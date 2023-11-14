ትኩስ ኢንዲ አርእስቶች ወደ ኔንቲዶ ቀይር፡ የአሰሳ እና የጀብዱ ዓለም

በኖቬምበር 2023 በተካሄደው በቅርቡ በተካሄደው የኢንዲ አለም ትርኢት ላይ፣ ኔንቲዶ በሚቀጥለው አመት ኔንቲዶ ቀይርን ለማስደሰት የተዋቀሩ የኢንዲ ጨዋታዎችን አጓጊ ሰልፍ ይፋ አድርጓል። ወደ ታዋቂው ተንቀሳቃሽ ኮንሶል ከሚሄዱት አስገራሚ ርዕሶች መካከል አንዱ ማስታወቂያ ከሌሎቹ ጎልቶ ታይቷል። በአስደናቂ አሰሳ እና በጊዜ ዙር መካኒኮች የሚታወቀው የውጩ ዊልድስ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ጨዋታ በመጨረሻ በሚቀጥለው ወር ወደ ኔንቲዶ ስዊች ይደርሳል።
መጀመሪያ ላይ በ2021 ተሳቅቋል፣ በኔንቲዶ ስዊች ላይ የውጫዊው ዋይልድስ መለቀቅ ዘግይቷል፣ ይህም አድናቂዎች ለዝማኔዎች እንዲጓጉ አድርጓል። ደስ የሚለው ነገር፣ ጨዋታው በIndie World Showcase ላይ እንደገና ታይቷል፣ Annapurna Interactive ለስዊች የተዘጋጀውን መሳጭ ፊዚክስ ላይ የተመሰረተ የጠፈር ደረጃ ጨዋታ አሳይቷል። ወደ ኮንሶሉ የሚመጣው እትም የውጩ ዊልስ፡ አርኪኦሎጂስት እትም ይባላል፣ እሱም የዓይን DLCን Echoes ያካትታል። ተጨዋቾች ከዲሴምበር 7 ጀምሮ ይህን አስደናቂ ጀብዱ በዲጂታል መንገድ ለማየት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ፣ እና አካላዊ መለቀቅ ለሚቀጥለው አመት ታቅዷል።
ለኔንቲዶ ቀይር ወደብ ማረጋገጫ የተቀበለው የውጭ ዊልድስ ኢንዲ ዕንቁ ብቻ አልነበረም። Core Keeper፣ Moonstone Island፣ Planet of Lana፣ Heavenly Bodies፣ እና Backpack Hero እንዲሁም ወደ ኮንሶሉ መንገዳቸውን በማድረግ ለኔንቲዶ ስዊች ባለቤቶች የሚገኙ ገለልተኛ ርዕሶችን የሚማርክ ቤተ መፃህፍትን በማስፋፋት ላይ ናቸው። በተጨማሪም፣ የclassic Game Boy Advance ጨዋታዎች አድናቂዎች ሻንታ አድቫንስ፡ አደገኛ አብዮት፣ በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ የቀን ብርሃን አይቶ የማያውቅ ርዕስ በመጨረሻ መጠናቀቁንና በኔንቲዶ ስዊች ላይ መለቀቁን ሲያውቁ በጣም ይደሰታሉ።
የኢንዲ ወርልድ ማሳያ ሲገለጥ፣ ተጫዋቾች ሊጠብቋቸው የሚችሏቸውን አዳዲስ እና አስደሳች ጨዋታዎችን ፍንጭ ሰጥቷል። በአንተ ጭራ ላይ፣ በትሑት ጨዋታዎች እና የማይረሱ ጨዋታዎች በካርድ ላይ የተመሰረተ የምርመራ ጨዋታ፣ ወደ መርማሪው ዘውግ ፈጠራን ያመጣል። የኮከብ ስም ኢኦስ፣ ነጥብ እና ጠቅታ የፎቶግራፍ ጀብዱ፣ ትኩስ እና አሳታፊ የጨዋታ አጨዋወት ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ልዩ እና መሳጭ ተሞክሮ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
በተጨማሪም ኔንቲዶ በትዕይንቱ ወቅት የቀረቡትን በርካታ ርዕሶችን በጥላ በማውረድ አድናቂዎችን አስገርሟል። እንደ ሃውል፣ ቦርሳ ጀግና፣ በእራት ግብዣው ይዝናኑ፣ Passpartout 2: The Lost Artist እና Death Trick: Double Blind ያሉ ጨዋታዎች ለመጥለቅ ለሚጓጉ ተጫዋቾች በቅጽበት ተዘጋጅተዋል።
ኔንቲዶ ስዊች እንደ መድረክ ሁለገብነቱን ማረጋገጡን ቀጥሏል፣ ተጫዋቾቹን በፈጠራቸው እና ልዩ በሆነ የጨዋታ መካኒኮች የሚማርኩ የተለያዩ ኢንዲ ጨዋታዎችን ይስባል። በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ እነዚህ አዳዲስ ርዕሶች ሲመጡ የኒንቴንዶ ቀይር ባለቤቶች ማለቂያ የሌለውን የአሰሳ እና የጀብዱ አለም በእጃቸው ሊጠብቁ ይችላሉ።