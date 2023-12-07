የቀድሞ የስቴት መርማሪ መቋረጥ ስለ ተጠያቂነት ጥያቄዎችን አስነስቷል።

ማጠቃለያ:
የቀድሞ የኒውዮርክ ፖሊስ መርማሪ ናታን ፕሌኪስ አልኮል ጠጥቶ መኪና ሲያሽከረክር ከታሰረ በኋላ ከስራ ተቋርጧል። ፕሌኪስ 0.21-በመቶ የደም አልኮሆል ክምችት (ቢኤሲ) እንዳለው ታውቋል፣ ይህም ከህጋዊው ገደብ ወደ ሶስት እጥፍ የሚጠጋ። ነገር ግን፣ በፕሌኪስ የቀረበ ክስ የሱ መቋረጥ ከጥፋቱ ጋር ተመጣጣኝ ያልሆነ እና ምክንያታዊነት የጎደለው ነው ብሏል። ጉዳዩ በህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ውስጥ ያለውን የተጠያቂነት ጉዳይ አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን አንዳንዶች ከዚህ ቀደም ተከስተው የነበሩ ተመሳሳይ ድርጊቶች አነስተኛ የዲሲፕሊን እርምጃዎችን አስከትለዋል ሲሉ ይከራከራሉ።
ከፍርድ ቤት ሰነዶች መሳል;
የፍርድ ቤት ሰነዶች እንደሚያሳዩት የዘጠኝ አመት የኃይሉ አርበኛ ፕሌኪስ በፔንስልቬንያ ውስጥ በስህተት መኪና ሲያሽከረክር ቆሟል። የፔንስልቬንያ ግዛት ወታደሮች በመኪናው ውስጥ በርካታ የቢራ ጣሳዎችን አግኝተው የስካር ምልክቶችን ተመልክተዋል። ፕሌኪስ ከጊዜ በኋላ የአልኮል ሱሰኛ ሕክምናን ፈለገ, በከፊል ከሥራ ጋር የተያያዘ ውጥረት ፈጠረ. ምንም እንኳን የፖሊስ ሰሚ ቦርድ ያለክፍያ ለስድስት ወራት ከስራ እንዲታገድ ሀሳብ ቢያቀርብም፣ ፕሌኪስ በቀድሞው የክልል ፖሊስ የበላይ ተቆጣጣሪ ተባረረ። የማቋረጡ ውሳኔ ፕሌኪስ በኒውዮርክ እና በፔንስልቬንያ ዜጎች ላይ በድርጊቶቹ ላይ ያደረሰውን አደጋ አፅንዖት ሰጥቷል።
ክሱ እና አንድምታው፡-
ፕሌኪስ መቋረጥ ፍትሃዊ አይደለም በማለት በኒውዮርክ ግዛት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቧል። ስኬታማ ለመሆን እሱ እና ጠበቃው የዲሲፕሊን እርምጃው ተመጣጣኝ ያልሆነ እና ምክንያታዊ ያልሆነ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው. ይሁን እንጂ የሕግ ባለሙያዎች እንዲህ ዓይነቶቹ ክሶች ከፍተኛ የማረጋገጫ ደረጃ ያጋጥሟቸዋል እና እምብዛም ውጤታማ አይደሉም. ክሱ በ I-Team የተገኙ የዲሲፕሊን ሰነዶችን ወደ ብርሃን ያመጣል፣ ይህም ሌሎች የግዛት ወታደሮች የDWI ክስ የገጠማቸው ነገር ግን ስራቸውን እንደቀጠሉ ያሳያል።
ተጠያቂነት እና ዜሮ መቻቻል ፖሊሲ፡-
ክሱ በሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ውስጥ ስላለው ተጠያቂነት ስጋቶችን ያነሳል እና የዲሲፕሊን እርምጃዎችን ወጥነት ይጠይቃል። ፕሌኪስን የሚወክለው ጠበቃ የዜሮ መቻቻል ፖሊሲ አለመኖሩ የ DUI ን ቢታሰርም ወታደሮቹ ተቀጥረው በቆዩባቸው ጉዳዮች ላይ በግልጽ ይታያል በማለት ተከራክረዋል። የኒውዮርክ ግዛት ፖሊስ በመጠባበቅ ላይ ስላለው ሙግት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል፣ የፕሌኪስን መቋረጥ እጣ ፈንታ በግዛቱ ዳኛ እጅ በመተው።
ማጠቃለያ:
የናታን ፕሌኪስ ጉዳይ በህግ አስከባሪዎች መካከል ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ተግዳሮቶች ላይ ብርሃን ይፈጥራል። የፕሌኪስ መቋረጥ እንደ ወንጀሉ ከባድነት እንደ ተገቢነቱ ሊታወቅ ቢችልም፣ በዚህ ላይ የቀረበው ክስ በዲሲፕሊን እርምጃዎች ላይ ሊቃረኑ የሚችሉ አለመግባባቶችን ይስባል። ይህ ጉዳይ በሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ውስጥ ተመሳሳይ ክስተቶችን ፍትሃዊ እና ተከታታይነት ያለው አያያዝ አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል። የናታን ፕሌኪስ መቋረጥ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመወሰን የክልል ዳኛ አሁን ስልጣን ይዟል።