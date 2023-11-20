አዲስ ዘመን ለNVadia BlueField 3 DPUs፡ AI አውታረ መረብን በመቀየር ላይ

በአስደናቂ ፈጠራዎቹ የሚታወቀው ኒቪዲያ የቴክኖሎጂውን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በአዳዲስ አቅርቦቶቹ መቆጣጠሩን ቀጥሏል። የNVDIA ግሬስ ሱፐርቺፕን ይፋ ካደረገ በኋላ ኩባንያው ለብሉፊልድ-3 ዲፒዩ አዲስ የምርት ስም ሱፐርኒሲ (SuperNIC) ማስተዋወቁን በድጋሚ አስገርሟል። በ AI አፕሊኬሽኖች ውስጥ በመጀመሪያ ለኤተርኔት አውታረመረብ የተነደፈው ብሉፊልድ-3 DPU አሁን በዚህ የተሻሻለ አፈጻጸም እና ችሎታዎች ይመካል።
በጉጉት በሚጠበቀው የNVIDIA Computex 2023 ቁልፍ ማስታወሻ ወቅት፣ የስፔክትረም 4 ማስጀመሪያው የመሃል ደረጃን ወሰደ። የNVDIA አስደናቂው 51.2T የኤተርኔት መቀየሪያ መድረክ እስከ 64 የሚደርሱ 800GbE ወይም 128 የ400GbE ወደቦችን የሚያስተናግድ የውቅር አማራጮችን ይሰጣል። የዚህ የላቀ የአውታረ መረብ መፍትሄ ወሳኝ አካል የሆነው ብሉፊልድ-3 ዲፒዩ፣ ባለፈው ዓመት ከታዋቂ የጥናት ወረቀት መነሳሻን በመሳብ ሱፐርኒሲ ተብሎ ተሰይሟል።
የNVDIA ድንበሮችን ለመግፋት ያለው ቁርጠኝነት በSuperNIC ዳግም ብራንዲንግ ላይ ብቻ ሳይሆን በሃርድዌር እና በሶፍትዌር ውህደት ውስጥም ይታያል። የኩባንያው ስፔክትረም-4 መቀየሪያ ከብሉፊልድ-3 ዲፒዩ ጋር ተዳምሮ አስፈሪ የሆነ የ AI መድረክ ይፈጥራል። ስፔክትረም-ኤክስ ሶፍትዌርን በማካተት፣ ኤንቪዲ በ AI የተጎላበተ አፕሊኬሽኖችን የሚጠይቁ መስፈርቶችን የሚያሟላ አጠቃላይ መፍትሄን ይሰጣል።
ድርጅቶች ለ AI ቀልጣፋ የኔትወርክ መፍትሄዎችን አስፈላጊነት ሲገነዘቡ የNVDIA አካሄድ ጎልቶ ይታያል። አይፒውን ከሜላኖክስ ማግኛ በመጠቀም ኩባንያው የ AI አውታረመረብን የሚያቃልል ሁሉንም-በአንድ መፍትሄ አዘጋጅቷል። ይህ አካሄድ የኤተርኔት እና የኢንፊኒባንድ ኔትወርኮችን ለማስተዳደር ፣ኦፕሬሽኖችን በማቀላጠፍ እና ምርታማነትን ለማሳደግ የተለያዩ ቡድኖችን አስፈላጊነት ያስወግዳል።
በNVadia BlueField 3 DPUs እና የሱፐርኒክስ መምጣት፣ የ AI አውታረመረብ አዲስ ዘመን እየመጣ ነው። በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያሉ ድርጅቶች አዳዲስ ፈጠራዎችን ለመንዳት እና ከዚህ በፊት ታይተው የማያውቁ እመርታዎችን ለማሳካት የNVDIA ቆራጭ ቴክኖሎጂ ሙሉ አቅምን መጠቀም ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. DPU ምንድን ነው? – DPU፣ ወይም Data Processing Unit፣ በተለይ በ AI እና በኔትወርክ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ውሂብን ያማከለ የስራ ጫናዎችን ለማፋጠን እና ለማመቻቸት የተነደፈ ልዩ የሃርድዌር አካል ነው። DPUs ከማዕከላዊ ማቀነባበሪያ ክፍሎች (ሲፒዩዎች) የማቀነባበሪያ ተግባራትን ያራግፋል፣ አጠቃላይ የስርዓት አፈጻጸምን እና ቅልጥፍናን ያሻሽላል።
2. BlueField-3 DPU የ AI አውታረመረብን የሚያሻሽለው እንዴት ነው? - BlueField-3 DPU, አሁን SuperNIC በመባል የሚታወቀው, እስከ 400Gbps የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነት ለማቅረብ የሚችል ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የአውታረ መረብ አስማሚ ነው. ይህንን ኃይለኛ DPU ከNVDIA's Spectrum-4 switch እና Spectrum-X ሶፍትዌር ጋር በማዋሃድ ድርጅቶች እንከን የለሽ እና ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የ AI አውታረመረብ መፍትሄዎችን ማግኘት ይችላሉ።
3. የ NVIDIA's SuperNIC ምን ጥቅሞችን ይሰጣል? - SuperNIC በ AI አፕሊኬሽኖች ውስጥ በኤተርኔት ላይ ለተመሰረተ አውታረ መረብ አጠቃላይ መፍትሄ ይሰጣል። ጠንካራ ሃርድዌር እና የተራቀቁ ሶፍትዌሮችን በማጣመር የኔትወርክ አስተዳደርን ያቃልላል፣ ውስብስብነትን ይቀንሳል እና አጠቃላይ የስርዓት አፈጻጸምን ያሳድጋል። ይህ ድርጅቶች ፈጠራን በመንዳት እና AI ግባቸውን በብቃት ማሳካት ላይ እንዲያተኩሩ ያስችላቸዋል።
4. የNVDIA's SuperNIC ከሌሎች የኔትወርክ መፍትሄዎች የሚለየው እንዴት ነው? - የNVDIA'S SuperNIC እራሱን የሚለየው በ AI አውታረመረብ ላይ ባለው ሁለንተናዊ አቀራረብ ነው። የሃርድዌር እና የሶፍትዌር አካላትን የሚያዋህድ አንድ ወጥ መፍትሄ በመስጠት የተለያዩ የኔትወርክ ቡድኖችን አስፈላጊነት ያስወግዳል እና ለ AI መተግበሪያዎች የተሳለጠ እና ቀልጣፋ የአውታረ መረብ መሠረተ ልማት ያቀርባል።
5. ከ NVIDIA's SuperNIC ምን ዓይነት ኢንዱስትሪዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ? – የNVDIA SuperNIC የጤና እንክብካቤን፣ ፋይናንስን፣ ራስ ገዝ ተሽከርካሪዎችን እና ሳይንሳዊ ምርምርን ጨምሮ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የኤአይአይ ኔትወርክን ለመቀየር ተዘጋጅቷል። የ AI ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀም ማንኛውም ድርጅት በSuperNIC ከሚቀርበው የተሻሻለ አፈጻጸም፣ የቀላል አስተዳደር እና የተፋጠነ ፈጠራ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል።