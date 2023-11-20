በብሎክ ላይ ያሉ አዲስ ልጆች፡ OneOdio የጆሮ ማዳመጫዎች የማይበገሩ የጥቁር አርብ ቅናሾችን ያቀርባሉ

በዚህ ጥቁር አርብ አዲስ የጆሮ ማዳመጫዎች በማይቻሉ ዋጋዎች ይፈልጋሉ? በገበያው ውስጥ ካሉት አዳዲስ ብራንዶች አንዱ ከሆነው OneOdio የበለጠ አይመልከቱ። በአንጻራዊ ሁኔታ የማይታወቅ ቢሆንም የOneOdio የጆሮ ማዳመጫዎች በልዩ ጥራት እና በተመጣጣኝ ዋጋቸው በፍጥነት ዝና አግኝተዋል።
ባለፈው አመት ቡድናችን የA70 መስመርን ከOneOdio ለመፈተሽ እድሉን አግኝቶ ነበር፣ እና በጣም ተገርመን ነበር። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በሚያስደንቅ የድምፅ ጥራታቸው ከምንጠብቀው በላይ አልፈዋል፣ በተለይም ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባት። ለዲጄዎች እና ለሙዚቃ አዘጋጆች በጣም ጥሩ የመግቢያ ደረጃ አማራጭ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
አሁን፣ ወደ ጥቁር አርብ ስምምነታቸው እንዝለቅ!
OneOdio A70፡
መደበኛ RRP: $ 42.99
ጥቁር ዓርብ ዋጋ: $ 34.39
OneOdio Monitor60፡
መደበኛ RRP: $ 79.99
ጥቁር ዓርብ ዋጋ: $ 63.99
OneOdio ማሳያ 80፡
መደበኛ RRP: $ 96.99
ጥቁር ዓርብ ዋጋ: $ 77.59
OpenRock S:
መደበኛ RRP: $ 42.99
ጥቁር ዓርብ ዋጋ: $ 34.39
እነዚህ ቅናሾች ለማጣት በጣም ጥሩ ናቸው። የሙዚቃ አድናቂ፣ ተጫዋች፣ ወይም አዲስ ጥንድ የጆሮ ማዳመጫ የሚያስፈልገው ሰው፣ OneOdio ሽፋን ሰጥቶዎታል።
በየጥ:
ጥ፡ የOneOdio የጆሮ ማዳመጫዎች ለሙያዊ አገልግሎት ተስማሚ ናቸው?
መ: የ OneOdio የጆሮ ማዳመጫዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ቢታወቁም, ሁለቱንም የሸማቾች እና ሙያዊ ፍላጎቶችን ሊያረካ የሚችል እጅግ በጣም ጥሩ የድምፅ ጥራት ይሰጣሉ.
ጥ፡ የOneOdio የጆሮ ማዳመጫዎችን በጨዋታ ኮንሶሌ መጠቀም እችላለሁ?
መ: በፍፁም! የOneOdio የጆሮ ማዳመጫዎች የጨዋታ ኮንሶሎች፣ ላፕቶፖች፣ ስማርትፎኖች እና ሌሎችንም ጨምሮ ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ናቸው።
ጥ፡ OneOdio የጆሮ ማዳመጫዎች ከዋስትና ጋር አብረው ይመጣሉ?
መ: OneOdio ከችግር ነፃ የሆነ የአንድ አመት ዋስትና በጆሮ ማዳመጫዎቻቸው ላይ ይሰጣል ይህም በግዢዎ የአእምሮ ሰላምን ያረጋግጣል።
ጥ፡ የOneOdio የጆሮ ማዳመጫዎችን የት መግዛት እችላለሁ?
መ: ሰፊውን የ OneOdio የጆሮ ማዳመጫዎችን በኦፊሴላዊ ድርጣቢያቸው ላይ ወይም በተለያዩ የመስመር ላይ ቸርቻሪዎች ማግኘት ይችላሉ።
እነዚህን አስደናቂ የጥቁር አርብ ቅናሾች ከOneOdio እንዳያመልጥዎ። ባንኩን ሳይሰብሩ የጆሮ ማዳመጫዎችዎን ያሻሽሉ እና የድምጽ ተሞክሮዎን ያሳድጉ።