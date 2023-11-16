OPPO የተሻሻለ ColorOS 14 እና AndesGPT የቋንቋ ሞዴልን ያሳያል

ሻንጋይ፣ ቻይና - OPPO ዛሬ በ 2023 OPPO ገንቢዎች ኮንፈረንስ (ODC23) ላይ በ ColorOS ስርዓተ ክወናው ውስጥ የቅርብ ጊዜ እድገቶችን በማስተዋወቅ እና አዲሱን ትልቅ የቋንቋ ሞዴሉን AndesGPT አሳይቷል። እነዚህ ፈጠራዎች የተጠቃሚውን ልምድ ለማሻሻል እና አለምአቀፍ ገንቢዎችን ለማበረታታት የተቀናበሩ ናቸው።
ColorOS 14፣ የስርዓተ ክወናው የቅርብ ጊዜ ስሪት፣ የOPPO Pantanal cross-platform smart system እና AndesGPT የቋንቋ ሞዴልን በማዋሃድ በቀድሞዎቹ ስኬት ላይ ይገነባል። ይህ ውህደት እንደ አጠቃላይ ስማርት የጉዞ አገልግሎቶች እና አንድ ማቆሚያ አለምአቀፍ የጉዞ መሳሪያን የመሳሰሉ አዳዲስ የማሰብ ችሎታ ያላቸው በይነተገናኝ ተሞክሮዎችን ለማስተዋወቅ ያስችላል። በዓለም ዙሪያ ከ600 ሚሊዮን በላይ ወርሃዊ ንቁ ተጠቃሚዎች ጋር፣ ColorOS የመጨረሻውን ዘመናዊ ተሞክሮ ማቅረቡ ቀጥሏል።
AndesGPT፣ በራሱ የሰለጠነ ትልቅ የቋንቋ ሞዴል በOPPO የተገነባው በእውቀት፣ በማስታወስ፣ በመሳሪያዎች እና በፍጥረት ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ችሎታዎችን ያቀርባል። በጄኔሬቲቭ AI ቴክኖሎጂ የተጎላበተ፣ AndesGPT የተጠቃሚን ፍላጎት ግንዛቤ ያሳድጋል፣ አስተዋይ የሆኑ የአገልግሎቶች ጥምረትን ያመቻቻል እና የተጠቃሚ መስተጋብርን ያሻሽላል። በ Pantanal እና AndesGPT መካከል ያለው ትብብር ለOPPO ተጠቃሚዎች የበለጠ ፈጠራ እና ምናባዊ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል።
OPPO ለአለም አቀፍ አልሚዎች ያለው ቁርጠኝነት በቻይና እና በውጪ ከሚገኙ ከ45 በላይ ቁልፍ ተቋማት ጋር ባለው አጋርነት ይታያል። ኩባንያው ለገንቢዎች አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን እና አገልግሎቶችን እንዲፈጥሩ እድል በመስጠት የ AI ወኪል ክፍት መድረክን ለመክፈት አቅዷል። ሶፍትዌሮችን፣ ሃርድዌርን እና አገልግሎቶችን በማዋሃድ OPPO ገንቢዎች ብልህ እና የበለጠ ምቹ የአገልግሎት ተሞክሮዎችን ለተጠቃሚዎች እንዲያደርሱ የሚያስችል ክፍት ምህዳር መገንባት ነው።
በተጨማሪም፣ OPPO በ2 የስበት እቅዱ ላይ ገንቢዎችን የትብብር ስነ-ምህዳርን ለመገንባት RMB 2024 ቢሊዮን ኢንቨስት እያደረገ ነው። ኩባንያው ይህን ተነሳሽነት እንዲቀላቀሉ እና አዲሱን የአገልግሎት ስርጭት ዘመን እንዲቀበሉ ገንቢዎችን በደስታ ይቀበላል።
“ቴክኖሎጂ ለሰው ልጅ፣ ደግነት ለአለም” በተሰኘው የምርት ተልዕኮው OPPO በጤና ኢንደስትሪው ውስጥ ጉልህ እመርታ አድርጓል። ለስፖርት እና የአካል ብቃት፣ የልብና የደም ህክምና እና የእንቅልፍ ጤና መሰረታዊ ቴክኖሎጂዎች፣ OPPO የግለሰቦችን ደህንነት ለማሻሻል ቁርጠኛ ነው። የOPPO Sense® አልጎሪዝም የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች የልብና የደም ህክምና፣ የአካል ብቃት ክትትል እና የእንቅልፍ ክትትልን የበለጠ ያሻሽላሉ፣ ይህም የተሻሻለ ትክክለኛነትን እና ተጨማሪ ተግባራትን ያቀርባል።
በፈጠራ ቴክኖሎጂዎቹ እና ለተጠቃሚ-ተኮር ተሞክሮዎች ባለው ቁርጠኝነት፣ OPPO የሞባይል መሳሪያዎችን ገጽታ ማደስ እና በዓለም ዙሪያ ገንቢዎችን ማብቃቱን ቀጥሏል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ColorOS 14 ምንድን ነው?
ColorOS 14 የላቁ ባህሪያትን እና አስተዋይ በይነተገናኝ ተሞክሮዎችን በፓንታናል መስቀል ፕላትፎርም ስማርት ሲስተም እና AndesGPT የቋንቋ ሞዴል የሚሰጥ የOPPO ኦፐሬቲንግ ሲስተም የቅርብ ጊዜ ስሪት ነው።
2. AndesGPT ምንድን ነው?
AndesGPT በOPPO የተሰራ ትልቅ የቋንቋ ሞዴል ነው። የእሱ ዋና ችሎታዎች የንግግር ማሻሻልን፣ ግላዊነትን ማላበስ እና የደመና-መሣሪያ ትብብርን፣ አስተዋይ ንግግሮችን ማንቃት፣ የእውቀት ማቆየት እና የፈጠራ ስራዎችን ያካትታሉ።
3. ገንቢዎች ከOPPO ክፍት ስነ-ምህዳር እንዴት ሊጠቀሙ ይችላሉ?
የOPPO ክፍት ስነ-ምህዳር ገንቢዎች እንዲተባበሩ እና አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን እና አገልግሎቶችን እንዲፈጥሩ እድሎችን ይሰጣል። ሶፍትዌሮችን፣ ሃርድዌርን እና አገልግሎቶችን በማዋሃድ ገንቢዎች የበለጠ ብልህ እና ምቹ ተሞክሮዎችን ለተጠቃሚዎች ማድረስ ይችላሉ።
4. OPPO ለጤና ያለው ቁርጠኝነት ምንድን ነው?
OPPO በስፖርት እና የአካል ብቃት፣ የልብና የደም ህክምና እና የእንቅልፍ ጤና መሰረታዊ ቴክኖሎጂዎቹ ጤናን እና ደህንነትን ለማሻሻል ቁርጠኛ ነው። ኩባንያው በመሣሪያዎቹ ላይ የላቀ የጤና ባህሪያትን ለማቅረብ በምርምር እና ልማት ላይ ኢንቨስት ማድረጉን ቀጥሏል።
5. በOPPO Sense አልጎሪዝም ላይ ምን ማሻሻያዎች ተደርገዋል?
የOPPO Sense አልጎሪዝም የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች የልብና የደም ህክምና፣ የአካል ብቃት ክትትል እና የእንቅልፍ ክትትልን ያጎላሉ። እነዚህ ዝማኔዎች እንደ ባድሚንተን እና የሩጫ አቀማመጥ መለየት ካሉ ተጨማሪ ተግባራት ጋር የተሻሻለ ትክክለኛነትን ያመጣሉ ።