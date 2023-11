የNvidi's New Bundle ድርድር፡ የተጫዋች ህልም እውን ሆነ

By

የግራፊክስ ካርዶች መሪ የሆነው ኒቪዲ፣ በሁሉም ቦታ ያሉ ተጫዋቾችን እንደሚያስደስት አስደሳች የሆነ ለተወሰነ ጊዜ የጥቅል ስምምነት አስታውቋል። ማንኛውም የ GeForce RTX 40-ተከታታይ ግራፊክስ ካርድ በመግዛት፣ አሁን በ$60 ዋጋ ለሁለት አስደናቂ የጨዋታ አገልግሎቶች - GeForce Now እና Xbox Game Pass የደንበኝነት ምዝገባን ማግኘት ይችላሉ። ይህ አቅርቦት ኃይለኛውን GeForce RTX 40፣ 4090፣ 4080 Ti፣ 4070፣ 4070 Ti እና 4060ን ጨምሮ ለ RTX 4060-ተከታታይ የምርት ቁልል ብቻ ነው።

በገበያ ላይ ካሉት በጣም ተወዳጅ የጨዋታ ምዝገባ አገልግሎቶች አንዱ የሆነው Xbox Game Pass ከ100 በላይ የፒሲ ጨዋታዎችን የያዘ ትልቅ ቤተ-መጽሐፍት መዳረሻ ይሰጣል። ከብሎክበስተር አርእስቶች እንደ ስታርፊልድ እና ፎርዛ ሆራይዘን 5 እስከ ተወዳጅ ፍራንቺሶች እንደ Halo ተከታታይ፣ ለእያንዳንዱ የጨዋታ አድናቂ የሆነ ነገር አለ። በተጨማሪም፣ ተመዝጋቢዎች እንደ የጦር ሜዳ፣ የፍጥነት ፍላጎት እና የ Crysis ተከታታይ የተለያዩ የ EA ርዕሶችን የሚያቀርብ EA Play የተባለውን ሌላ የጨዋታ ምዝገባ አገልግሎት እንዲሁም እንደ Jedi: Survivor እና EA Sports ላሉ አዲስ ለተለቀቁ ጨዋታዎች የተወሰኑ የሙከራ ጊዜዎችን ያቀርባል። WRC

ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ GeForce Now የፒሲ ጨዋታዎችን በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ያለችግር እንዲጫወቱ የሚያስችል የ Nvidia's cloud game ዥረት አገልግሎት ነው። በእርስዎ ፒሲ፣ ላፕቶፕ፣ ታብሌት፣ ስልክ፣ ኮንሶል፣ በእጅ የሚያዝ ፒሲ ወይም ቲቪዎ ላይ ጌም ቢመርጡ GeForce Now ሸፍኖዎታል። የተገደበው ጥቅል የ3-ወር የቅድሚያ ለGeForce Now ምዝገባን ያካትታል፣ይህም በ RTX የነቃ ሪግ እና ቅድሚያ የአገልጋይ መዳረሻ ለፈጣን እና ለስላሳ ጨዋታ ይሰጥዎታል።

ከ1500 በላይ ሊጫወቱ የሚችሉ ጨዋታዎች ባለው ቤተ-መጽሐፍት ፣ GeForce Now እርስዎ ለመምረጥ የሚያስደስቱ ርዕሶችን በጭራሽ እንዳያጡዎት ያረጋግጣል። ብቸኛው መስፈርት ጨዋታውን እንደ Steam፣ Epic Games Store፣ Ubisoft፣ EA ወይም GoG ካሉ ከሚደገፉ የፒሲ ጨዋታ ቤተ-መጻሕፍት ማግኘት ወይም መከራየት ነው።

ይህን አስደናቂ እድል እንዳያመልጥዎት! የNvidi bundle ስምምነት እስከ ጃንዋሪ 8፣ 2024 ድረስ ይገኛል፣ ስለዚህ የመረጡትን የ RTX 40-ተከታታይ ግራፊክስ ካርድ ይያዙ እና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ይደሰቱ።

1. የ Nvidia ጥቅል ስምምነት ምንድን ነው?

ማንኛውም የGeForce RTX 60-ተከታታይ ግራፊክስ ካርድ ሲገዙ የNvidi bundle ስምምነት ለGeForce Now እና Xbox Game Pass ምዝገባ 40 ዶላር ይሰጣል።

2. በ Xbox Game Pass ውስጥ ምን ጨዋታዎች ተካትተዋል?

Xbox Game Pass እንደ Starfield፣ A Plague Tale: Requiem፣ Forza Horizon 5፣ Microsoft Flight Simulator፣ Doom Eternal እና የ Halo ተከታታይ ታዋቂ ርዕሶችን ጨምሮ የተለያዩ የፒሲ ጨዋታዎችን መዳረሻ ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ተመዝጋቢዎች ከጦር ሜዳ፣ የፍጥነት ፍላጎት እና ክሪሲስ ተከታታይ ጨዋታዎችን በማቅረብ የ EA Play መዳረሻን ያገኛሉ።

3. GeForce አሁን ምንድን ነው?

GeForce Now የፒሲ ጌሞችን በበርካታ መሳሪያዎች ላይ እንዲጫወቱ የሚያስችልዎ የNvidi's cloud game ዥረት አገልግሎት ሲሆን ይህም ፒሲ፣ ላፕቶፕ፣ ታብሌቶች፣ ስልኮች፣ ጌም ኮንሶሎች፣ በእጅ የሚያዙ ፒሲዎች እና ቲቪዎችን ጨምሮ። የተወሰነ ጊዜ ያለው ጥቅል ለGeForce Now የ3-ወር የቅድሚያ ምዝገባን ያካትታል፣ ይህም ለ RTX የነቃ መሳሪያ እና ቅድሚያ የአገልጋይ መዳረሻን ይሰጣል።

4. በ GeForce Now ላይ ስንት ጨዋታዎች አሉ?

GeForce Now ከ 1500 በላይ ሊጫወቱ የሚችሉ ጨዋታዎችን የያዘ ሰፊ ቤተ-መጽሐፍት አለው። ነገር ግን ጨዋታውን ከኮምፒዩተር ጌም ቤተ-መጻሕፍት እንደ Steam፣ Epic Games Store፣ Ubisoft፣ EA ወይም GoG በባለቤትነት መያዝ ወይም ማከራየት እንዳለቦት ልብ ማለት ያስፈልጋል።

5. የ Nvidia ጥቅል ስምምነት እስከ መቼ ነው የሚገኘው?

የNvidi bundle ስምምነት ለተወሰነ ጊዜ የሚገኝ ሲሆን በጥር 8፣ 2024 ያበቃል። ይህ አቅርቦት እስከሚቆይ ድረስ መጠቀማቸውን ያረጋግጡ!