የኦሳካ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የአሚኖ አሲዶች በህዋስ እድገት እና ራስን በራስ ማከም ላይ ያላቸውን ሁለገብ ተፅእኖ ገለፁ።

በቅርቡ በሴል ሪፖርቶች ጆርናል ላይ ባሳተመው እጅግ አስደናቂ ጥናት የኦሳካ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሕዋስ እድገትን እና ራስን በራስ ማከምን የሚቆጣጠረውን ውስብስብ የሴሉላር ቁጥጥር መረብን አግኝተዋል። ጥናቱ የሚያተኩረው TORC1, በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ዋና ተቆጣጣሪ እንደሆነ የሚታወቀው ፕሮቲን ነው, እና አሚኖ አሲዶች በተለይም ሳይስቴይን በማንቃት ውስጥ የሚጫወቱትን ቁልፍ ሚና ያሳያል.
የ TORC1 ን ማግበር በአንድ መንገድ ላይ ብቻ የተመሰረተ እንደሆነ ከቀደምት ግምቶች በተለየ፣ ተመራማሪዎቹ ሁለቱም Pib2 እና Gtr መንገዶች በዚህ ሂደት ውስጥ እንደሚሳተፉ ደርሰውበታል። ፕሮቲን Pib2 ከሳይስቴይን ጋር የሚገናኝ እንደ ዳሳሽ ሆኖ TORC1 ገቢርን እንደሚያስነሳ ደርሰውበታል። ይህ ማግበር ከፕሮቲን ውህደት ጀምሮ እስከ ሴል መስፋፋት ድረስ የተከሰቱ ክስተቶችን ያስቀምጣል።
የእነዚህ ግኝቶች በሰው ጤና ላይ ያለው አንድምታ እጅግ በጣም ብዙ ነው. በ TORC1 ውስጥ ያሉ የአካል ጉዳተኞች ካንሰር፣ የስኳር በሽታ እና የአእምሮ ማጣትን ጨምሮ ከተለያዩ በሽታዎች ጋር ተያይዘዋል። ስለዚህ የ TORC1ን የማግበር ዘዴ መረዳቱ ለአዳዲስ የሕክምና እድገቶች በር ይከፍታል። ሳይስቴይን እና ሌሎች አሚኖ አሲዶች የሚያነሷቸውን ልዩ መንገዶች የሚያነጣጥሩ ሕክምናዎችን በማዳበር፣ ሳይንቲስቶች የእነዚህን በሽታዎች እድገት ሊቀንሱ ይችላሉ።
ይህ ጥናት ስለ ሴሉላር ባዮሎጂ ባለን ግንዛቤ ላይ ትልቅ ለውጥ ያሳያል። የ TORC1 ን ማግበር ቀላል ሂደት ነው የሚለውን የቀደመ ግምት በመሞገት የአሚኖ አሲዶች በሴል እድገት እና ራስን በራስ ማከም ላይ ያላቸውን ዘርፈ-ገጽታ ያለውን ተጽእኖ አጉልቶ ያሳያል። በምትኩ፣ እንደ ልዩ አሚኖ አሲድ እና መንገዱ የሚለያዩ ውስብስብ የግንኙነት መረቦችን ያሳያል። ይህ አዲስ የተገኘ አመለካከት በሴሉላር ባዮሎጂ ውስጥ የወደፊት የምርምር አቅጣጫዎችን እንደሚቀርፅ እና በሕክምና ውስጥ አዳዲስ እድገቶችን እንደሚፈጥር ጥርጥር የለውም።
በአጠቃላይ በኦሳካ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገው ጥናት ለሴሉላር እድገት እና ራስን በራስ ማከም እንቆቅልሹን ወሳኝ ክፍል ይጨምራል። በ TORC1 አግብር ውስጥ የተካተቱትን ቁልፍ ዘዴዎች በመለየት፣ ሳይንቲስቶች አሁን የታለሙ ጣልቃገብነቶችን ለመመርመር እና ከ TORC1 ጉድለት ጋር ተያይዘው የሚመጡ በሽታዎችን የመዋጋት አቀራረባችንን ለመቀየር በተሻለ ሁኔታ ዝግጁ ሆነዋል።