የ FBI ለኦሃዮ ትምህርት ቤቶች የኢሜል ዛቻዎችን መመርመር

የኤፍቢአይ እና የጋራ ሽብር ግብረ ሃይል በአሁኑ ጊዜ በዴይተን ክልል ውስጥ ያሉትን በርካታ የኦሃዮ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ተከታታይ የኢሜል ማስፈራሪያዎችን እየመረመሩ ነው። እነዚህ ዛቻዎች ከሩሲያ አሸባሪ ቡድን የተውጣጡ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ እና በግዛቱ ውስጥ ላሉ በርካታ ትምህርት ቤቶች ተሰራጭተዋል።
ባለሥልጣናቱ በአሁኑ ጊዜ የእነዚህን ማስፈራሪያዎች ተአማኒነት የሚያረጋግጥ ምንም አይነት ማስረጃ አለመኖሩን የገለጹ ሲሆን በተጠቀሱት ትምህርት ቤቶች ላይ ምንም አይነት አደጋ ሊደርስ እንደሚችል ግን አልገለጹም። ነገር ግን፣ ሁኔታውን በቁም ነገር እየወሰዱት ሲሆን የተማሪዎችን፣ የመምህራንን እና የሰራተኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ ሁሉንም አስፈላጊ ጥንቃቄዎች በመተግበር ላይ ናቸው።
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ሸሪፍ ሮብ ስትሬክ በማህበረሰቡ ውስጥ የትምህርት ተቋማትን ደህንነት እና ደህንነት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። ከፌደራል እና ከአካባቢው አጋሮች ጋር በቅርበት በመስራት ህግ አስከባሪ አካላት ትምህርት ቤቶችን እና በውስጣቸው ያሉትን ግለሰቦች ለመጠበቅ እነዚህን የኢሜይል ዛቻዎች በጥልቀት እየመረመረ ነው።
ባለሥልጣናቱ ወላጆችን፣ ተማሪዎችን እና የትምህርት ቤት ሰራተኞችን እንደ የአካባቢ ህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች እና የትምህርት ቤት ባለስልጣናት ዝመናዎች ባሉ ኦፊሴላዊ ቻናሎች እንዲያውቁ እያሳሰቡ ነው። በተጨማሪም የማህበረሰቡ አባላት ነቅተው እንዲጠብቁ እና ከእነዚህ ስጋቶች ጋር የተያያዙ ማንኛውንም አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን ወይም መረጃዎችን ለአካባቢያቸው የፖሊስ መምሪያ እንዲያሳውቁ ያበረታታሉ።
ተመሳሳይ ማስፈራሪያዎች አርብ እለት በቴክሳስ ውስጥ ባሉ ትምህርት ቤቶች ደርሰው ነበር፣ ነገር ግን የህግ አስከባሪ አካላት ምንም አይነት ፈጣን አደጋ አላገኙም። የማስፈራሪያ ኢሜይሎችን የደረሳቸው በዴይተን አካባቢ ያሉ ልዩ የትምህርት ዲስትሪክቶች አልተገለፁም።
የታመነ ተአማኒነት የጎደለው ቢሆንም፣ የት/ቤቶች ዲስትሪክቶች የጥንቃቄ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው። የኦክዉዉድ ሱፐርኢንቴንደንት ኒል ጉፕታ ለወላጆች ከህግ አስከባሪዎች ጋር በመተባበር እና ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የግሪንቪል ሱፐርኢንቴንደንት ዶግ ፍሪስ ፖሊስ በትምህርት ቤት ህንጻዎች ላይ ጥልቅ ፍተሻ እንዳደረገ እና ምንም እንዳላገኘ አረጋግጧል።
ምርመራው ሲካሄድ፣ ትምህርት ቤቶች እና ማህበረሰቦች የተማሪዎችን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመማሪያ አካባቢን ለመጠበቅ አብረው መስራታቸውን እንዲቀጥሉ አስፈላጊ ነው።