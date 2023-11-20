የዋና ስራ አስፈፃሚውን ሰርፕራይዝ ማሰናበት ተከትሎ OpenAI ብጥብጥ እና መነሳት ገጥሞታል።

ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን ያልተጠበቀ ከስራ ከተባረሩ ከሶስት ቀናት በኋላ ኦፕንአይአይ የውስጥ ብጥብጥ እያጋጠመው ነው። በርካታ የአሜሪካ ሚዲያዎች ሰኞ ህዳር 20 ቀን ባሳተሙት ደብዳቤ መሰረት በርካታ የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ጅምር ዋና ስራ አስፈፃሚዎች መላው የዳይሬክተሮች ቦርድ ከስልጣን እንዲነሱ ጠይቀዋል ፍላጎታቸው ካልተሟላ ኩባንያውን ለቀው እንደሚወጡ ዛቱ።
ይህ ሕዝባዊ አመጽ የሚመጣው ከሁካታ ቅዳሜና እሁድ በኋላ ነው። ከአመት በፊት ChatGPT ከተጀመረ ጀምሮ የጄኔሬቲቭ AI ምልክት የሆነው የ OpenAI የዳይሬክተሮች ቦርድ የአልትማን በአስቸኳይ መባረሩን በማወጅ አርብ ዕለት ሁሉንም አስገርሟል። ቦርዱ በጥልቀት ባደረገው ግምገማ Altman በግንኙነቱ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ግልፅ እንዳልነበር በመግለጽ ኃላፊነቱን ለመወጣት እንቅፋት ሆኖበታል። በመሆኑም ቦርዱ በአመራሩ ላይ እምነት እንደሌለው አስታውቋል።
ማስታወቂያውን ተከትሎ የቦርድ ሊቀመንበር ግሬግ ብሮክማንን ጨምሮ በርካታ የኩባንያው ቁልፍ አባላት ስራ መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። እሁድ አመሻሽ ላይ ለሰራተኞች በላከው ማስታወሻ፣ ቦርዱ እነዚህ መነሻዎች ወደፊት ለመራመድ እና የOpenAIን ተልእኮ ለማስጠበቅ አስፈላጊ መሆናቸውን ገልጿል።
OpenAI ን የመሰረተው እና በ AI መድረክ ቻትጂፒቲ እድገት ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወተው ሳም አልትማን በድንገት ማባረሩ በሲሊኮን ቫሊ በኩል አስደንጋጭ ሞገዶችን ልኳል። በአንድ አመት ውስጥ, Altman በኢንዱስትሪው ውስጥ ካሉት ዋና ሰዎች አንዱ ሆኗል.
እስከ መጋቢት ድረስ የመሩት የአልትማን ጊዜያዊ ምትክ እና የቪዲዮ ዥረት መድረክ Twitch ተባባሪ መስራች ኤሜት ሺር በአልትማን መነሳት ዙሪያ ያለው ሂደት እና ግንኙነት በተሳሳተ መንገድ መያዙን አምኗል። Altman ከስራ የተባረረበትን ምክንያት ለማጣራት እና የአመራር ቡድኑን ለማሻሻል በሚቀጥሉት ሰላሳ ቀናት ውስጥ ራሱን የቻለ ኦዲት ለማድረግ ቁርጠኛ ሲሆን ለደንበኞች ተጨባጭ ውጤቶችን ለማረጋገጥ የአመራር ቡድኑን ለማሻሻል ቆርጧል።
በየጥ
በOpenAI ያሉት ሥራ አስፈፃሚዎች መላውን ቦርድ ለመልቀቅ እንዲጠይቁ ያነሳሳቸው ምንድን ነው?
ስራ አስፈፃሚዎቹ ቦርዱ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማንን ለማሰናበት ባደረገው ውሳኔ ቅሬታቸውን ገልፀው ግልፅነት እና እምነት ስላላቸው አጠቃላይ ቦርዱ ከስራ እንዲለቁ ጠይቀዋል።
ቦርዱ በሳም አልትማን አመራር ላይ እምነት ለምን አጣ?
ከዳሰሳ ግምገማ በኋላ ቦርዱ አልትማን በግንኙነቱ ውስጥ ግልፅ እና ግልፅ ስላልነበረው ኃላፊነቱን በብቃት ለመወጣት እንቅፋት ሆኖበታል ሲል ደምድሟል።
የሳም አልትማን መባረርን ተከትሎ ከOpenAI ስራ የለቀቀው ማነው?
ስራቸውን ከለቀቁት መካከል የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ ግሬግ ብሮክማን ይገኙበታል።
Emmet Shear እንደ ጊዜያዊ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ምን እርምጃዎችን ይወስዳል?
ጊዜያዊ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኢሜት ሺር የሳም አልትማን ከስራ መባረር ጋር የተያያዙ ሁኔታዎችን ለማጣራት ገለልተኛ ኦዲት ለማካሄድ ቃል ገብተዋል። ለOpenAI ደንበኞች የተሻሉ ውጤቶችን ለማረጋገጥ የአመራር ቡድኑን ለማሻሻል አቅዷል።