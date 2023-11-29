በህንድ ውስጥ ለ OnePlus Nord CE 3 5G አዲስ የዋጋ ቅናሽ

ታዋቂው ስማርት ስልክ OnePlus Nord CE 3 5G በህንድ ውስጥ ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ አግኝቷል። የኖርድ ተከታታይ ስማርትፎን ዋጋ በ Rs ቀንሷል። 2,000, ይህም በአገሪቱ ውስጥ ላሉ ተጠቃሚዎች የበለጠ ተመጣጣኝ ያደርገዋል. ይህ የOnePlus እርምጃ ባንኩን ሳይሰበር በባህሪው የታሸገውን መሳሪያ ብዙ ተጠቃሚዎችን ለመሳብ ያለመ ነው።
OnePlus Nord CE 3 5G መጀመሪያ ላይ በሰኔ ወር በንዑስ Rs ውስጥ ተጀመረ። 25,000 ክፍል, በመካከለኛው ገበያ ላይ ያነጣጠረ. በኃይለኛው Snapdragon 782G SoC የታጀበው ይህ መሳሪያ ለስላሳ አፈጻጸም እና ቀልጣፋ ባለብዙ ተግባር ችሎታዎችን ያቀርባል። ትልቅ ባለ 6.7-ኢንች ፈሳሽ AMOLED ማሳያ በሚያስደንቅ የ120Hz የማደሻ ፍጥነት ይመካል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል።
ስማርት ስልኮቹ በካሜራ ዲፓርትመንት ውስጥም ያበራሉ፣ ባለ ሶስት ካሜራ ማዋቀር ባለ ከፍተኛ ጥራት ባለ 50 ሜጋፒክስል ቀዳሚ ካሜራ። ተጠቃሚዎች አስደናቂ ፎቶዎችን በታላቅ ዝርዝር እና ግልጽነት ማንሳት ይችላሉ። ከፊት ለፊት ቆንጆ የራስ ፎቶዎችን ለመቅረጽ ባለ 16 ሜጋፒክስል ካሜራ አለ።
በህንድ ያለው የ OnePlus Nord CE 3 5G የተሻሻለው ዋጋ አሁን Rs ነው። 24,999 ለ 8GB RAM + 128GB ማከማቻ ልዩነት። 12GB RAM + 256GB ማከማቻ ያለው የላይኛው ጫፍ ሞዴል ለ Rs ይገኛል። 27,999. ይህ የዋጋ ቅነሳ መሳሪያውን በገበያ ላይ የበለጠ ተወዳዳሪ ያደርገዋል።
በአስደናቂው የዋጋ አወጣጥ፣ አስደናቂ ዝርዝር መግለጫዎች እና በርካታ ባህሪያት፣ OnePlus Nord CE 3 5G በህንድ መካከለኛ ክልል ውስጥ ባለው የስማርትፎን ክፍል ውስጥ ጠንካራ ተፎካካሪ ነው። መሣሪያው ፈጣን አፈጻጸም፣ አስደናቂ ማሳያ እና ሁለገብ የካሜራ ችሎታዎች ጋር እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ይሰጣል። በ Aqua Surge እና Grey Shimmer ጥላዎች ውስጥ ይገኛል, ይህም ለተጠቃሚዎች ከግል ስልታቸው ጋር እንዲጣጣም ምርጫ ይሰጣል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ በህንድ ውስጥ ያለው የ OnePlus Nord CE 3 5G አዲሱ ዋጋ ስንት ነው?
መ: አዲሱ የ OnePlus Nord CE 3 5G በህንድ ዋጋ Rs ነው። 24,999 ለ 8GB RAM + 128GB ማከማቻ ልዩነት።
ጥ፡ የ OnePlus Nord CE 3 5G አንዳንድ ቁልፍ ባህሪያት ምንድናቸው?
መ፡ OnePlus Nord CE 3 5G ባለ 6.7 ኢንች ፈሳሽ AMOLED ማሳያ፣ Snapdragon 782G SoC፣ ባለሶስት ካሜራ ማዋቀር ከ50-ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ እና 16 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ አለው።
ጥ: ለ OnePlus Nord CE 3 5G ምን ዓይነት የቀለም አማራጮች ይገኛሉ?
መ: OnePlus Nord CE 3 5G በ Aqua Surge እና Gray Shimmer ጥላዎች ውስጥ ይገኛል።
ጥ፡ OnePlus Nord CE 3 5G ሊሰፋ የሚችል ማከማቻ ይደግፋል?
መ: አዎ፣ OnePlus Nord CE 3 5G የማይክሮ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያ በመጠቀም እስከ 1 ቴባ የሚደርስ ማከማቻን ይደግፋል።