ሰራተኞች የቦርድ መልቀቂያ ጥያቄ ሲጠይቁ አዲስ የአመራር ቀውስ ክፍት AIን ያናውጠዋል

ኦፕንአይአይ የተከበረው የኤአይአይ ኩባንያ በዘርፉ ትልቅ ለውጥ እያጋጠመው ሲሆን 490 ሰራተኞች የቦርዱ ሙሉ ለውጥ እስካልተደረገ እና ሳም አልትማን ዋና ስራ አስፈጻሚውን ወደ ስራው ካልተመለሰ ከስራ ፈጣሪው ግሬግ ብሮክማን ጋር በመሆን ከፍተኛ ለውጥ እያጋጠመው ነው። ውዝግቡ የመነጨው አልትማን በቅርቡ በቦርዱ መባረር ሲሆን ይህም በሰራተኞቹ መካከል ከፍተኛ ቅሬታን ፈጥሯል።
በኦፕን ኤአይ ሰራተኞች በተለቀቀው ጠንካራ ቃል ደብዳቤ፣ Altman የተቋረጠበት እና ብሮክማን ከቦርድ አባልነት የተወገዱበት መንገድ የኩባንያውን ተልዕኮ ከማሳጣት ባለፈ የጋራ ውጤቶቻቸውን አደጋ ላይ ጥሏል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ሰራተኞቹ ቦርዱን በብቃት ማነስ እና OpenAI ን በበላይነት የመቆጣጠር ተአማኒነት ማጣት ሲሉ ከሰዋል።
የደብዳቤው አስገራሚው ገጽታ የኢሊያ ሱትስከቨር የ OpenAI ዋና ሳይንቲስት እና የቦርድ አባል እራሱ በአልትማን ላይ የቦርድ ክፍሉን መፈንቅለ መንግስት በማቀነባበር ክስ ገጥሞታል። ሆኖም ሱትስኬቨር በኩባንያው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለው እና ድርጅቱን እንደገና ለማገናኘት ቁርጠኛ መሆኑን በመግለጽ ለተጫወተው ሚና መጸጸቱን ገልጿል።
ይህ የቅርብ ጊዜ እድገት የሚመጣው በሲሊኮን ቫሊ ውስጥ ከአውሎ ንፋስ ቅዳሜና እሁድ በኋላ ነው። የOpenAI ቦርድ መጀመሪያ ላይ Altmanን አስወግዶታል፣ በግንኙነት ውስጥ ግልፅነት የጎደለው መሆኑን በመጥቀስ፣ ነገር ግን የኢንዱስትሪ ግዙፍ ማይክሮሶፍትን ጨምሮ ከባለሀብቶች ከፍተኛ የሆነ ምላሽ ገጥሞታል። ይህ የአልትማንን የመመለሻ እቅድ ለማውጣት አስችሏል፣ ይህም በመጨረሻ በቦርዱ ተሰረዘ። በሚገርም ሁኔታ፣ ሁለቱም አልትማን እና ብሮክማን ማይክሮሶፍትን አዲስ የላቀ AI የምርምር ክፍል ለመምራት እንደሚቀላቀሉ ተነግሯል።
ለእነዚህ እድገቶች ምላሽ ለመስጠት የOpenAI's ቦርድ አመራሩን እንደገና በማዋቀር ጊዜያዊ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሚራ ሙራቲን በ Emmet Shear የቀድሞ የቪዲዮ ጌም ዥረት ጣቢያ Twitchን በመተካት። ይህ ፈጣን ተከታታይ ለውጦች ብዙ የOpenAI ሰራተኞችን ብስጭት አድርጓቸዋል፣በተለይም የአልትማን መቋረጥን በተመለከተ በተፈጠረ የግንኙነት እጥረት የተነሳ።
የሰራተኞቹ ደብዳቤ ማይክሮሶፍት በአዲሱ ቅርንጫፍ ውስጥ የስራ መደቦችን እንዳረጋገጠላቸው ስለሚናገሩ አልትማንን ከ Microsoft ጋር የመቀላቀል ዛቻን ያካትታል። የOpenAI ሰራተኞች ሁሉም የቦርድ አባላት ከስልጣን እስካልለቀቁ እና ሁለት አዳዲስ መሪ ገለልተኛ ዳይሬክተሮች ካልተሾሙ፣የአልትማን እና ብሮክማን ወደ ነበሩበት መመለስ ጋር፣በመልቀቅ አፋጣኝ እርምጃ እንደሚወስዱ እና አዲስ የተቋቋመውን የማይክሮሶፍት ቅርንጫፍ እንደሚቀላቀሉ አጥብቀው ይጠይቃሉ።
በ OpenAI ላይ ያለው ይህ የቅርብ ጊዜ የአመራር ችግር የቦርዱን ብቃት እና ኩባንያውን በብቃት የመምራት ችሎታ ላይ ጥያቄዎችን አስነስቷል። የዚህ አመጽ ውጤት በእርግጠኝነት አይታወቅም፣ ነገር ግን ሰራተኞቹ የOpenAI ተልእኮ እና ቀጣይ ስኬትን ለመጠበቅ በአመራር ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንደሚያስፈልግ እንደሚያምኑ ግልጽ ነው።
በየጥ
የOpenAI ሰራተኞች ለምን ለመልቀቅ ያስፈራራሉ?
የOpenAI ሰራተኞች ሳም አልትማንን ለማቋረጥ እና ግሬግ ብሮክማንን ከቦርድ ለማንሳት ባደረገው ውሳኔ ቅር በመሰኘታቸው ኩባንያውን ለመልቀቅ እያሰቡ ነው። ይህ እርምጃ የኩባንያውን ተልዕኮ በመናድ ውጤቶቻቸውን አደጋ ላይ ጥሏል ብለው ያምናሉ።
በተቃውሞ ሰልፋቸው ላይ ከሰራተኞቹ ጋር ማን ተቀላቅሏል?
በOpenAI ሰራተኞች የተለቀቀው ደብዳቤ የኩባንያው ዋና ሳይንቲስት እና የቦርድ አባል ኢሊያ ሱትስኬቨርን ጨምሮ በሳም አልትማን ላይ የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት በማቀነባበር የተከሰሰውን ጨምሮ ከተለያዩ ሰራተኞች ፊርማዎችን ያካትታል።
ከOpenAI's ቦርድ እና ባለሀብቶች ምላሽ ምን ነበር?
የOpenAI ቦርድ ከባለሃብቶች በተለይም ከማይክሮሶፍት ምላሽ ገጥሞታል፣ ይህም የሳም Altmanን መመለስ እንዲችል አድርጓል። ሆኖም ቦርዱ በመጨረሻ በዚህ ላይ ወስኗል። Altman እና Greg Brockman አዲስ የላቀ AI የምርምር ክፍልን ለመምራት ማይክሮሶፍትን ሊቀላቀሉ ነው።
ሰራተኞቹ ምን ዓይነት ተግባራትን እያሰቡ ነው?
የOpenAI ሰራተኞች ከኩባንያው ለመልቀቅ እና በሳም አልትማን እና ግሬግ ብሮክማን የሚመራውን አዲሱን የማይክሮሶፍት ቅርንጫፍ ለመቀላቀል ዝተዋል። ማይክሮሶፍት ለእነዚህ ሰራተኞቻቸው በቅርንጫፍ ቢሮው ውስጥ የስራ መደቦችን አረጋግጦላቸዋል ተብሏል።
ሰራተኞቹ ከቦርዱ እንዲሰናበቱ ምን ጥያቄዎችን እያቀረቡ ነው?
የሰራተኞችን መልቀቂያ ለመከላከል በOpenAI ሰራተኞች የወጣው ደብዳቤ ሁሉም የቦርድ አባላት ስራ መልቀቅ እንዳለባቸው ይደነግጋል፣ እና እንደ ብሬት ቴይለር እና ዊል ሃርድ ያሉ ሁለት አዳዲስ መሪ ገለልተኛ ዳይሬክተሮች መሾም አለባቸው። በተጨማሪም፣ ሰራተኞቹ የሳም አልትማን እና ግሬግ ብሮክማን እንደ የአመራር ለውጦች አካል ወደነበሩበት እንዲመለሱ ጠይቀዋል።