OnePlus 12 ለመምታት አዲሱ የካሜራ ስልክ ነው?

በቅርቡ የተለቀቀው OnePlus 12 የቴክኖሎጂ አድናቂዎች የስልኩን ካሜራ አቅም በጉጉት ጠብቀዋል። ዋና ገዳይ ለመሆን ቃል የገባለት የቻይናው ኩባንያ ላለፉት ጥቂት ሳምንታት የ OnePlus 12 ዲዛይን፣ መግለጫዎች እና የካሜራ ገፅታዎች ሲያሾፍ ቆይቷል። ነገር ግን፣ የስማርትፎን ፎቶግራፍ አድናቂዎችን ፍላጎት የነካው በ OnePlus ፕሬዝዳንት ሊ ጂ ሉዊስ በቻይንኛ ዌይቦ አውታረመረብ ላይ የተጋሩት የካሜራ ናሙናዎች ናቸው።
ኦፊሴላዊ የካሜራ ናሙናዎች ብዙውን ጊዜ በጥንቃቄ የተተኮሱ እና በጥንቃቄ የተስተካከሉ ሲሆኑ፣ በOnePlus 12 ካሜራ ሲስተም የተቀረጹት ምስሎች አስደናቂ ዝርዝሮችን፣ ሚዛናዊ ቀለሞችን እና ተፈጥሯዊ የቦኬህ ውጤትን ያሳያሉ። በOnePlus 12 ላይ ያለው ዋናው ካሜራ አዲስ 50MP Sony LY-808 ዳሳሽ አለው፣ ከ OnePlus ጋር በጋራ የተሰራ። ይህ በOnePlus እና Sony መካከል ያለው ትብብር በሞባይል ፎቶግራፊ ውስጥ የብርሃን እና የጥላ ገጽታን ውጤታማ በሆነ መንገድ የሚይዘው የ "Super Light and Shadow Image Engine" አልጎሪዝም እድገት አስገኝቷል።
የ OnePlus 12 እጅግ በጣም ሰፊ ካሜራ የ Sony IMX581 ዳሳሽ የf/2.2 እና የትኩረት ርዝመት 14 ሚሜ ይጠቀማል። እጅግ በጣም ሰፊ የሆኑት ናሙናዎች ጨዋዎች ሲሆኑ፣ በዋናው ካሜራ ከተቀረጹት ጋር ተመሳሳይ ተለዋዋጭ ክልል እና ዝርዝር የላቸውም። እጅግ በጣም ሰፊው ሌንስ በOnePlus 12 ካሜራ ስርዓት ውስጥ የትዕይንቱ ኮከብ እንዳልሆነ ግልጽ ነው።
ሆኖም፣ የ OnePlus 12 ካሜራ ስርዓት ትክክለኛው አቋም የፔሪስኮፕ ቴሌፎቶ ካሜራ ነው። በOmniVision OV64B 64MP ሴንሰር የታጠቀው ይህ የፔሪስኮፕ ሲስተም 6x የጨረር ማጉላት ችሎታዎች አሉት፣ ይህም ተጠቃሚዎች ከሩቅ የሚገርሙ ፎቶዎችን እንዲነሱ ያስችላቸዋል። የቴሌፎቶ ካሜራ ግልጽ ምስሎችን እና ምርጥ ቅንብርዎችን የማዘጋጀት ችሎታው በተለይም በስልኩ ፕሮፌሽናል ሃሰልብላድ የቁም ሁኔታ ላይ ሲውል በእውነት ያበራል።
የካሜራ ናሙናዎች ደስታን ፈጥረው ሳለ፣ ተስማሚ ሁኔታዎችን የሚወክሉ መሆናቸውን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። እንደ ማንኛውም የስማርትፎን ካሜራ፣ የገሃዱ ዓለም አፈጻጸም በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ፣ OnePlus 12ን እንደ አዲሱ የካሜራ ስልክ ለመምታት በትክክል ለማወጅ በጣም ገና ነው። ይፋዊው ጅምር በዲሴምበር 5 በታቀደለት እና በ2023 መጀመሪያ ላይ አለምአቀፍ ተደራሽነት ይጠበቃል፣ተጠቃሚዎች የOnePlus 12 ካሜራ ስርዓትን በሚገባ የመሞከር እና እውነተኛ አቅሞቹን የመወሰን እድል ይኖራቸዋል።
በየጥ:
ጥ: በ OnePlus 12 ውስጥ ዋናው የካሜራ ዳሳሽ ምንድነው?
መ: በOnePlus 12 ውስጥ ያለው ዋናው የካሜራ ዳሳሽ አዲስ፣ በጋራ የተገነባ 50MP Sony LY-808 ዳሳሽ ነው።
ጥ፡ በ OnePlus 12 ላይ ያለው የሰፊው ሌንስ ካሜራ የትኩረት ርዝመት እና ክፍተት ስንት ነው?
መ: በ OnePlus 12 ላይ ያለው ሰፊው የሌንስ ካሜራ 23 ሚሜ እኩል የሆነ የትኩረት ርዝመት እና የ f/1.6 ቀዳዳ አለው።
ጥ: በ OnePlus 12 እጅግ በጣም ሰፊ ካሜራ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው ዳሳሽ ምንድነው?
መ: የ OnePlus 12 እጅግ በጣም ሰፊ ካሜራ የ Sony IMX581 ዳሳሽ ይጠቀማል።
ጥ፡ የልዕለ ሰፊው ካሜራ የትኩረት ርዝመት እና ክፍተት ምን ያህል ነው?
መ: በ OnePlus 12 ላይ ያለው እጅግ በጣም ሰፊ ካሜራ 14 ሚሜ የትኩረት ርዝመት እና የ f/2.2 ቀዳዳ አለው።
ጥ፡ በ OnePlus 12 በፔሪስኮፕ ቴሌፎቶ ካሜራ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው ዳሳሽ ምንድን ነው?
መ: የ OnePlus 12 የፔሪስኮፕ ቴሌፎቶ ካሜራ OmniVision OV64B 64MP ዳሳሽ ያሳያል ተብሎ ይታመናል።
ምንጭ፡ [OnePlus](https://oneplus.com)