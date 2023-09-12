በጃፓን ትሬንች ውስጥ የካርቦን ዑደትን ይፋ ማድረግ፡ ከአይኦዲፒ ጉዞ 386 የተገኘው ግንዛቤ

በአለም አቀፉ የውቅያኖስ ግኝት ፕሮግራም (አይኦዲፒ) የተካሄደው የቅርብ ጊዜ የምርምር ጉዞ በጃፓን ትሬንች ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ ላይ ስላለው የካርበን ዑደት ብርሃን ፈንጥቋል። በፓስፊክ የእሳት አደጋ ቀለበት ላይ የሚገኘው የጃፓን ትሬንች በተቀነሰ ዞኖች እና በተደጋጋሚ በሜጋትሮስት የመሬት መንቀጥቀጥ ይታወቃል።
አይኦዲፒ ኤክስፕዲሽን 386 ከባህር አልጋ ላይ 58 ደለል ኮሮች በመቆፈሪያ ዘንግ በኩል መሰብሰብ እና መመርመርን ያካትታል። እነዚህ ማዕከሎች እስከ 37.82 ሜትር ጥልቀት ድረስ ተወስደዋል, ይህም በሳይንሳዊ የውቅያኖስ ቁፋሮ ውስጥ ጥልቅ የከርሰ ምድር ናሙናዎችን ለማግኘት አዲስ ሪከርዶችን አስቀምጧል. በአንድ ጉልህ ስኬት ቡድኑ በ8,023 ሜትር ጥልቀት ላይ ያለውን ጥልቅ የውሃ ቦታ በማስቀመጥ ከባህር ወለል በታች 8,060.74 ሜትር ጥልቀት ያለው የባህር ወለል ናሙና ተገኝቷል።
የእነዚህ ደለል ማዕከሎች ትንተና በደለል መካከል ባለው ውሃ ውስጥ የተከማቸ የላቦል የተሟሟ ካርቦን መኖሩን ያሳያል። ይህ የተሟሟት የካርበን ማከማቻ በቃል ውቅያኖስ ውስጥ ካሉት ጥልቅ ውሃ አካባቢዎች የበለጠ የሚበልጥ የኦርጋኒክ ካርበንን መልሶ ማቋቋምን ያሳያል። የተራቀቁ የራዲዮካርቦን ቴክኒኮች እርጅና እና የተሟሟት ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆነ ካርበን በጥልቅ የከርሰ ምድር ደለል ውስጥ መከማቸታቸውን አሳይተዋል።
እነዚህ ግኝቶች በጥልቅ የካርቦን ዑደት እና በንዑስ ክፍፍል ዞን ላይ ጠቃሚ ተጽእኖ አላቸው. በመቆፈሪያው ውስጥ የተከማቸ የተሟሟት ካርቦን ወደ ጉድጓዱ ውስጥ እና ወደ ታችኛው ክፍል ውስጥ ስለሚገባ በአጠቃላይ የካርበን ዑደት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል. ይህ ግኝት ቀደም ሲል የንግግር ትሬንች አካባቢዎችን እንደ “መረጋጋት” ጥልቅ የባህር አካባቢዎች ግንዛቤን ይፈታተናል።
ጥናቱ በንግግር ቦይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የማይክሮባይል ሜታኖጄኔዝስ ማስረጃዎችን አቅርቧል። የመሬት መንቀጥቀጡ የከርሰ ምድርን የካርበን ዑደት እና ጥልቅ ባዮስፌር ሜታቦሊዝምን በእነዚህ ጽንፍ አካባቢዎች ውስጥ በማስተካከል ረገድ ሚና ይጫወታል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በጃፓን ትሬንች ውስጥ ስላለው ተለዋዋጭ የካርበን ዑደት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በእነዚህ ልዩ እና ጽንፈኛ አካባቢዎች ላይ ተጨማሪ ጥናቶችን አስፈላጊነት ያጎላል። ግኝቶቹ የአይኦዲፒ ከፍተኛ ጥራት ያለው የከርሰ ምድር ናሙና እና በ hadal ውቅያኖስ ቦይ ውስጥ ምርመራዎችን ለማድረግ ያለውን አቅም ያሳያሉ።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን፡ "በንቁ ማይክሮቢያል መካከለኛ የተሟሟት የካርቦን ብስክሌት በጥልቅ የከርሰ ምድር ደለል ውስጥ"
- አይኦዲፒ