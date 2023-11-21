OnePlus Buds 3፡ አዲስ ሽቦ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎች በስራው ውስጥ

የቻይናው ኤሌክትሮኒክስ አምራች OnePlus በታዋቂው OnePlus Buds መስመር ላይ አዲስ ተጨማሪ ነገር ሊጀምር ማቀዱ ተነግሯል። እስካሁን ይፋዊ ማረጋገጫ ባይኖርም OnePlus Buds 3 እየተባለ የሚነገርላቸው የመጪው የጆሮ ማዳመጫዎች ዋቢዎች በህንድ ስታንዳርድ ቢሮ (ቢአይኤስ) ድረ-ገጽ እና በዩኤስ የፌደራል ኮሙዩኒኬሽንስ ኮሚሽን (FCC) ዳታቤዝ ላይ ታይተዋል።
እንደ FCC ዝርዝር፣ OnePlus Buds 3 የ 520mAh የባትሪ መያዣ ከ 4.5W ግብዓት እና 1.2W የውጤት ድጋፍ ጋር ያሳያል። እያንዳንዱ የጆሮ ማዳመጫ 58mAh ባትሪ እንዲኖረው ይጠበቃል ይህም ለተጠቃሚዎች ለረጅም ሰዓታት መልሶ ማጫወት ያቀርባል. በድረ-ገጹ ላይ የታዩት የፅንሰ-ሀሳብ ንድፎች ቀደም ሲል የተለቀቁ ምስሎችን የሚመስሉ ሲሆን ይህም አዲሱ የጆሮ ማዳመጫዎች ከOnePlus Buds Pro 2 ጋር ተመሳሳይ የሆነ ንድፍ ሊኖራቸው እንደሚችል ይጠቁማል።
የBIS ዝርዝር ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች OnePlus Buds 3 በቅርቡ ወደ ህንድ ገበያ ሊሄዱ እንደሚችሉ ያሳያሉ። እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 10 ቀን 2023 ዝርዝሩ ስለጆሮ ማዳመጫዎች ምንም አይነት ዝርዝር መረጃ አይሰጥም ነገር ግን መምጣታቸውን ያሳያል።
በ OnePlus Buds 3 ዙሪያ የሚናፈሱ ወሬዎች በ48dB Active Noise Cancellation (ANC) ድጋፍ እንደሚመጡ ይጠቁማሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎች በእውነት መሳጭ የኦዲዮ ተሞክሮ እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል። የጆሮ ማዳመጫዎቹ ብሉቱዝ 5.3 እና ጎግል ፋስት ፓይር ኮኔክቲኔትን በመያዛቸው ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ያደርጋቸዋል ተብሏል። በተጨማሪም፣ ድርብ የግንኙነት ድጋፍ ሊሰጡ እና በIP55 ደረጃ የተሰጠው ግንባታ፣ የውሃ እና ላብ መቋቋምን በማረጋገጥ ሊኮሩ ይችላሉ።
OnePlus ስለ OnePlus Buds 3 ይፋዊ መረጃ ገና ይፋ ባያደርግም ግምቶች በጣም ከሚጠበቀው OnePlus 12 ጎን ለጎን ሊገለጡ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። አድናቂዎች ስለ OnePlus Buds 3 ዝርዝር መግለጫዎች ፣ ባህሪዎች እና ተገኝነት ከኩባንያው ተጨማሪ ዝመናዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የ OnePlus Buds 3 የሚጠበቀው የባትሪ ህይወት ምን ያህል ነው?
የOnePlus Buds 3 በአንድ ቻርጅ እስከ 9 ሰአታት የሚቆይ የባትሪ ህይወት እንደሚያቀርብ እየተነገረ ሲሆን ኤኤንሲ ጠፍቷል። ከባትሪው መያዣ ጋር ሲጣመሩ በድምሩ እስከ 33 ሰአታት መልሶ ማጫወት ሊሰጡ ይችላሉ።
2. OnePlus Buds 3 ንቁ የጩኸት መሰረዝ (ኤኤንሲ) ይኖረዋል?
አዎ፣ OnePlus Buds 3 ከ 48dB Active Noise Cancellation (ANC) ድጋፍ ጋር እንደሚመጣ ይነገራል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ያልተፈለገ የጀርባ ጫጫታ በመዝጋት መሳጭ የድምጽ ተሞክሮ እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
3. OnePlus Buds 3 ምን የግንኙነት አማራጮችን ያቀርባል?
የጆሮ ማዳመጫዎቹ ብሉቱዝ 5.3 እና ጎግል ፈጣን ጥንድ ግንኙነትን እንዲያሳዩ ይጠበቃል፣ይህም እንከን የለሽ ማጣመርን ከችግር ነፃ ለሆነ የተጠቃሚ ተሞክሮ ከብዙ አይነት መሳሪያዎች ጋር ማጣመርን ያረጋግጣል።
4. OnePlus Buds 3 ውሃ እና ላብ መቋቋም ይችላል?
አዎ፣ OnePlus Buds 3 ከ IP55 ደረጃ የተሰጠው ግንባታ ጋር እንደሚመጣ እየተነገረ ነው፣ ይህም ውሃ እና ላብ እንዳይቋረጡ ያደርጋቸዋል። ተጠቃሚዎች በስፖርት እንቅስቃሴ ወቅት ወይም እርጥበት አሳሳቢ በሆነባቸው ሌሎች አካባቢዎች በምቾት ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።