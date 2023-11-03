የፎርትኒት ኦግ ማሻሻያ የተጫዋች መጨመርን ያስከትላል፣የጨዋታውን ዘላቂ ተወዳጅነት የሚያንፀባርቅ

ፎርትኒት፣ በዱር የሚታወቀው የውጊያ ሮያል ጨዋታ ከአሳታሚው Epic Games፣ የ OG ዝመናን መጀመሩን ተከትሎ አስደናቂ የተጫዋቾች ፍሰት ተመልክቷል። ይህ ዝመና የረጅም ጊዜ የፎርትኒት አድናቂዎች ልብ ውስጥ ልዩ ቦታ የያዘውን የመጀመሪያውን የውጊያ ንጉሣዊ ካርታ መመለሱን ያበስራል።
ከFornite.GG የወጡ ኦፊሴላዊ ያልሆኑ ሆኖም አስተማማኝ አኃዛዊ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ጨዋታው ባለፉት 3.9 ሰዓታት ውስጥ 24 ሚሊዮን በተመሳሳይ ጊዜ የተጫዋቾች ከፍተኛ ውጤት እንዳጋጠመው ያሳያል። ይህ አስገራሚ አኃዝ በሴፕቴምበር እና በጥቅምት ወራት ከተጫዋቾች ብዛት ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጋ ቁጥር እጅግ የላቀ ነው። የቀደመው ከፍተኛ ጫፍ በነሀሴ ወር በምዕራፍ 4 ወቅት 4 የተከሰተ ሲሆን በአንድ ጊዜ የተጫዋቾች ቁጥር 2.8 ሚሊዮን ደርሷል።
የውጊያ ሮያል ጨዋታዎችን ብቻ ሳይሆን መላውን የቪዲዮ ጨዋታ ኢንደስትሪውን ያመጣው ተወዳጅ የፎርትኒት ካርታን እንደገና በማስተዋወቅ፣ Epic Games በስሜታዊ የተጫዋች መሰረት መምቷል። የታጠቁ ማማዎች፣ ገነት ፓልምስ፣ ጨዋማ ስፕሪንግስ እና ሌሎች ታዋቂ ስፍራዎች እንደገና ለፍለጋ ተደራሽ ናቸው። የሚገርመው፣ ዝማኔው ከምዕራፍ 1 ጀምሮ የተዋወቁትን ቁልፍ የእንቅስቃሴ ዝግመተ ለውጥን እንደ ስፕሪንግ እና ማንትሊንግ እንደያዘ ይቆያል።
ወደ ፎርትኒት ስር የመመለስ ውሳኔ በከፊል በEpic Games የቅርብ ጊዜ የገንዘብ ትግል ምክንያት ሊወሰድ ይችላል። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ስዌኒ በውስጥ ማስታወሻው ላይ እንዳሉት ፎርትኒት የታደሰ እድገት እያሳየ ባለበት ወቅት አብዛኛው የዚህ እድገት ከፈጣሪ ይዘት የመጣ ነው። በውጤቱም የገቢ መጋራት የትኩረት ነጥብ ሆኗል፣ ይህም ከጨዋታው ቀደምት የስኬት ደረጃዎች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ የትርፍ ህዳጎች እንዲፈጠሩ አድርጓል።
የFortnite OG ዝማኔ በያዝነው የውድድር ዘመን ለአራት ሳምንታት ይቆያል። ምንም እንኳን ዋናው ካርታ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ ከጨዋታው ሊወገድ ቢችልም፣ የተጫዋቾች አስደናቂ ምላሽ ምክንያት Epic Games ይህንን ውሳኔ እንደገና ሊያጤነው ይችላል። በዚህ እድገት ላይ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን እና አስተያየቶችን ለማግኘት IGN አታሚውን አግኝቷል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በFortnite ውስጥ ያለው የ OG ማሻሻያ ምንን ያካትታል?
በFortnite ውስጥ ያለው የOG ዝማኔ ተጫዋቾቹ ለጨዋታው የመጀመሪያ ስኬት አጋዥ የሆኑትን ታዋቂ ቦታዎችን እንዲጎበኙ ያስችላቸዋል።
2. በFortnite ውስጥ ያለው የተጫዋች ቆጠራ በ OG ዝመና እንዴት ተቀየረ?
የOG ዝማኔውን መጀመሩን ተከትሎ ፎርትኒት በተጫዋቾች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አጋጥሞታል፣ ባለፉት 3.9 ሰዓታት ውስጥ 24 ሚሊዮን በተመሳሳይ ጊዜ ተጫዋቾችን አግኝቷል። ይህ ካለፉት ወራት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ጭማሪ ያሳያል።
3. ዋናው ካርታ ከወቅቱ ወቅት በኋላ ይኖራል?
በያዝነው የውድድር ዘመን መጨረሻ ላይ ዋናው ካርታ ከጨዋታው እንደሚወገድ ሲጠበቅ፣ ኤፒክ ጨዋታዎች በተጫዋቾች ከፍተኛ ተወዳጅነት እና ፍላጎት የተነሳ ይህንን ውሳኔ እንደገና ሊያስቡበት ይችላሉ። ለተጨማሪ ማብራሪያ IGN አታሚውን አግኝቷል።