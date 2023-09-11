Snapchat በጄኔራል ዜድ እና በቲክ ቶክ የመልእክት መላላኪያ ምኞት ላይ ያለው ከፍተኛ ተጽዕኖ

ታዋቂው የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ የሆነው Snapchat በአሜሪካ ጎረምሶች ላይ በተለይም በጄን ዜድ የስነ-ሕዝብ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት አለው። በቀን 397 ሚሊየን ንቁ ተጠቃሚዎች እና ከ90 እስከ 13 አመት እድሜ ያላቸው ከ24 በላይ ሀገራት 20% ሪፖርት የተደረገው መተግበሪያ ቢያንስ በየወሩ ሲጠቀሙ የ Snapchat ተጽእኖ አይካድም። ተጠቃሚዎች መተግበሪያውን በቀን 40 ጊዜ ያህል ከፍተው ስናፕ በመባል የሚታወቁ ከ5 ቢሊዮን በላይ መልዕክቶችን ለቅርብ ጓደኞቻቸው እና ቤተሰቦቻቸው ይልካሉ። እንዲያውም የ Snapchat ተጠቃሚዎች በመድረክ ላይ ያሉ የቅርብ ጓደኞቻቸውን በግዢ ውሳኔያቸው ላይ ከታዋቂ ሰዎች ወይም ተፅዕኖ ፈጣሪዎች በ 4 እጥፍ የበለጠ ተፅእኖ እንዳላቸው አድርገው ይቆጥሩታል።
ይህ የመረጃ ሀብት የSnapchat አስፈላጊነት Gen Z ከማህበራዊ ክበቦቻቸው ጋር እንደተገናኙ እንዲቆዩ መንገድ እንደሆነ ያጎላል። በ Snapchat ላይ የሚፈጥሩት ግንኙነት ከሌሎች ማህበራዊ አውታረ መረቦች የበለጠ በግዢ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል። ይህንን በመገንዘብ TikTok የተባለው ሌላው ታዋቂ የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ አሁን ወደ መላላኪያ ቦታ ለመግባት እየፈለገ ነው።
ቲክ ቶክ በቅርቡ የስራ ክፍት የስራ ቦታዎችን በሙያው ገፁ ላይ አውጥቷል፣ ይህም የተስፋፋ የውይይት አገልግሎት ለማዳበር ያለውን ምኞት ያሳያል። ልጥፎቹ TikTok Social ብለው ይጠሩታል “በቲክ ቶክ ላይ ያለው የመልእክት ቡድን” ፣ መድረክ የመልእክት መላላኪያ ልምዱን ለማሳደግ እና የእውነተኛ ህይወት ጓደኞችን ያለችግር ለማሳተፍ ያለውን ፍላጎት በማጉላት ነው። የሚገነቡት ዋና ባህሪያት እና ክፍሎች ታሪክ፣ ቪዲዮ ላይክ፣ አስተያየት፣ የጓደኛዎች ትር፣ የገቢ መልእክት ሳጥን ትር፣ እንደገና መለጠፍ፣ የቲክ ቶክ አሁኑ ባህሪ እና ራሱን የቻለ መተግበሪያ ያካትታሉ።
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ150 ሚሊዮን በላይ ንቁ ተጠቃሚዎች እና ተጠቃሚዎች በመተግበሪያው ላይ በቀን ለአንድ ሰዓት ያህል በሚያወጡት ጊዜ፣ TikTok በሰዎች መዝናኛ ትኩረት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ አለው። የመልእክት መላላኪያ አቅሞችን በማካተት ቲክቶክ የተጠቃሚዎች ማህበራዊ ዘርፎች ዋነኛ አካል ሊሆን ይችላል፣ ይህም ተጽእኖውን የበለጠ ይጨምራል።
በ Snapchat ተጽእኖ ዙሪያ ያለው አጓጊ ውይይት እና የቲክ ቶክ የመልእክት መላላኪያ ምኞት በጆሹዋ ኮኸን እና በሎረን ሽኒፕ አስተናጋጅነት በተዘጋጀው የፈጣሪ ሰቀላ የቅርብ ጊዜ ክፍል ላይ የበለጠ ተዳሷል። ዝርዝሮቹን ለመረዳት በ Apple Podcasts፣ Spotify ወይም በመረጡት መድረክ ላይ ለፈጣሪ ሰቀላ ይመዝገቡ።
ምንጭ፡ Tubefilter ፖድካስት - ፈጣሪ ሰቀላ፣ Snapchat የገበያ ገጽ፣ የቲክ ቶክ የስራ መስክ