አዲስ ባህሪያት እና የንድፍ ማሻሻያዎች፡ Oppo ColorOS 14ን ማሰስ

ታዋቂው የስማርትፎን አምራች የሆነው ኦፖ አዲሱ የሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሆነውን ColorOS 14 ን እያስተዋወቀ ነው። በአንድሮይድ 14 ላይ የተሰራው ColorOS 14 በዓለም ዙሪያ ወደ ኦፖ ስልኮች ሊለቀቅ ነው። ልቀቱ መጀመሪያ ላይ እንደ Find N2 Flip ባሉ ባንዲራ ሞዴሎች ላይ ያተኩራል እና ቀስ በቀስ ሬኖ 10ን ጨምሮ ወደ ተመጣጣኝ አማራጮች ይዘልቃል። በጥቅምት ወር የ ColorOS 14 የህዝብ ቤታ ለ Find X5 ተከታታይ እና ሌሎች ተኳሃኝ ሞዴሎች ተጀመረ።
ColorOS 14 በጎግል ፒክስል 8 ላይ የሚገኙትን የሚያስታውሱ የተለያዩ በ AI የተጎላበቱ ባህሪያትን ያስተዋውቃል። ለምሳሌ፣ SmartTouch ባህሪ ተጠቃሚዎች እንደ ጽሑፍ፣ ምስሎች እና ቪዲዮዎች ያሉ የይዘት አይነቶችን በቀላሉ እንዲመርጡ እና እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል። ቀላል ምልክቶችን ምረጥ እና ጎትት በመጠቀም ወደ አንድ ማስታወሻ ፋይል አድርግ ወይም አዋህዳቸው። ሌላው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ተጨማሪ ነገር ከአንድ ምስል ወይም ባለበት የቆመ ቪዲዮ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን ለመከርከም የሚያስችል ስማርት ምስል ማቲንግ ነው።
የተጠቃሚን ልምድ እና የባትሪ ህይወት ለማሳደግ ኦፖ ስማርት ቻርጅን ተግባራዊ አድርጓል፣ ይህም የስልኩን የአጠቃቀም ሁኔታ መሰረት በማድረግ የኃይል መሙያውን በራስ ሰር ያስተካክላል። ይህ አላስፈላጊ የባትሪ መጥፋትን ለመከላከል ይረዳል፣ በጊዜ ሂደት ጥሩ አፈጻጸምን ያረጋግጣል። በተጨማሪም፣ በ ColorOS 13 ውስጥ የገባው የOppo AI ላይ የተመሠረተ የግላዊነት ባህሪ፣ AutoPixelate፣ ከማጋራታቸው በፊት እንደ ስሞች እና ስልክ ቁጥሮች ያሉ ሚስጥራዊነት ያላቸው መረጃዎችን በራስ-ሰር ፒክስል ያደርጋል።
በአፈጻጸም ረገድ፣ ኦፖ በTrinity Engine ውስጥ ሶስት ቁልፍ ባህሪያትን ያጎላል፡ ROM Vitalization፣ RAM Vitalization እና CPU Vitalization። ROM Vitalization እስከ 20GB ማህደረ ትውስታን ለመቆጠብ የፋይል እና የመተግበሪያ መጭመቂያ ይጠቀማል. RAM Vitalization የ RAM አጠቃቀምን ያመቻቻል፣ አጠቃላይ የስርዓት ፍጥነትን ያሳድጋል፣ ሲፒዩ ቪታላይዜሽን ለስላሳ አፈፃፀም የማቀነባበሪያ ሃይልን ይጨምራል።
በColorOS 13 ስኬት ላይ በመገንባት ኦፖ የንድፍ ዝግመተ ለውጥን በColorOS 14 ይቀጥላል።እንደ OnePlus OxygenOS፣የOppo's Aquamorphic aesthetic—በውሃ የተቃኘ ንድፍ—ወደ የቅርብ ጊዜው ዝመና ይሸጋገራል። ከዚህም በላይ ColorOS 14 ለጥሪዎች፣ ማንቂያዎች እና ማሳወቂያዎች አዲስ የጥሪ ቅላጼ ስብስብ ያስተዋውቃል፣ ይህም የተጠቃሚውን ተሞክሮ ግላዊነት ማላበስን ይጨምራል።
በየጥ:
ጥ፡ ColorOS 14 ምንድን ነው?
መ፡ ColorOS 14 በኦፖ በአለም አቀፍ ደረጃ ለስማርት ስልኮቻቸው የተሰራው የቅርብ ጊዜው የሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው።
ጥ፡ የ ColorOS 14 አንዳንድ ታዋቂ ባህሪያት ምንድናቸው?
መ፡ ColorOS 14 ስማርት ቶክ ለይዘት ምርጫ እና አደረጃጀት፣ Smart Image Matting ለርዕሰ ጉዳይ፣ ለተመቻቸ የባትሪ አጠቃቀም እና AutoPixelateን ጨምሮ የተለያዩ AI-የተጎላበተው ባህሪያትን ያመጣል።
ጥ፡ የሥላሴ ሞተር አፈጻጸምን እንዴት ያሳድጋል?
መ፡ የሥላሴ ሞተር፣ በ ColorOS 14 ውስጥ ተለይቶ የቀረበ፣ ROM Vitalization for memory saves፣ RAM Vitalization ለተሻሻለ ፍጥነት፣ እና ሲፒዩ ቪታላይዜሽን ለተቀላጠፈ አሠራር ያካትታል።
ጥ፡ ColorOS 14 ምን የንድፍ ማሻሻያዎችን ያቀርባል?
መ: ColorOS 14 በ ColorOS 13 ውስጥ በተዋወቀው Aquamorphic ውበት ላይ ይገነባል፣ ይህም በውሃ ላይ የተመሰረተ ንድፍ ያቀርባል። እንዲሁም ለጥሪዎች፣ ማንቂያዎች እና ማሳወቂያዎች አዲስ የስልክ ጥሪ ድምፅ ያስተዋውቃል።
ጥ፡ ColorOS 14 መቼ ነው የሚገኘው?
መ፡ ColorOS 14 በአለም አቀፍ ደረጃ እንደ Find N2 Flip ካሉ ዋና ስልኮች ጀምሮ እና በመጨረሻም እንደ Reno 10 የበጀት ተስማሚ አቅርቦቶች ላይ ይደርሳል። የህዝብ ቤታ ለተኳሃኝ ሞዴሎች በጥቅምት ወር ተጀመረ።