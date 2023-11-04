ወደ OnePlus 12 የካሜራ አቅም ጠለቅ ያለ ዘልቆ መግባት

OnePlus ሁልጊዜም በጠንካራ የካሜራ ውቅሮች ባላቸው ዋና ስማርትፎኖች ይታወቃል። ይሁን እንጂ የካሜራ አፈጻጸም ኩባንያው ከዚህ ቀደም የታገለበት አካባቢ ነው። ሃርድዌር ሚና ሲጫወት፣ በስማርትፎን ፎቶግራፍ አለም ላይ በእውነት ለውጥ የሚያመጡት ማመቻቸት እና ስሌት ዘዴዎች ናቸው። እስከ አሁን ድረስ ነው።
በቅርቡ OnePlus መጪው OnePlus 12 የ Sony's አዲሱን ሊቲያ ባለሁለት ንብርብር ዳሳሽ እንደሚያቀርብ አረጋግጧል፣ ይህም ከቀድሞው OnePlus Open ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ አዲስ ዳሳሽ የተቆለለ ንድፍ ያመጣል, ይህም ተጨማሪ ብርሃን እንዲሰበስብ ያስችለዋል. በተመቻቹ ስልተ ቀመሮች እገዛ OnePlus 12 የላቀ የካሜራ ችሎታዎችን ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።
ምን እንደሚጠብቀን ፍንጭ ለመስጠት በቻይና የሚገኘው የ OnePlus ፕሬዝዳንት ሊ ጂ ሉዊስ አንዳንድ የቲሸር ፎቶዎችን አጋርቷል። እነዚህ ምስሎች OnePlus 12 ፈታኝ የሆኑ የብርሃን ሁኔታዎችን የማስተናገድ አስደናቂ ችሎታ ያሳያሉ። የዝርዝር እና የተጋላጭነት ደረጃ በጥላ በተሸፈኑ አካባቢዎችም ቢሆን በእውነት አስደናቂ ነው።
በአስደናቂ እንቅስቃሴ፣ ሊ ጂ ሉዊስ የOnePlus 12 የካሜራ አፈጻጸምን ከXiaomi 14 Pro ጋር አወዳድሯል። በሁለቱም መሳሪያዎች የተነሱ ሶስት ስብስቦችን አጋርቷል። የትኛው ስብስብ ከየትኛው ስልክ እንደሆነ ባይገልጽም፣ በጥልቀት ሲመረመር፣ ከእያንዳንዱ ስብስብ የግራ ምስል ትንሽ ብልጫ እንዳለው ግልጽ ነው። እነዚህ ፎቶዎች በሊ ጂ ሉዊስ እራሱ የተጋሩ ከመሆናቸው አንፃር፣ OnePlus 12 የተሻሉ ፎቶዎችን እንደያዘ መገመት አያስቸግርም።
የ Sony's Lytia ባለሁለት-ንብርብር ዳሳሽ ማካተት ከOnePlus ማመቻቸት ጋር ተደምሮ በካሜራ ጥራት ላይ ጉልህ እድገትን ያሳያል። OnePlus 12 ለፎቶግራፊ አድናቂዎች ታላቅ ተስፋን ይሰጣል ፣ ይህም ልዩ የስማርትፎን ፎቶግራፊ ተሞክሮ ይሰጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የሊቲያ ባለሁለት ንብርብር ዳሳሽ ምንድን ነው?
መ: የሊቲያ ባለሁለት ንብርብር ዳሳሽ በሶኒ የተገነባ የተቆለለ የንድፍ ዳሳሽ ነው። የተሻሻለ የብርሃን መሰብሰብ ችሎታዎችን ይፈቅዳል, ይህም የተሻሻለ የምስል ጥራትን ያመጣል.
ጥ: የOnePlus 12 ካሜራ ከ OnePlus Open ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: የሊቲያ ባለ ሁለት ንብርብር ዳሳሽ እና የተሻሻሉ ማሻሻያዎችን በማካተት OnePlus 12 ከቀዳሚው ከ OnePlus Open የተሻለ የካሜራ ውቅር ያሳያል።
ጥ፡- OnePlus 12 በካሜራ አፈጻጸም ከ Xiaomi 14 Pro ይበልጣል?
መ: በሊ ጂ ሉዊስ በተጋራው ንፅፅር ላይ በመመስረት፣ OnePlus 12 በትንሹ የላቁ ፎቶዎችን ያነሳ ይመስላል። ይሁን እንጂ ትክክለኛ ውሳኔ ለመስጠት ተጨማሪ ዝርዝሮች እና ትንታኔዎች ያስፈልጋሉ።