ኦፖ ፓድ ኤር 2፡ አዲስ ታብሌት ከኦፖ ሬኖ 11 ተከታታይ ጎን በመጀመር ላይ

ኦፖ የቅርብ ጊዜውን ታብሌቱን ኦፖ ፓድ ኤር 2 በሚቀጥለው ሳምንት በቻይና ለገበያ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው። ይህ አዲስ ታብሌት ካለፈው አመት ጀምሮ የኦፖ ፓድ አየርን ተተኪ ሆኖ ያገለግላል። ኦፖ በይፋ ስራ ከመጀመሩ በፊት በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎች የመሳሪያውን ዲዛይን እና ዝርዝር መግለጫዎች በንቃት ሲያሾፍ ቆይቷል።
በኖቬምበር 11 ከኦፖ ሬኖ 23 ተከታታዮች ጎን ለመታየት የተቀናበረው፣ Oppo Pad Air 2 ከቀደመው እና OnePlus Pad Go ጋር ተመሳሳይ የሆነ የንድፍ ቋንቋን ያሳያል። በወፍራም የማሳያ ቀበቶዎች እና የተጠጋጉ ማዕዘኖች፣ ጡባዊው በሁለት የተለያዩ ጥላዎች ይታያል።
ሾልከው የወጡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ኦፖ ፓድ ኤር 2 የ OnePlus Pad Go የዳግም ብራንድ ስሪት ነው ተብሎ ይታመናል። ይህ ግምት ቴክስተር ዲጂታል ቻት ጣቢያ ታብሌቱ በቻይና CNY 1,000 (በግምት 11,500 Rs) እንደሚሸጥ እንዲጠቁም አድርጓል።
በተጨማሪም ታብሌቱ ባለ 11.4 ኢንች ማሳያ ባለ 2K ጥራት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። በMediaTek Helio G99 SoC የሚሰራ እና 8,000mAh ባትሪ ይኖረዋል።
Oppo Pad Air 2 የተለወጠው OnePlus Pad Go ከሆነ፣ በተነጻጻሪ የዋጋ ነጥብ ተመሳሳይ ዝርዝሮችን እንዲያቀርብ መጠበቅ እንችላለን። በህንድ የ OnePlus Pad Go ዋጋ በ Rs. 19,999 ለWi-Fi ብቻ ተለዋጭ 128GB ማከማቻ።
OnePlus Pad Go ባለ 11.35 ኢንች 2.4K LCD ማሳያ ከ90Hz የማደስ ፍጥነት ጋር ይመካል። ከ99GB LPDDR8X RAM እና እስከ 4GB UFS 256 ማከማቻ ጋር ተጣምሮ በMediaTek Helio G2.2 SoC ላይ ይሰራል። ታብሌቱ በተጨማሪ ባለ 8 ሜጋፒክስል የኋላ ካሜራ ከ EIS ድጋፍ፣ 8 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ ያለው እና ባለ 8,000mAh ባትሪ በ 33W SUPERVOOC ፈጣን ባትሪ ተጭኗል።
በአጠቃላይ፣ Oppo Pad Air 2 በተሻሻለው ዲዛይን እና አፈፃፀሙ ትኩረትን ለመሳብ ተዘጋጅቷል፣ ይህም በጡባዊ ገበያው ውስጥ በጣም የሚጠበቅ መሳሪያ እንዲሆን አድርጎታል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Oppo Pad Air 2 መቼ ይጀምራል?
ኦፖ ፓድ ኤር 2 በቻይና ህዳር 23 ይጀምራል።
2. የ Oppo Pad Air 2 የሚጠበቀው ዋጋ ስንት ነው?
ታብሌቱ በቻይና 1,000 CNY (በግምት 11,500 Rs) እንደሚሸጥ ተነግሯል።
3. የ Oppo Pad Air 2 ቁልፍ ዝርዝሮች ምንድን ናቸው?
ኦፖ ፓድ ኤር 2 ባለ 11.4 ኢንች 2K ማሳያ፣ MediaTek Helio G99 SoC እና 8,000mAh ባትሪ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
4. Oppo Pad Air 2 የ OnePlus Pad Go የተለወጠ ስሪት ነው?
Oppo Pad Air 2 እንደገና የተሻሻለው OnePlus Pad Go ሊሆን ይችላል የሚሉ ግምቶች ነበሩ።
5. በህንድ ውስጥ የ OnePlus Pad Go ዋጋ ስንት ነው?
የOnePlus Pad Go ዋጋው ከ Rs ጀምሮ ነው። 19,999 ለWi-Fi ብቻ ተለዋጭ 128GB ማከማቻ።