ባለስልጣናት በህገ-ወጥ የካናቢስ ምርቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ፓውንድ ያዙ

ባለስልጣናት በቅርቡ በህገ ወጥ መንገድ የተሸጡ የካናቢስ ምርቶችን ወስደዋል በአጠቃላይ ዋጋው ከ54 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው። ፍተሻው በግዛቱ ውስጥ ያልተፈቀዱ የሱቅ ፊት ለፊት ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ይህም ከ11,000 ፓውንድ በላይ ህገ-ወጥ የካናቢስ ምርቶችን በቁጥጥር ስር ለማዋል አመራ። ይህ ጉልህ የሆነ ጉዞ በገዥው ካቲ ሆቹል አስተዳደር የተመራው የኃይል እርምጃ ውጤት ነው።
በህዳር 21 በስቴቱ በተሸነፈ የፍርድ ቤት ክስ ምክንያት አሁን ባለስልጣናት በህገ-ወጥ መንገድ የሚተዳደሩ የማሪዋና መደብሮችን በቋሚነት መዝጋት ቀላል ይሆንላቸዋል። የካናቢስ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ባደረገው ክትትል 812 ፓውንድ አበባ፣ 701 ፓውንድ የሚበሉ ምግቦች እና 61 ፓውንድ የካናቢስ ክምችት መያዙን ዘግቧል። የእነዚህ የተያዙ ምርቶች ግምት 7.3 ሚሊዮን ዶላር ይደርሳል።
የእነዚህ ጥረቶች ዋና ግብ ለደህንነት ቅድሚያ መስጠት እና ህገ-ወጥ ኦፕሬተሮች በካናቢስ ገበያ ውስጥ መኖሩን ማስወገድ ነው. የካናቢስ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ክሪስ አሌክሳንደር, ህገ-ወጥ ሱቆችን ቀጣይነት ያለው ጉዳይ ለመዋጋት ተጨማሪ ህጋዊ የንግድ ሥራዎችን መክፈት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል. ኒው ዮርክ ለሸማቾች አስተማማኝ እና አስተማማኝ አማራጮችን በማቅረብ በካናቢስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግልፅነትን ለማረጋገጥ ያለመ ነው።
ያለፈቃድ ኦፕሬተሮችን ችግር ለመቅረፍ ገዥው ሆቹል እና የህግ አውጭው አካል ቀደም ሲል ጥብቅ ቅጣቶችን የሚያስገድድ ህግ አውጥቷል. ይህ እርምጃ የተቀሰቀሰው በኒውዮርክ ከተማ ፍቃድ የሌላቸው ኦፕሬተሮች መበራከት ሲሆን ከንቲባ ኤሪክ አዳምስ እና ሸሪፍ አንቶኒ ሚራንዳ እንደተናገሩት እስከ 1,500 ይገመታል። ህጉ አሁን ለህገ ወጥ የካናቢስ ሽያጭ በቀን ከ10,000 ዶላር ጀምሮ ቅጣት ይጥላል።ይህም ለቀጣይ ጥሰቶች በቀን እስከ 20,000 ዶላር ሊቀጣ ይችላል።
ከቅጣት በተጨማሪ ህጉ ደንቦችን በተደጋጋሚ ሲጥሱ የተገኙ የንግድ ድርጅቶችን ለመዝጋት ተቆጣጣሪዎች የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲፈልጉ ይፈቅዳል. የካናቢስ እና የካናቢስ ምርቶችን ያለፍቃድ መሸጥንም ወንጀል ያደርጋል። እነዚህ እርምጃዎች ጥቁር ገበያን ለመግታት እና በህጋዊ የካናቢስ ገበያ ውስጥ ተገዢነትን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ናቸው።
በኒውዮርክ ግዛት 27 ፍቃድ ያላቸው የአዋቂዎች አጠቃቀም ካናቢስ ማምረቻዎች በኒውዮርክ ሲቲ የሚገኙ 12 ማከፋፈያዎች በህግ እና በዝግታ ቢዘገዩም ተቆጣጣሪዎች ለህጋዊ ማሪዋና ሽያጭ ተጨማሪ መንገዶችን በመፍጠር 44 የካናቢስ አብቃይ ማሳያዎችን አጽድቀዋል። የሕግ መሰናክሎች አሁን ከተጸዱ፣ የግዛት ተቆጣጣሪዎች በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ ፈቃድ ያላቸው የካናቢስ ሱቆችን ማፅደቅ እና መክፈትን እንደሚያፋጥኑ ይጠበቃል።