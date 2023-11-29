አዲስ Vivo S18 ተከታታይ የመካከለኛ ክልል ስማርት ስልኮችን ከመሬት ሰበር AI ውህደት ጋር እንደገና ይገልፃል።

ታዋቂው የስማርትፎን አምራች የሆነው ቪቮ በቴክኖሎጂው ማህበረሰብ ውስጥ በጣም በጉጉት በሚጠበቀው የመካከለኛ ክልል ተከታታዮቹ ቪቮ ኤስ18 መጀመሩን ገልጿል። ይህ ተከታታይ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ውህደት አማካኝነት ኢንደስትሪውን ለመቀየር የተቀናበረው ብሉኤል ኤም በመጠቀም፣ በቪቮ በቤት ውስጥ የተሰራውን ቆራጭ AI ሞዴል ነው።
በክፍላቸው ውስጥ ካሉ ሌሎች ስማርትፎኖች በተለየ መልኩ የቪቮ ኤስ18 ተከታታይ አስር ቢሊየን መለኪያ ያለው AI ትልቅ ሞዴል ብሉLM በመባል የሚታወቅ ሲሆን ይህም በ Vivo X100 ተከታታይ ውስጥ ብቃቱን ያረጋገጠ ነው። በቢሊዮን-ደረጃ መለኪያዎች አማካኝነት ብሉኤልኤም ቪቮ ለቴክኖሎጂ ፈጠራ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያጎላ ክፍት ምንጭ ሞዴል ነው።
ጥቅሶችን ከማሳየት ይልቅ የብሉኤልኤም ሞዴልን አጠቃላይ የተጠቃሚ ተሞክሮን የሚያጎለብት የላቀ AI ቴክኖሎጂ እንግለጽው። በBluelLM፣ Vivo በመካከለኛ ደረጃ ያለው ስማርትፎን ምን ሊያቀርብ እንደሚችል በመወሰን ለተጠቃሚዎቹ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ምቾት እና ደስታን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ስለ Vivo S18 ኃይለኛ መግለጫዎች ወሬዎች ተሰራጭተዋል። ለስላሳ እና ዘግይቶ የለሽ አፈጻጸም ዋስትና ያለው ስናፕ ኖት 7 Gen 3 ፕሮሰሰር የተገጠመለት ነው ተብሏል። የመሳሪያው የምስራቃዊ ውበት ንድፍ እና ባለአንድ ቀዳዳ ጥምዝ ስክሪን ከከፍተኛው የ2800nit ብሩህነት ጋር የእይታ ተሞክሮውን የበለጠ ያሳድጋል።
የፎቶግራፍ አድናቂዎች የ S18 የኋላ ባለ 50-ሜጋፒክስል እጅግ በጣም ብርሃን-sensitive የቁም መነፅር ይደሰታሉ፣ይህም የኦአይኤስ ሃሚንግበርድ ፀረ-ሻክ ቴክኖሎጂ እና የስቱዲዮ ደረጃ የቁም አልጎሪዝም ማትሪክስ። ይህ በአስቸጋሪ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎች ያረጋግጣል.
የተሻሻለ ልምድ ለሚፈልጉ፣ Vivo S18 Pro በMediaTek Dimensity 9200+ ፕሮሰሰር አንድ እርምጃ ወደፊት ይወስድበታል። ይህ ሃይል ሃውስ ዋና ካሜራ የ Sony IMX920 ዋና ካሜራ፣ 50MP ultra-wide-angle lens እና የባለሙያ የቴሌፎቶ ምስል መነፅር ያሳያል። ለ WiFi7 ባለው ድጋፍ S18 Pro ፈጣን እና እንከን የለሽ ግንኙነትን ያረጋግጣል።
አድናቂዎች እና የቴክኖሎጂ አፍቃሪዎች በ Vivo S18 ተከታታይ ላይ ተጨማሪ ዝመናዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ። እጅግ በጣም ጥሩ በሆነው AI ቴክኖሎጂ እና በአስደናቂ የሃርድዌር ዝርዝር መግለጫዎች አማካኝነት ቪቮ በመካከለኛ ደረጃ ባለው የስማርትፎን ገበያ ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ ለመፍጠር ተዘጋጅቷል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. BlueLM ምንድን ነው?
ብሉኤልኤም የላቀ አስር ቢሊዮን መለኪያ AI ትልቅ ሞዴል በቪቮ የተሰራ ነው። አጠቃላይ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ለማሳደግ የተነደፈ እና ክፍት ምንጭ ነው፣ ይህም Vivo ለቴክኖሎጂ ፈጠራ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል።
2. የ Vivo S18 ተከታታይ ድምቀቶች ምንድን ናቸው?
የ Vivo S18 ተከታታይ ኃይለኛ Snapdragon 7 Gen 3 ፕሮሰሰር፣ የምስራቃዊ ውበት ንድፍ እና ባለ አንድ ቀዳዳ ጥምዝ ስክሪን ከከፍተኛው የ2800nit ብሩህነት ጋር ያቀርባል። እንዲሁም አስደናቂ የኋላ ባለ 50-ሜጋፒክስል እጅግ በጣም ብርሃን-ስሜታዊ የቁም መነፅር ከኦአይኤስ ሃሚንግበርድ ፀረ-ሻክ ቴክኖሎጂ ጋር ይመካል።
3. በ Vivo S18 እና S18 Pro መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
Vivo S18 Pro የ MediaTek Dimensity 9200+ ፕሮሰሰር እና ዋና ዋና የ Sony IMX920 ዋና ካሜራ አለው። እንዲሁም ለከፍተኛ ፍጥነት ግንኙነት WiFi7 ይደግፋል።
4. የ Vivo S18 ተከታታይ መቼ ይጀምራል?
የ Vivo S18 ተከታታይ ትክክለኛው የጅምር ቀን እስካሁን አልተገለጸም። ከ Vivo ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።