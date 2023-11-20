Oppo Reno 11 Series በቻይና ሊጀምር ነው፣ የዋጋ ዝርዝሮችን እና ቁልፍ ዝርዝሮችን ያሳያል

በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ኦፖ ሬኖ 11 እና ሬኖ 11 ፕሮ በመጨረሻ ህዳር 23 በቻይና ገበያውን እየመቱ ነው።እነዚህ ከኦፖ ባንዲራ ስልኮች ብዙ ጩህትን ፈጥረዋል እና አድናቂዎቹ የሚለቀቁትን በጉጉት እየጠበቁ ነው። በይፋ ከመታየቱ በፊት ኦፖ ሬኖ 11 ተከታታይ ስልኮች በቻይና ቴሌኮም ድረ-ገጽ ላይ ታይተው ዋጋቸውን እና ቁልፍ መግለጫዎቻቸውን አሳይተዋል።
በቻይና ቴሌኮም ድረ-ገጽ ላይ ባለው ዝርዝር መሰረት፣ Oppo Reno 11 Pro በ Snapdragon 8+ Gen 1 SoC የሚሰራ ሲሆን ይህም የመብረቅ ፈጣን አፈጻጸምን ያረጋግጣል። ሁለቱም ተከታታይ ሞዴሎች ለተጠቃሚዎች የተሻሻለ እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ በማቅረብ በአዲሱ አንድሮይድ 14-based ColorOS 14 ላይ ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከካሜራ አቅም አንፃር ሁለቱም ኦፖ ሬኖ 11 እና ሬኖ 11 ፕሮ 50 ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ፣ 8 ሜጋፒክስል እጅግ ሰፊ ካሜራ እና ባለ 32 ሜጋፒክስል የቴሌፎቶ ካሜራ ያቀፈ ባለ ሶስት የኋላ ካሜራ ቅንብር ይጫወታሉ። የራስ ፎቶዎችን ማንሳት ለሚወዱ ሁለቱም ሞዴሎች ባለ 32 ሜጋፒክስል የፊት ተኳሽ እንዲኖራቸው ይጠበቃል።
ኦፖ ሬኖ 11 ኃይለኛ በሆነው MediaTek Dimensity 8200 SoC ላይ እንደሚሰራ እየተነገረ ሲሆን ኦፖ ሬኖ 11 ፕሮ ደግሞ Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ይኖረዋል። እነዚህ ዝርዝር መግለጫዎች ባለብዙ ተግባርም ሆነ የሚጠይቁ አፕሊኬሽኖችን በማሄድ ለስላሳ እና እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ቃል ገብተዋል።
ከዋጋ አንፃር፣ Oppo Reno 11 በ CNY 2799 (በግምት 32,000 Rs.) ለ 8GB RAM + 256GB ማከማቻ ሞዴል እንደሚሸጥ ይጠበቃል። በሌላ በኩል ኦፖ ሬኖ 11 ፕሮ በ CNY 3,999 (በግምት 46,000 Rs.) ለ12GB RAM + 256GB ማከማቻ አማራጭ በዋጋ ተዘርዝሯል። እነዚህ ተወዳዳሪ ዋጋዎች የ Oppo Reno 11 ተከታታይ የስማርትፎን አድናቂዎችን ማራኪ ምርጫ አድርገውታል።
በአስደናቂው ዝርዝር መግለጫው እና በተወዳዳሪ ዋጋ፣ Oppo Reno 11 ተከታታይ በቻይና ገበያ ላይ ፍንጭ ለመስጠት ተዘጋጅቷል። በኖቬምበር 23 በይፋ የሚጀመረውን ይጠብቁ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ: የ Oppo Reno 11 ተከታታይ ቁልፍ መግለጫዎች ምንድን ናቸው?
መ: ኦፖ ሬኖ 11 እና ሬኖ 11 ፕሮ Snapdragon 8+ Gen 1 SoC እና MediaTek Dimensity 8200 SoC በቅደም ተከተል ያሳያሉ። ሁለቱም በአንድሮይድ 14-based ColorOS 14 ላይ ይሰራሉ እና ባለሶስት የኋላ ካሜራ ቅንብር ይኖራቸዋል።
ጥ፡ የ Oppo Reno 11 ተከታታይ የሚጠበቁት ዋጋዎች ምን ምን ናቸው?
መ: Oppo Reno 11 በ CNY 2799 (በግምት Rs. 32,000) ለ 8GB RAM + 256GB ማከማቻ ሞዴል ሊሸጥ ይችላል፣ Oppo Reno 11 Pro ደግሞ ለ3,999GB RAM + CNY 46,000 (12 Rs. ገደማ) ሊያስከፍል ይችላል። 256GB ማከማቻ አማራጭ.
ጥ: የ Oppo Reno 11 ተከታታይ መቼ ይጀምራል?
መ: ኦፖ ሬኖ 11 ተከታታይ በቻይና በኖቬምበር 23 ይጀምራል።
ጥ: ለ Oppo Reno 11 ተከታታይ የቀለም አማራጮች ምንድ ናቸው?
መ: በቻይና ቴሌኮም ድረ-ገጽ ላይ ባለው ይፋዊ ዝርዝር መሰረት የሚመጣው ኦፖ ሬኖ 11 ተከታታይ በፍሎራይት ሰማያዊ፣ ሙንስቶን፣ ቱርኩይዝ እና ኦብሲዲያን ጥቁር ቀለም አማራጮች እንደሚመጣ ይጠበቃል።