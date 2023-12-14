የAmtrak ማስፋፊያ በኦሃዮ፡ ግንኙነትን ማሳደግ፣ ኢኮኖሚያዊ እድገት እና የስራ ፈጠራ

የፌደራል የባቡር ሀዲድ አስተዳደር (FRA) አራት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን መንገዶች በመምረጥ የአምትራክ አገልግሎቶችን በኦሃዮ ለማስፋፋት ትልቅ እርምጃ ወስዷል። በዩኤስ ሴናተር ሼሮድ ብራውን በሰጡት ማስታወቂያ እነዚህ መንገዶች በFRA ኮሪደር መለያ እና ልማት ፕሮግራም እያንዳንዳቸው 500,000 የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያገኙ ተገለጸ። ይህ የገንዘብ ድጋፍ የትራክ ማሻሻያዎችን፣ አዳዲስ ጣቢያዎችን እና አስፈላጊ መሳሪያዎችን ወይም የመንገደኞችን አገልግሎት ለመለየት የሚያስፈልገውን የእቅድ ስራ ይደግፋል።
የተመረጡት መንገዶች የሚከተሉት ናቸው።
1. የ3ሲ+ዲ ኮሪደር፡ ይህ በክሊቭላንድ፣ ኮሎምበስ፣ ዴይተን እና ሲንሲናቲ መካከል አዲስ አገልግሎት ይፈጥራል።
2. ሚድዌስት አገናኝ ኮሪደር፡ አዲስ አገልግሎት በቺካጎ፣ ኮሎምበስ እና ፒትስበርግ መካከል ይሰራል።
3. በክሊቭላንድ፣ ቶሌዶ እና ዲትሮይት መካከል ያለው አገልግሎት።
4. ሲንሲናቲን ከቺካጎ፣ ዋሽንግተን ዲሲ እና ኒው ዮርክ ከተማን በሚያገናኘው ካርዲናል መስመር ላይ ዕለታዊ አገልግሎት።
እነዚህ ማስፋፊያዎች ዓላማቸው የአምትራክን ተደራሽነት ከባህር ዳርቻዎች ባሻገር ለማራዘም፣ ለኦሃዮ ነዋሪዎች የተሻሻሉ የመጓጓዣ እድሎችን በመስጠት እና በመላው ሚድ ምዕራብ ያለውን ግንኙነት ያሳድጋል። ሴናተር ብራውን የነዚህን መስመሮች ጥቅሞች በማጉላት የንግድ እድገት እንደሚፈጥሩ፣ ስራ እንደሚፈጥሩ እና በኦሃዮ የማህበረሰብ ግንኙነቶችን እንደሚያሳድጉ በመግለጽ።
ምንም እንኳን የመጀመርያው የገንዘብ ድጋፍ የተገኘ ቢሆንም፣ እነዚህን መስመሮች ሙሉ በሙሉ ለማዳበር ወደፊት የሚደረጉ የፌደራል የገንዘብ ድጋፎች ወሳኝ ይሆናሉ። በሴናተር ብራውን የጋዜጣዊ መግለጫ መሰረት የኦሃዮ ኮሪደሮች በቀጣይ የገንዘብ ድጋፍ ውድድር ላይ ቅድሚያ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። የፌደራል ፈንድ የመጀመሪያ ወጪዎችን ይሸፍናል ተብሎ ሲጠበቅ፣ ከክልል ወይም ከአከባቢ አካላት ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለረጅም ጊዜ ዘላቂነት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
FRA የድጋፍ ውሳኔዎችን ለማሳወቅ የኮንግረሱ አባላትን አግኝቷል፣ ይፋዊ ማስታወቂያ በዚህ ሳምንት በኋላ ይጠበቃል። እነዚህ እድገቶች በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በህግ ከተፈረመው የሁለትዮሽ መሠረተ ልማት ህግ ጋር ይስማማሉ፣ ይህም በአገር አቀፍ ደረጃ ለአምትራክ 66 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ መድቧል።
የእነዚህ አዳዲስ መንገዶች እቅድ ሂደት ጊዜ የሚወስድ ነው ተብሎ ይጠበቃል፣ የሁሉም አቦርድ ኦሃዮ ዋና ዳይሬክተር ስቱ ኒኮልሰን፣ አገልግሎቱ ከመጀመሩ በፊት ከአራት እስከ አምስት ዓመታት ሊወስድ እንደሚችል ጠቁመዋል። ሆኖም የሚጠበቀው ከፍተኛ ነው፣ እና የተለያዩ ድርጅቶች እና የመንግስት አካላት እንደ ኦሃዮ የባቡር ልማት ኮሚሽን እና የኮሎምበስ ከተማ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ከወዲሁ ዝግጅት እና ማመልከቻ ላይ ተሰማርተዋል።
በእነዚህ አስደሳች እድገቶች መካከል፣ በኦሃዮ የታቀደውን የአምትራክ ማስፋፊያ ካርታ በሴናተር ብራውን ቢሮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተጋርቷል፣ ይህም በግዛቱ ውስጥ ያለውን ተጽእኖ እና የተሻሻለ ግንኙነትን አጉልቶ ያሳያል።