልዩ የጠረጴዛ ጨዋታዎች

ከጓደኞችዎ ጋር ለመጫወት ልዩ የጠረጴዛ ጨዋታ ይፈልጋሉ? ከዚህ በላይ ተመልከት! ብዙም ያልታወቁ፣ ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ አዝናኝ የሰአታት መዝናኛ እንደሚሰጡ እርግጠኛ የሆኑ የጠረጴዛ ጨዋታዎችን ዝርዝር አዘጋጅተናል። ከተወዳዳሪ የካርድ ጨዋታዎች እስከ እራስን ወደያዙ RPG ሳጥኖች ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር አለ።
ቦባ መምህር
በቦባ ማስተር፣ ተጫዋቾች ከማንም በፊት የአረፋ ሻይ መጠጥ ለመፍጠር ይወዳደራሉ። ግን እንደሚመስለው ቀላል አይደለም. መሳሪያዎች በጣም አናሳ ናቸው፣ እና ተጫዋቾች ድርጊቶችን ማጠናቀቅ የሚችሉት ከሌሎች ተጫዋቾች ካርዶችን በመውሰድ ወይም በእድል እድሎች ብቻ ነው። ጨዋታው ፈጣን ፍጥነት ያለው እና በሚያስደንቅ ሁኔታ የተሞላ ነው፣ ይህም ለሁሉም ዕድሜዎች ታላቅ የፓርቲ ጨዋታ ያደርገዋል።
Alien Frenzy
Alien Frenzy የመጨረሻው የሞተ ሰው የሚያሸንፍበት የካርድ ጨዋታ ነው። ተጫዋቾች ከአቅርቦት ወለል ላይ ካርዶችን በመጫወት ለባዕድ ወረራ መዘጋጀት አለባቸው። አንዴ የ UFO ካርድ ከታየ, የወረራ ደረጃ ይጀምራል. ተጫዋቾች ልዩ ችሎታዎችን ለመቀስቀስ የውጭ ካርዶችን ከቁምፊ ካርዶቻቸው ጋር ለማዛመድ ተስፋ በማድረግ ከወራሪው ወለል ላይ ይሳሉ። ሁሉም የቁምፊ ካርዶች ሲወገዱ ጨዋታው ያበቃል። Alien Frenzy ኃይለኛ እና ስልታዊ ነው፣ ተጫዋቾችን እስከ መጨረሻው በጣታቸው ላይ ያቆያል።
ንጉስ አልባ
በስትራቴጂ እና በተፅዕኖ ጨዋታዎች የሚደሰቱ ከሆነ ኪንግለስ ፍጹም ምርጫ ነው። ተጫዋቾቹ ከፍተኛ ተጽዕኖ ለማሳደር ይዋጋሉ እና የድዋርቭስ ንጉስ ዘውድ ይደረጋሉ። እያንዳንዱ ተራ፣ተጫዋቾቹ ተፅዕኖ እንዲኖራቸው የሚያግዙ ድርጊቶችን ለማከናወን ድዋርፍ፣ ንጥል ነገር ወይም የክስተት ካርዶችን መጫወት ይችላሉ። ጨዋታው የሚጠናቀቀው አንድ ተጫዋች በመጫወቻ ቦታው ውስጥ ስድስት ወይም ከዚያ በላይ ካርዶች ሲኖረው ወይም የእጣው መድረክ ሲያልቅ ነው። Kingless እያንዳንዱ ውሳኔ የሚቆጠርበት የጥበብ እና የታክቲክ ጨዋታ ነው።
ትናንሽ ሳጥኖች
የጠረጴዛ አርፒጂዎችን ለሚያፈቅሩ፣ ትንንሽ ሳጥኖች አራት የተለያዩ ራስን የያዙ RPG ሁኔታዎችን ያቀርባል። እያንዳንዱ ሳጥን የራሱ የሆነ ልዩ ታሪክ እና ዘውግ አለው, ይህም ለሁለቱም አዲስ እና ልምድ ላላቸው RPG ተጫዋቾች ምርጥ ምርጫ ያደርገዋል. ተጓዥ ነጋዴ ለመሆን፣ ማህበረሰብ ለመገንባት፣ የተተወ የጠፈር ጣቢያን ለማሰስ ወይም ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ህይወት ለመምራት ትንንሽ ሳጥኖች ለርስዎ የሚሆን ሁኔታ አላቸው።
እነዚህ የጠረጴዛ ጨዋታዎች ከተለመደው ዋና ዋና ርዕሶች አዲስ እና አስደሳች አማራጭ ያቀርባሉ። በልዩ መካኒኮች፣ አስማጭ ገጽታዎች እና በድጋሜ መጫወት እነዚህ ጨዋታዎች ለማንኛውም የቦርድ ጨዋታ አድናቂዎች መሞከር አለባቸው።
በየጥ
ጥ፡ እነዚህን ጨዋታዎች ከብዙ ቡድን ጋር መጫወት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ አብዛኛዎቹ እነዚህ ጨዋታዎች እንደ ጨዋታው ከሁለት እስከ አስር ተጫዋቾች ድረስ ብዙ ተጫዋቾችን ማስተናገድ ይችላሉ።
ጥ፡ እነዚህን ጨዋታዎች የት መግዛት እችላለሁ?
መ: ከእነዚህ ጨዋታዎች መካከል አንዳንዶቹ በገንቢዎች ድረ-ገጾች ላይ ለግዢ ይገኛሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በኪክስታርተር በኩል ሊገኙ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ የቀረቡትን ማገናኛዎች ይመልከቱ።
ጥ፡ እነዚህ ጨዋታዎች ለመጫወት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳሉ?
መ: ለእያንዳንዱ ጨዋታ የጨዋታው ጊዜ ከ15 ደቂቃ እስከ ብዙ ሰአታት ይለያያል። ለተገመተው የጨዋታ ጊዜ መግለጫዎቹን ይመልከቱ።
ጥ: እነዚህ ጨዋታዎች ለልጆች ተስማሚ ናቸው?
መ: በጨዋታው ላይ የተመሰረተ ነው. አንዳንድ ጨዋታዎች ለአረጋውያን ተጫዋቾች ይበልጥ ተስማሚ የሆኑ ውስብስብ መካኒኮች ወይም ገጽታዎች ሊኖራቸው ይችላል። ከልጆች ጋር ከመጫወትዎ በፊት ሁልጊዜ የእድሜ ምክሮችን ያረጋግጡ.
ምንጮች:
- Quokka ጨዋታዎች: quokkagames.com
- Alien Frenzy: alienfrenzygame.com
– ንጉሥ አልባ፡ ሁለት19.ኮ