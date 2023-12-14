Oppo Find N3 Flip፡ በሚታጠፍ የስማርትፎን ገበያ ውስጥ አስደናቂ ተወዳዳሪ

ኦፖ በቅርብ ጊዜ ባቀረበው Oppo Find N3 Flip በሚታጠፍ የስማርትፎን ገበያ ላይ የራሱን አሻራ አኑሯል። ሞቶሮላ ከካሬ ሽፋን ማሳያ ጋር ያስቀመጠውን አዝማሚያ ባይከተልም፣ ኦፖ መሣሪያውን ጎልቶ እንዲወጣ ለማድረግ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን አስተዋውቋል።
የ Oppo Find N3 Flip ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ የካሜራ ስርዓቱ ነው። ኦፖ የሶስትዮሽ የኋላ ካሜራ ማዋቀርን አካቷል፣ ይህም ለክላምሼል ታጣፊ ስማርትፎኖች የመጀመሪያው ነው። የካሜራው አቀማመጥ ንድፍ ልዩ ነው እና ለመሳሪያው የቅንጦት ንክኪ ይጨምራል. ክብ የካሜራ ሞጁል ከሃሰልብላድ ብራንዲንግ ጋር አንድ Rs ያህል ውፍረት አለው። 10 ሳንቲም፣ ስልኩ ጠፍጣፋ መሬት ላይ ሲቀመጥ የተረጋጋ መሆኑን ያረጋግጣል።
በOppo Find N3 Flip ላይ ሌላ ጠቃሚ ነገር የ OnePlus ማንቂያ ተንሸራታች ነው, ይህ ባህሪ ከ OnePlus መሳሪያዎች የተበደረ ነው. ይህ የሶስት-ደረጃ ተንሸራታች ተጠቃሚዎች የመሳሪያውን መገለጫዎች በሚመች ሁኔታ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል። ለ Oppo ተጠቃሚዎች አዲስ ሊሆን ቢችልም, OnePlus ተጠቃሚዎች የተለመዱ እና ጠቃሚ ሆነው ያገኙታል.
በንድፍ ረገድ፣ Oppo Find N3 Flip የቀደመውን የ Find N2 Flip ክብ እና ምቹ ንድፍ ይይዛል። ነገር ግን፣ አንዳንድ ተጠቃሚዎች አንጸባራቂው አጨራረስ ተንሸራታች ሆኖ ሊያገኙት እና በቀድሞው ሞዴል ላይ ያለውን የማቲ አጨራረስ አማራጭ ሊያጡ ይችላሉ። Oppo የተሻለ መያዣን እና ጥበቃን ለማቅረብ በሳጥኑ ውስጥ በማቲ የተጠናቀቀ መያዣን ያካትታል።
የ Oppo Find N3 Flip ውስጣዊ መታጠፊያ ማሳያ ቀጫጭን ጠርዞችን እና ጥልቀት የሌለው ክሬም ያቀርባል፣ ይህም አስማጭ እና ለስላሳ የተጠቃሚ ተሞክሮን ያስከትላል። ማሳያው በቀላሉ የጣት አሻራዎችን አይሰበስብም እና በቀላሉ ሊጸዳ ይችላል. ሆኖም ግን, ረጅም የሽፋን ማሳያ ሲጠቀሙ ትንሽ ምቾት አለ. ኦፖ ተጠቃሚዎች ስልኩን በማጠፊያው እንዲጠቀሙ ያበረታታል ይህም ስልኩን በሁለቱም እጆች መጠቀም ወይም በተለያየ ጣት መክፈት ያስፈልገዋል.
ከዋጋ አንፃር፣ Oppo Find N3 Flip በተመጣጣኝ ዋጋ በ Rs ተሽጧል። 94,999 ለ 12GB RAM እና 512GB የማከማቻ ልዩነት። በ Rs ለሚገመተው የሳምሰንግ ጋላክሲ ዜድ ፍሊፕ 5 ጠንካራ አማራጭ ያቀርባል። 99,999 ባነሰ ራም እና ማከማቻ አማራጮች ጋር ቤዝ ሞዴል.
በአጠቃላይ፣ Oppo Find N3 Flip በሚታጠፍ የስማርትፎን ገበያ ውስጥ አሳማኝ ተወዳዳሪ ነው። በልዩ ባህሪያቱ፣ በተጣራ ማንጠልጠያ እና በተወዳዳሪ ዋጋ፣ ፕሪሚየም የሚታጠፍ መሳሪያ ለሚፈልጉ በእርግጠኝነት ማሰብ ተገቢ ነው።