Oppo Find N3ን በማስተዋወቅ ላይ፡ አዲስ የሚታጠፉ ስማርት ስልኮች አዲስ ዘመን

Oppo Find N3 እዚህ አለ፣ እና የሚታጠፉ ስማርትፎኖች አለምን ወደ አዲስ ከፍታ እየወሰደ ነው። በቅንጦት ዲዛይኑ እና በተሻሻለ ተግባር ኦፖ ከትውልድ ማሻሻያ በላይ መሆናቸውን እያሳየ ነው።
ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር፣ Find N3 የበለጠ የስማርትፎን መጠን ያለው መልክ እና ስሜት ይመካል። ጠርዞቹ ቀጫጭን ናቸው, ይህም ይበልጥ የሚያምር እና አስተዋይ መልክ ይሰጠዋል. ግን ያ ገና ጅምር ነው። ኦፖ ከሁለቱም አለም ምርጦችን የሚያጣምር መሳሪያ ለመፍጠር ከOnePlus ጋር ተባብሯል። የውስጥ ሃርድዌር፣ የሚታጠፍ ማሳያ እና በሃሰልብላድ የታገዘ ዋና ካሜራ በ Find N3 እና OnePlus Open መካከል ተመሳሳይ ናቸው፣ ልዩነታቸው ስማቸው እና ስርዓተ ክወናው ብቻ ነው።
የ Find N3 ጎልተው ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ የተሻሻለ የእንባ ማንጠልጠያ ነው። Oppo ይህ አዲስ መታጠፊያ በተለምዶ በሚታጠፍ ስልኮች ላይ የሚታየውን መታጠፍ ያስወግዳል ብሏል። ክሬኑን እየቀነሰ ቢሄድም, አሁንም በተወሰኑ ማዕዘኖች ላይ የሚታዩ ደካማ መስመሮች አሉ. ሆኖም, ይህ ትንሽ ጉድለት ከአጠቃላይ ልምድ አይወስድም.
የ Find N3 መታጠፍ የሚችል ማሳያን የምንጠቀምበት አዲስ መንገድም አስተዋውቋል። በግማሽ ማጠፍ ችሎታ, የላይኛው ግማሽ የእይታ ፓነል ሲሆን የታችኛው ግማሽ ደግሞ እንደ መልሕቅ ይሠራል. ይህ ባህሪ እንደ ኔትፍሊክስ እና ዩቲዩብ ካሉ የዥረት አገልግሎቶች የሚወዷቸውን ትዕይንቶች በብዛት ለመመልከት ምርጥ ነው።
ሆኖም ግን, የሚታጠፍ ማሳያው የጣት አሻራዎች ማግኔት መሆኑን እና በ 180 ዲግሪ ማዕዘን ላይ ሙሉ በሙሉ እንደማይገለጥ ልብ ሊባል የሚገባው ነው. እነዚህ በሚታጠፍ መሳሪያዎች ላይ የተለመዱ ጉዳዮች ናቸው, ነገር ግን የ Find N3 አጠቃላይ ጥራት እና ተግባራዊነት አይቀንሱም.
በአፈጻጸም ረገድ፣ Find N3 በSnapdragon 8 Gen2 SoC የተጎላበተ ሲሆን ይህም በሁሉም ተግባራት ላይ ለስላሳ እና ጥሩ አፈጻጸም ያቀርባል። የ LTPO3 OLED ማሳያ የፀሐይ ብርሃን ሊነበብ የሚችል እና አስደናቂ የእይታ ተሞክሮ ያቀርባል።
የ Find N3 ጎልቶ ከሚታይባቸው ባህሪያት ውስጥ አንዱ ድንበር የለሽ እይታ ባህሪው ሲሆን ይህም ሶስት የተለያዩ መተግበሪያዎችን በአንድ ጊዜ በስክሪኑ ላይ እንዲኖር ያስችላል። በጣም ተግባራዊ ባህሪ ባይሆንም, በመሳሪያው ላይ የደስታ እና የፈጠራ ስሜት ይጨምራል.
በአጠቃላይ፣ Oppo Find N3 በሚታጠፍ ስማርትፎኖች አለም ውስጥ የጨዋታ ለውጥ ነው። በሚያምር ንድፍ፣ በተሻሻለ ተግባር እና በፈጠራ ባህሪያት ለኢንዱስትሪው አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል። ኦፖ በስማርትፎን ቴክኖሎጂ ግንባር ቀደም መሆናቸውን በድጋሚ አረጋግጧል።