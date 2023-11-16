Oppo ColorOS 14 ን ይፋ አደረገ፡ በስማርትፎን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ አዲስ ዘመን

ታዋቂው የቻይና ስማርት ስልክ አምራች የሆነው ኦፖ በአንድሮይድ 14 ላይ የተመሰረተ እጅግ በጣም ጥሩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሆነው ColorOS 14 በአለም አቀፍ ደረጃ መለቀቁን ይፋ አድርጓል።ይህ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው ዝመና ብዙ ለውጦችን ያመጣል እና የተጠቃሚውን ልምድ ለመቀየር ያለመ አዳዲስ ባህሪያትን አስተዋውቋል።
የ ColorOS 14 ቁልፍ ድምቀቶች አንዱ የዘመነው Aquamorphic ዲዛይን ነው። በColorOS 13 የንድፍ ቋንቋ ስኬት ላይ በመገንባት ኦፖ ይህን ባህሪ በአዲስ የድምፅ ውጤቶች፣ የቀለም ስርዓቶች እና በይነተገናኝ አካላት አሻሽሏል። ተጠቃሚዎች ለጥሪዎች፣ ማንቂያዎች እና ማሳወቂያዎች በአስር የአኳሞርፊክ ጭብጥ ያላቸው የስልክ ጥሪ ድምፅ ያላቸው የተሻሻለ የስማርትፎን ልምድ ሊጠብቁ ይችላሉ። በተጨማሪም በሁሉም የኦፖ መሳሪያዎች ላይ ማራኪ የኦዲዮ ተሞክሮ ለማቅረብ ሰባት አለምአቀፍ የዩአይ ድምጽ ዲዛይኖች ተካተዋል።
የተሻሻለው አኳሞርፊክ ቀለም ሲስተም ማስተዋወቅ ከ ColorOS 14 ሌላ ትኩረት የሚስብ ተጨማሪ ነገር ነው። የተለመዱ የመስተጋብር ዓይነቶችን ወደ አረፋዎች፣ እንክብሎች እና ማስፋፊያ ፓነሎች በማዋሃድ ኦፖ መረጃ ያለችግር እንዲፈስ እና በትንሹ ረብሻ ጋር እንዲዋሃድ ያስችላል፣ በዚህም ሊታወቅ የሚችል የተጠቃሚ በይነገጽ ያቀርባል።
ColorOS 14 በተጨማሪም ዘላቂነት እና የአካባቢ ንቃተ ህሊና ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። አዲሱ GO አረንጓዴ ሁል ጊዜ-ላይ ማሳያ የአየር ንብረት ለውጥ ግንዛቤን ያሳድጋል እና የአካባቢ ጥበቃን ያበረታታል። ከዚህም በላይ Oppo በርካታ AI ላይ የተመሰረቱ ባህሪያትን ወደ የቅርብ ጊዜው ሶፍትዌር አካቷል. በ AI የተጎላበተ ስማርት ንክኪ ባህሪ ተጠቃሚዎች እንደ ጽሑፍ፣ ምስሎች እና ቪዲዮዎች ያሉ የይዘት አይነቶችን በፍጥነት እና ያለልፋት ወደ አንድ ማስታወሻ እንዲመርጡ እና እንዲያዋህዱ ያስችላቸዋል።
ምርታማነትን ለማሳደግ በስማርት የጎን አሞሌ ላይ ያለው አዲሱ የፋይል መትከያ ያልተቆራረጠ ስክሪን፣ ተንሳፋፊ መስኮቶችን ወይም ዶክን በመጠቀም በመላ መተግበሪያዎች ላይ እንከን የለሽ ይዘትን መጋራት ያስችላል። የፋይል ዶክ ይዘትን በራስ-ሰር ያከማቻል እና እንደ ስማርትፎኖች እና ታብሌቶች ባሉ መሳሪያዎች ላይ ማመሳሰልን ያረጋግጣል።
በተጨማሪ፣ ColorOS 14 ተጠቃሚዎች ከአንድ ምስል ወይም ባለበት የቆመ ቪዲዮ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን እንዲቆርጡ የሚያስችል ስማርት ምስል ማቲንግን ያስተዋውቃል። ተጠቃሚዎች እነዚህን ቁርጥራጮች በፋይል ኪስ፣ በፋይል ዶክ እና በተከፈለ ስክሪን ሁነታ ላይ አርትዕ ማድረግ እንዲሁም ከጓደኞቻቸው ጋር መጋራት ወይም የግድግዳ ወረቀቶችን እና ፖስተሮችን ለግል ማበጀት ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።
በተጨማሪም በColorOS 14 ውስጥ ያለው ትሪኒቲ ሞተር የኮምፒውቲንግ ግብዓቶችን፣ ማህደረ ትውስታን እና ማከማቻን በብቃት በመምራት የስማርትፎኑን ስራ ያመቻቻል። በROM Vitalization፣ RAM Vitalization እና CPU Vitalization ተጠቃሚዎች በተቀላጠፈ እና በተረጋጋ ሁኔታ መደሰት ይችላሉ።
በመጨረሻ፣ ColorOS 14 የላቁ የአንድሮይድ 14 የግላዊነት ችሎታዎችን ያዋህዳል እና Picture Keeper የተባለ አዲስ ባህሪን አስተዋውቋል። ይህ ባህሪ አዲሱ የፈቃድ አስተዳደር በነቃ ቁጥር መተግበሪያዎችን ለተጠቃሚዎች ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ፈቃዶችን አላግባብ እንዳይጠቀሙ ይከለክላል።
በአለምአቀፍ የ ColorOS 14 ልቀት፣ Oppo ለፈጠራ እና ተጠቃሚን ያማከለ ንድፍ ያለውን ቁርጠኝነት ማሳየቱን ቀጥሏል። ልዩ ባህሪያቱ እና ዘላቂነት እና የግላዊነት ጥበቃ ላይ አፅንዖት በመስጠት፣ ColorOS 14 በስማርትፎን ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ውስጥ አዲስ ዘመንን ያመለክታል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የእኔ Oppo መሣሪያ ወደ ColorOS 14 ሊዘመን ይችላል?
ColorOS 14 በመጀመሪያ ለተመረጡት Oppo Find N2 Flip ተጠቃሚዎች በተመረጡ ክልሎች ውስጥ ይገኛል። ሆኖም ኦፖ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለተጨማሪ መሣሪያዎች ማሻሻያውን እንደሚለቅ ይጠበቃል። የእርስዎን ልዩ መሣሪያ በተመለከተ ከOppo የሚመጡ ማስታወቂያዎችን ይከታተሉ።
2. የ ColorOS 14 ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
ColorOS 14 የተመቻቸ አኳሞርፊክ ዲዛይን፣ በ AI የተጎለበተ ብልጥ ባህሪያትን፣ የተሻሻለ የግላዊነት ጥበቃ እና የተሻሻሉ ምርታማነት መሳሪያዎችን ያስተዋውቃል። እንዲሁም ሁልጊዜ የበራ ማሳያ፣ የመስተጋብር ንድፍ እና የምስል አርትዖት ችሎታዎች ማሻሻያዎችን ያመጣል።
3. የደወል ቅላጼዎችን እና ማሳወቂያዎችን በ ColorOS 14 ማበጀት እችላለሁ?
አዎ፣ ColorOS 14 ለጥሪዎች፣ ማንቂያዎች እና ማሳወቂያዎች አስር የአኳሞርፊክ ጭብጥ ያላቸው የደወል ቅላጼዎችን ያቀርባል። የመሳሪያዎን የድምጽ ተሞክሮ ለግል ለማበጀት ከእነዚህ አማራጮች ውስጥ መምረጥ ይችላሉ።
4. ColorOS 14 የኦፖ መሳሪያዬን አፈጻጸም ያሻሽላል?
ColorOS 14 የTrinity Engineን ያካትታል፣ እሱም የኮምፒውተር ሃብቶችን፣ ማህደረ ትውስታን እና ማከማቻን በብቃት ይቆጣጠራል። ይህ ማሻሻያ በእርስዎ Oppo መሳሪያ ላይ ለስላሳ እና የበለጠ የተረጋጋ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።
5. ColorOS 14 እንዴት ለግላዊነት ቅድሚያ ይሰጣል?
ColorOS 14 የአንድሮይድ 14ን የግላዊነት አቅም ያዋህዳል እና Picture Keeperን ያስተዋውቃል። ይህ ባህሪ መተግበሪያዎች ለፎቶዎችዎ እና ቪዲዮዎችዎ ፈቃዶችን አላግባብ እንዳይጠቀሙ ይከለክላል፣ ይህም የእርስዎን ግላዊነት እና ደህንነት ያረጋግጣል።