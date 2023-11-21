OPPO Reno11 ተከታታይ፡ የባትሪ ህይወትን እንደገና መወሰን እና የመሙላት ልምድ

OPPO በህዳር 11 በጉጉት የሚጠበቀውን Reno23 ተከታታዮችን ይፋ ሊያደርግ ነው። ተከታታይ ዝግጅቱ እንደ የላቀ የካሜራ ስርዓት እና አስደናቂ ዲዛይን ያሉ አጓጊ ባህሪያትን ሲያቀርብ፣ አንድ ለየት ያለ ባህሪ ለቀድሞ ገዢዎች የአራት አመት የባትሪ መተኪያ ፕሮግራም ነው። ይህ ልዩ ፕሮግራም ተጠቃሚዎች በመሳሪያቸው የህይወት ዘመን ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የባትሪ ህይወት እንዲደሰቱ ያደርጋል።
የ Reno11 ተከታታይ ቁልፍ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ለ 80W ሱፐር ፍላሽ ባትሪ መሙያ ስርዓት መደገፉ ነው። ይህ ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ፈጣን እና ቀልጣፋ ባትሪ መሙላት ያስችላል። ተከታታዮቹ እስከ -20 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ባለው የሙቀት መጠን መሙላት ይችላሉ፣ ይህም የአየር ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ተጠቃሚዎች እንደተገናኙ እንዲቆዩ ያደርጋል።
ከአስደናቂው የኃይል መሙላት ችሎታዎች በተጨማሪ የ Reno11 ተከታታይ የማስታወስ ችሎታ ማጣትን ያስተዋውቃል። ይህ ባህሪ ተጠቃሚዎች እስከ 45GB የሚደርስ የማከማቻ ቦታ እንዲቆጥቡ ያግዛቸዋል፣ይህም ተጨማሪ ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችን እና መተግበሪያዎችን በመሳሪያቸው ላይ እንዲያቆዩ ያስችላቸዋል።
ተከታታዩ በተጨማሪ ከ ColorOS 14 ጋር አብሮ ይመጣል፣ ወደ Pantanal smart cross-end ሲስተም የተዋሃደ። በColorOS supercomputing platform እና AndesGPT የተጎለበተ፣ ተጠቃሚዎች እንከን የለሽ እና ብልህ ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ። OPPO የ Reno11 ተከታታይ ለ 48 ወራት ዘላቂ ለስላሳ አፈፃፀም እንደሚያቀርብ ዋስትና ይሰጣል።
ነገር ግን ማሻሻያዎቹ በዚህ ብቻ አያቆሙም። የ