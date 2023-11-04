አብዮታዊ ኦፖን በማስተዋወቅ ላይ N3 Flip ያግኙ፡ የተገለበጠ ስልኮችን እንደገና በመወሰን ላይ

Oppo Find N3 Flip በፈጠራ ዲዛይኑ እና በዘመናዊ ባህሪያቱ የተንቀሳቃሽ ስልኮችን አለም ለመቀየር ተዘጋጅቷል። ይህ የኦፖ ኤን ተከታታዮች አዲስ መደመር ከኃይለኛ አፈጻጸም እና ከተሻሻለ የተጠቃሚ ተሞክሮ ጋር ተጣምሮ የሚያምር እና የሚያምር መልክ አለው።
ጥበበኛ ንድፍ
በተለየ ክብ የካሜራ ሞጁል እና መስታወት ጀርባ፣ Oppo Find N3 Flip ውበትን እና ውስብስብነትን ያሳያል። የብረት ክፈፉ ለስልኩ ጥንካሬን ይጨምራል, ይህም የጊዜ ፈተናን መቋቋም ይችላል. መሣሪያው በጥቁር እና በክሬም ይገኛል, ይህም ለተጠቃሚዎች ዘይቤን የሚስማማ ቀለም የመምረጥ ችሎታ ይሰጣል.
የማይታመን ማሳያ
Oppo Find N3 Flip ባለ 3.26 ኢንች የሽፋን ማሳያ እና ባለ 6.8 ኢንች AMOLED ስክሪን አለው። የሽፋን ማሳያው ከ40 በላይ ታዋቂ መተግበሪያዎችን ይደግፋል እና ሙሉ የQWERTY ቁልፍ ሰሌዳ ያቀርባል፣ ይህም ተጠቃሚዎች የሚወዷቸውን መተግበሪያዎች እንዲደርሱበት ምቹ ያደርገዋል። የውስጣዊው ማሳያው ለ'Flexion' hinge ምስጋና ይግባውና በቀላሉ የማይደረስ ክሬም ያቀርባል፣ ይህም እንከን የለሽ የእይታ ማዕዘኖችን እና ምርጥ የቪዲዮ ጥሪ ተሞክሮዎችን ይፈቅዳል።
የአፈጻጸም ሃይል ሃውስ
በMediaTek Dimensity 9200 chipset፣ 12GB LPDDR5X RAM እና 256GB USF 4.0 ማከማቻ የታጠቀው Oppo Find N3 Flip ለዕለታዊ አጠቃቀም ልዩ አፈጻጸምን ያቀርባል። ባለብዙ ተግባርም ይሁን ኃይለኛ ጨዋታ፣ ይህ ስልክ ሁሉንም ያለልፋት ማስተናገድ ይችላል። ስልኩ መረጋጋትን እና ማበጀትን ለማቅረብ በአንድሮይድ 13 ላይ በመመስረት ColorOS 13 ን ሲጠቀም ተጠቃሚዎች አንዳንድ ቀድሞ የተጫኑ መተግበሪያዎች ብዙ ጊዜ ሊያገኙ ይችላሉ። ነገር ግን, በቅንብሮች ውስጥ እነሱን ማሰናከል ይህንን ችግር ሊያስተካክለው ይችላል.
ፍጹም ሾት
Oppo Find N3 Flip 50MP Sony IMX890 ዋና ዳሳሽ፣ 48ሜፒ Sony IMX582 እጅግ ሰፊ ዳሳሽ እና 32MP Sony IMX709 የቁም ካሜራን ያቀፈ አስደናቂ የካሜራ ቅንብር ይመካል። እነዚህ ዳሳሾች እጅግ በጣም ጥሩ ተለዋዋጭ ክልል፣ ከእውነተኛ-ወደ-ህይወት ቀለሞች እና አስደናቂ ዝርዝሮች ጋር አስደናቂ ፎቶዎችን ይይዛሉ። እጅግ በጣም ሰፊው መነፅር በተለይ ትኩረት የሚስብ ነው፣ አነስተኛ መዛባት እና ደማቅ ቀለሞችን ያቀርባል።
ኃይሉን መልቀቅ
በ4,300mAh ባትሪ እና 44W SuperVOOC ቻርጅ ድጋፍ፣ Oppo Find N3 Flip የባትሪ ሃይል እንዳያልቅብዎ ያረጋግጣል። ስልኩን በአንድ ሰአት ውስጥ ከ0 እስከ 100 ፐርሰንት ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ ይህም ካሉት ፈጣኑ የኃይል መሙያ አማራጮች አንዱ ያደርገዋል። ምንም እንኳን ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ባይደገፍም ፈጣን የኃይል መሙላት አቅም ከማካካስ በላይ ነው።
በየጥ
ጥ፡ Oppo Find N3 Flip ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ: Oppo Find N3 Flip በተለየ ክብ የካሜራ ሞጁል፣ ቄንጠኛ ንድፍ እና ኃይለኛ አፈጻጸም ጎልቶ ይታያል።
ጥ: Oppo Find N3 Flip ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል?
መ: አይ፣ Oppo Find N3 Flip ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን አይደግፍም፣ ነገር ግን በ 44W SuperVOOC ባትሪ መሙላት ፈጣን አቅምን ይሰጣል።
ጥ: በ Oppo Find N3 Flip ላይ ያለው የካሜራ አፈጻጸም እንዴት ነው?
መ: Oppo Find N3 Flip እጅግ በጣም ጥሩ ተለዋዋጭ ክልል፣ ከእውነተኛ-ለ-ህይወት ቀለሞች እና አስደናቂ ዝርዝሮች ጋር አስደናቂ ፎቶዎችን የሚይዝ አስደናቂ የካሜራ ማዋቀርን ያሳያል።
ጥ: ባትሪው በ Oppo Find N3 Flip ላይ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: በመጠኑ አጠቃቀም የ Oppo Find N3 Flip 4,300mAh ባትሪ በምቾት አንድ ቀን ሊቆይ ይችላል።
ጥ: Oppo Find N3 Flip ምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጠቀማል?
መ: የ Oppo Find N3 Flip መረጋጋትን እና ማበጀትን ለማቅረብ በአንድሮይድ 13 ላይ በመመስረት ColorOS 13 ን ይጠቀማል።
በማጠቃለያው, Oppo Find N3 Flip በተንቀሳቃሽ ስልኮች ዓለም ውስጥ የጨዋታ ለውጥ ነው. በሚያምር ዲዛይኑ፣ ኃይለኛ አፈፃፀሙ እና አስደናቂ የካሜራ ችሎታዎች፣ ተንሸራታች ስልክ ሊያቀርበው ለሚችለው አዲስ መስፈርት ያወጣል። የቴክኖሎጂ አድናቂም ሆንክ በቀላሉ ስልክህን ለማሻሻል የምትፈልግ፣ Oppo Find N3 Flip በእርግጠኝነት ሊታሰብበት የሚገባ ነው።