አዲስ እና የተሻሻለ የሃውል ሚል መንገድ ፕሮጀክት በመካሄድ ላይ ነው።

ከተማዋ በ21.5 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት መሰረት ስትዘረጋ የአትላንታ ሃውል ሚል መንገድ ለትልቅ ለውጥ ተዘጋጅቷል። ውጥኑ የመንገዱን የሁለት ማይል ርቀት ለማደስ፣ ወደ አስተማማኝ እና ይበልጥ ተደራሽ የሆነ ኮሪደር ለማድረግ ያለመ ነው። እድሳቱ፣ “የተሟሉ የጎዳናዎች ፕሮጀክት” እየተባለ የሚጠራው፣ በቅርብ ዓመታት ውስጥ በመንገዱ ላይ ያጋጠሙትን ያልተስተካከሉ እና ውጣ ውረዶችን ይመለከታል።
ማሻሻያዎቹ የእግረኛ መንገዶችን፣ የተጠበቁ የብስክሌት መስመሮችን እና የተመሳሰለ የትራፊክ ምልክቶችን ይጨምራሉ። ሃውል ሚል ሮድ የዕድገት መጨናነቅ እና የእንቅስቃሴ መጨመር ስለሆነ እነዚህ ማሻሻያዎች አስፈላጊ ናቸው። ብዙ ሰዎች እየኖሩ፣ እየሰሩ እና በአካባቢው የሚገኙ የተለያዩ ተቋማትን አዘውትረው በመያዝ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ የመጓጓዣ አማራጮችን ማቅረብ ወሳኝ ሆኗል።
የፕሮፔል ኤቲኤል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ርብቃ ሰርና የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት በተለይም ለአካባቢው ማህበረሰብ አፅንዖት ሰጥተዋል. መንገዱን አቋርጠው ለሚሄዱ እግረኞች እና በአቅራቢያው ያሉ አገልግሎቶችን ለማግኘት የተሻሻለ ደህንነት እንደሚያስፈልግ ተናግራለች። ሰርና በመሠረት ግንባታው የተሰማትን ደስታ ገልጻ፣ እድሳቱ በአካባቢው ያሉትን ሰዎች የዕለት ተዕለት ኑሮ እንደሚያሳድግ ተናግራለች።
የፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ደረጃዎች በዋነኛነት የፍጆታ ማዛወርን የሚያካትቱ እና ወዲያውኑ የማይታዩ ሊሆኑ ቢችሉም፣ አጠቃላይ ጥረቱ ለመጨረስ እስከ ሶስት ዓመታት ድረስ እንደሚወስድ ይገመታል። ነገር ግን፣ በሃውል ሚል ሮድ ላሉ ነዋሪዎች እና ንግዶች መቆራረጥን እና መቸገርን በመቀነስ ኮንትራክተሩ ከተያዘለት ጊዜ አስቀድሞ እንዲጨርስ ለማበረታታት ማበረታቻዎች አሉ።
የሃውል ሚል መንገድ መነቃቃት ለእግረኛ ተስማሚ እና ቀልጣፋ የትራንስፖርት መሠረተ ልማት ለመፍጠር ትልቅ እርምጃ ነው። አትላንታ እድገትን እና ልማትን እንደቀጠለች፣ እንደዚህ ያሉ ፕሮጀክቶች የበለጸገች ከተማን ፍላጎቶች ለማሟላት እና የነዋሪዎቿን እና የጎብኝዎችን ደህንነት እና ምቾት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ናቸው።