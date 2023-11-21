OnePlus Buds 3፡ ወደ ቀጣዩ ትውልድ የጆሮ ማዳመጫዎች እይታ

አመቱ ሊገባደድ ሲል የሞባይል ቴክ ኢንደስትሪው የ OnePlus የቅርብ ጊዜ ባንዲራ መሳሪያ የሆነውን OnePlus 12 በቅርቡ እንደሚለቀቅ በጉጉት እየተጠባበቀ ነው።ነገር ግን OnePlus ለደጋፊዎቹ ብዙ የተቀመጠ ይመስላል። በቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች መሠረት, OnePlus Buds 3 በእውቅና ማረጋገጫ ድረ-ገጾች ላይ ታይቷል, ይህም ኩባንያው ቀጣዩን ትውልድ የጆሮ ማዳመጫውን ለመጀመር እያዘጋጀ ነው.
የእውቅና ማረጋገጫ ዝርዝሮቹ ዝርዝር መግለጫዎችን ባይገልጹም፣ ስለ መጪው Buds 3 አንዳንድ አስገራሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በኤፍሲሲ ማረጋገጫ ድህረ ገጽ ላይ የሚታዩት የንድፍ ሥዕሎች ቀደም ሲል ከተለቀቁት አተረጓጎሞች ጋር ይጣጣማሉ፣ ይህም OnePlus ለተዋወቀው የንድፍ ቋንቋ እውነት መሆኑን ይጠቁማል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከ OnePlus Buds Pro 2 ጋር።
ከኃይል መሙላት አቅሞች አንፃር፣ Buds 3 520W ግብዓት እና 4.5W ውፅዓትን የሚደግፍ 1.2mAh ባትሪ ካለው መያዣ ጋር ይመጣል። የጆሮ ማዳመጫዎቹ እራሳቸው በ58mAh ባትሪ ነው የሚሰሩት። ምንም እንኳን የተወሰነ የባትሪ ዕድሜ ባይረጋገጥም ፣ Buds 3 ከ Buds Pro 2 ጋር ተመሳሳይ አፈፃፀም እንደሚያቀርብ ተገምቷል ፣ ያለ አክቲቭ ጫጫታ ስረዛ (ኤኤንሲ) እስከ 9 ሰአታት የሚቆይ ጊዜን በመኩራራት ፣ ጉዳዩ የተጣመረ የባትሪ ዕድሜን ይሰጣል ። 33 ሰዓታት. ኤኤንሲ ሲነቃ፣ የጆሮ ማዳመጫዎቹ ከጉዳዩ ጋር እስከ 6 ሰአታት ድረስ የ22 ሰአታት አጠቃቀምን እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ ፈጣን የኃይል መሙላት ድጋፍ በ5 ደቂቃ ቻርጅ ለ10 ሰአታት የማዳመጥ ጊዜ ይፈቅዳል።
የድምጽ ጥራት አድናቂዎች Buds 3 10.4mm woofer እና 6mm tweeter እንደሚያሳዩ በመወራቱ የበለፀገ የድምጽ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ ሲያውቁ ይደሰታሉ። ከቀድሞው ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ Buds 3 ሰላማዊ እና መሳጭ የማዳመጥ ልምድን በማረጋገጥ የ48dB ANC ድጋፍን እንደሚያካትቱ ይጠበቃል። በተጨማሪም እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ለውሃ እና ለአቧራ መቋቋም IP55 ደረጃን ይሰጣሉ ፣ ይህም ለዕለታዊ አጠቃቀም ዘላቂነት ይሰጣል ፣ ጉዳዩ የ IPX4 ደረጃን ያሳያል ።
የOnePlus Buds 3 ከዋና ስማርት ፎኖች ጎን ለጎን የጆሮ ማዳመጫዎችን የማስጀመር አዝማሚያን ተከትሎ ከOnePlus 12 ጋር በመሆን የመጀመሪያ ስራውን ሊያደርግ ይችላል። ይፋዊው መግቢያ በሚቀጥለው ወር በቻይና ውስጥ ይከናወናል ተብሎ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ በጃንዋሪ 2024 አንድ አለምአቀፍ ልቀት ይጠበቃል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. OnePlus Buds 3 መቼ ነው የሚለቀቀው?
OnePlus Buds 3 በሚቀጥለው ወር በቻይና ውስጥ በይፋ እንደሚተዋወቅ እና በጥር 2024 አለምአቀፍ ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል።
2. ለ Buds 3 የኃይል መሙያ ዝርዝሮች ምንድ ናቸው?
Buds 3 520W ግብዓት እና 4.5W ውፅዓትን የሚደግፍ 1.2mAh ባትሪ ካለው መያዣ ጋር አብሮ ይመጣል። የጆሮ ማዳመጫዎቹ እራሳቸው በ58mAh ባትሪ ነው የሚሰሩት።
3. የ OnePlus Buds 3 የባትሪ ህይወት ስንት ነው?
የተወሰኑ የባትሪ ህይወት ዝርዝሮች ያልተረጋገጡ ቢሆንም፣ Buds 3 ከ Buds Pro 2 ጋር ተመሳሳይ አፈፃፀም እንደሚያቀርብ ተገምቷል፣ እስከ 9 ሰአታት ያለ ኤኤንሲ አገልግሎት እና ከጉዳዩ ጋር የ33 ሰዓታት የባትሪ ቆይታ። ኤኤንሲ ሲነቃ፣ የጆሮ ማዳመጫዎቹ ከጉዳዩ ጋር እስከ 6 ሰዓታት ድረስ የ22 ሰአታት አጠቃቀምን እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል።
4. Buds 3 ምን የድምጽ ባህሪያት ይኖራቸዋል?
የ OnePlus Buds 3 10.4mm woofer እና 6mm tweeter ለከፍተኛ ጥራት ድምጽ ማባዛት ተነግሯል። እንዲሁም የ48dB ገቢር ጫጫታ ስረዛ (ኤኤንሲ) ድጋፍን እንደሚያካትቱ ይጠበቃል።
5. ቡድስ 3 ውሃ እና አቧራ መቋቋም ይችላል?
አዎ፣ Buds 3 ለውሃ እና አቧራ መቋቋም IP55 ደረጃን ይይዛል፣ ይህም ለዕለታዊ አጠቃቀም ዘላቂነትን ያረጋግጣል። ጉዳዩ የ IPX4 ደረጃ ይኖረዋል።
ማሳሰቢያ፡ በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የቀረበው መረጃ በፍሰቶች እና ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ላይ የተመሰረተ ነው። ይፋዊ ዝርዝሮች ምርቱ በሚለቀቅበት ጊዜ ሊለያዩ ይችላሉ።