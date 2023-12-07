ኦፕራ ዊንፍሬይ ስታንስ በአካዳሚ ሙዚየም ጋላ 2023 በአስደናቂ ሁኔታ

ኦፕራ ዊንፍሬይ በእሁድ ምሽት በአካዳሚ ሙዚየም ጋላ 2023 ትርኢት ማቆሚያ መግቢያ ያደረገች ሲሆን ተመልካቾችን በሚያስደንቅ መገኘቷ እና ውበቷን በሚያሳይ አስደናቂ ስብስብ ነበር። የሚዲያዋ ሞጋች በዝግጅቱ ላይ በመገኘቷ የተሰማውን ደስታ ከ"ቀለም ወይንጠጅ" ቤተሰቧ ጋር ለመካፈል ወደ ማህበራዊ ድህረ ገፅ በመሄድ የግል ስታይልዋን የሚያሳይ ወይንጠጅ ቀለም ያለው ልብስዋን አሳይታለች።
በታዋቂው የፋሽን ቤት የተነደፈው የምስጢር ስብስብዋ ውስብስብ ዝርዝሮችን እንደ ረጅም እጅጌዎች፣ አንገቱ ከፍ ያለ እና የሚፈስ ባቡር አሳይቷል፣ ይህም የዊንፍሬይ ቀይ ምንጣፍ እይታ ወደ ሌላ የተራቀቀ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል። የሚገርመው ሐምራዊ ቀለም ከሌሎች ታዋቂ ሰዎች ከለበሱት ጥቁር፣ ወርቅ እና ቀይ አልባሳት መካከል እንድትለይ አድርጓታል።
ከአለባበሷ በተጨማሪ፣ ዊንፍሬይ በግማሽ ላይ የፀጉር አሠራሯን በሚያሟሉ የአልማዝ ጠብታ የጆሮ ጌጦች ላይ የሷን ድንቅ ጣዕም አሳይታለች። አድናቂዎቿ እና ተከታዮቹ አስደናቂ ገጽታዋን አወድሰውታል፣ እንከን የለሽ የፋሽን ምርጫዎቿን አድንቀው እና ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን ለመጠበቅ ስለ ሚስጥሯ ጠይቋል።
ምሽቱ ለዊንፍሬ በፒላር ሽልማት ሲከበር ትልቅ ትርጉም ነበረው ፣ ይህም የላቀ መሪነቷን እና ለአካዳሚ ሙዚየም ያላትን ድጋፍ በማመስገን ነው። ይህ እውቅና በፊልም ኢንደስትሪ ያላትን ተደማጭነት እና የበለፀገ ታሪኳን ለመጠበቅ ያላትን ቁርጠኝነት ያጠናክራል።
በዓመቱ መጀመሪያ ላይ ሊደረግ የታቀደው ነገር ግን ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ምክንያት የተራዘመው ጋላ በመጨረሻ በሎስ አንጀለስ ተካሂዷል። በኮከብ የታጀበው ዝግጅቱ ናታሊ ፖርትማን፣ ሲሙ ሊዩ፣ ዱአ ሊፓ፣ ሉፒታ ንዮንግኦ እና ሴሌና ጎሜዝን ጨምሮ በመዝናኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ እንደ ሜሪል ስትሪፕ፣ ሚካኤል ቢ. ጆርዳን እና ሶፊያ ኮፖላ ላሉት ሊቃውንት ክብር በመስጠት ለሲኒማ ዓለም ያበረከቱትን አስደናቂ አስተዋፅዖ አመልክቷል።
ኦፕራ ዊንፍሬ በምስጢራዊ ስልቷ እና ለፊልም ኢንደስትሪ ባበረከቷት ጉልህ አስተዋፅዖ መግለጫ መስጠቱን ስትቀጥል፣ ደጋፊዎቿ በዚህ በበዓል ሰሞን እና ከዚያም በላይ የማይረሱ ትዕይንቶችን አስቀድመው መገመት ይችላሉ። የእሷ ተጽእኖ እና መገኘት ለብዙ አመታት ኢንዱስትሪውን ለመቅረጽ እና ለማነሳሳት እንደሚቀጥል ጥርጥር የለውም.