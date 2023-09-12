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የ10,000 እርምጃዎችን ግብ እንደገና ማጤን፡ በደረጃ ቆጠራ እና በጤና ላይ አዲስ ምርምር

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የ10,000 እርምጃዎችን ግብ እንደገና ማጤን፡ በደረጃ ቆጠራ እና በጤና ላይ አዲስ ምርምር

ከአንድ አመት በፊት፣ በዋሽንግተን ፖስት የመልካም+መሆን ዴስክ ለጤና ተስማሚ ሳይንስን መሰረት ያደረገ ምክር ለመስጠት ተልእኮውን ጀመረ። አካልን፣ አእምሮን እና ግንኙነቶችን በመንከባከብ ላይ በማተኮር፣ ዴስክ አንባቢዎች ስለጤንነታቸው በመረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ እንዲያደርጉ ለማበረታታት ያለመ ነው። ለዚህ ክስተት ክብረ በዓል, በየቀኑ በጥሩ ሁኔታ ለመኖር የእነርሱ ምርጥ ምክሮች ተመርጠዋል.

አንድ እንደዚህ ያለ ምክር በቀን 10,000 እርምጃዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወርቃማ መስፈርት ነው የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል። ከ"የእርስዎ እንቅስቃሴ" ጀርባ ያለው አምደኛ ግሬቸን ሬይኖልድስ በዚህ ልዩ ቁጥር ላይ ምንም አስማታዊ ነገር እንደሌለ ይጠቁማል። አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ከ 60 ዓመት በታች ለሆኑ ግለሰቦች ከ 8,000 እስከ 10,000 አካባቢ ባለው የዕለት ተዕለት የእርምጃ ቆጠራ ትልቁን ጥቅም ማግኘት ይቻላል ። ከ60 ዓመት በላይ ለሆኑት፣ ጣራው በትንሹ ዝቅተኛ ነበር፣ ለሟችነት አደጋ የሚቀነሰው ጣፋጭ ቦታ በ6,000 እና 8,000 ደረጃዎች መካከል ወድቋል።

ከዚህ ራዕይ አንጻር፣ Well+Being ለደረጃ ቆጣሪዎች ሰባት ምክሮችን ይሰጣል። እነዚህ ምክሮች ግለሰቦች እርምጃዎቻቸውን በብቃት እንዲከታተሉ እና ተጨማሪ አካላዊ እንቅስቃሴን በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ውስጥ እንዲያካትቱ ለመርዳት ያለመ ነው። የአስተያየት ጥቆማዎች ሊደረስባቸው የሚችሉ ግቦችን ማዘጋጀት፣ የእርምጃ ቆጠራዎችን ቀስ በቀስ መጨመር እና እንደ ፔዶሜትሮች ወይም የአካል ብቃት መከታተያዎች ያሉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምን ያካትታሉ። እነዚህን ምክሮች በመከተል፣ ግለሰቦች በከፍተኛ ደረጃ ቆጠራ ዒላማ ሳይሸነፉ አካላዊ ደህንነታቸውን ማሳደግ ይችላሉ።

ደህንነት ከአካላዊ ጤንነት በላይ እንደሚጨምር ማስታወስ ጠቃሚ ነው. ሁለንተናዊ ደህንነትን በማስቀደም እና በሳይንሳዊ መረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ በማድረግ ግለሰቦች የተሟላ እና ሚዛናዊ ህይወት መምራት ይችላሉ። በዋሽንግተን ፖስት ላይ ያለው የጤንነት+መሆን ዴስክ አንባቢዎች ይህንን ግብ እንዲደርሱ የሚረዱ ጽሑፎችን እና ምክሮችን መስጠቱን ቀጥሏል።

ምንጭ:

ዋሽንግተን ፖስት - የመልካም+መሆን ዴስክ

By Mampho Brescia

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