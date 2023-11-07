ጎግል በህዳር ወር ላይ ለአንድሮይድ መተግበሪያዎች እና አገልግሎቶች አስደሳች አዲስ ዝመናዎችን ያሳያል

ጎግል በዚህ ህዳር በአንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን እና ለውጦችን በዋና ስርዓት መተግበሪያዎች ላይ ለመልቀቅ በዝግጅት ላይ ነው። ለፕሌይ ስቶር፣ ለጎግል ፕሌይ አገልግሎቶች፣ ለአንድሮይድ ሲስተም ኢንተለጀንስ፣ አንድሮይድ ዌብ ቪው እና ጎግል ፕለይ ሲስተም ማሻሻያ ኃላፊነት ያለው የቴክኖሎጂው ግዙፍ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ለማሻሻል እና መሳሪያዎቻችንን የበለጠ ብልህ ለማድረግ ቆርጧል።
ተጠቃሚዎች በእነዚህ አስደሳች ዝማኔዎች እንደተዘመኑ እንዲቆዩ ለማገዝ፣ Google ለወርሃዊ የማጣበቂያ ማስታወሻዎች አዲስ ድርጅታዊ ዘይቤን አስተዋውቋል። ይህ የማያቋርጥ ማጣቀሻ ሳያስፈልግ ለተወሰኑ ለውጦች የትኞቹ ዝመናዎች ተጠያቂ እንደሆኑ ለመለየት ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ቀላል ያደርገዋል።
በመጪው የፕሌይ ስቶር ስሪት 38.3 ጎግል ተጠቃሚዎችን በቀጥታ ወደሚፈለገው መተግበሪያ ወይም ጨዋታ የሚወስድ ምቹ አቋራጭ በማስተዋወቅ የፍለጋ ውጤቱን ለማሻሻል አስቧል። በተጨማሪም ፕሌይ ስቶር የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን ከተገናኙ መሳሪያዎች ለማራገፍ ያመቻቻል። ይህ ባህሪ በተለይ ተጠቃሚዎች በስማርት ሰአታቸው ወይም ታብሌታቸው ላይ አፕሊኬሽኖችን በስልካቸው እንዲጭኑ ከሚያስችላቸው የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች በኋላ ትልቅ ጠቀሜታ አለው።
በፕሌይ ስቶር ላይ ተጨማሪ ማሻሻያዎች ለተጠቃሚዎች እይታን የሚስብ እና ቀልጣፋ ተሞክሮ በማቅረብ ለGoogle Play ጥቃት መከላከያ የመረጃ ካርዶች የዘመነ ዲዛይን ያካትታል። በተጨማሪም፣ Google አሁን ለመተግበሪያ አስቀድመው ሲመዘገቡ ማሳወቂያዎችን እንዲያነቁ ይጠይቃቸዋል፣ ይህም በመረጃ እንዲቆዩ እና የቅድመ-ልቀት ጥቅማጥቅሞችን በጭራሽ እንዳያመልጡ ነው።
የPlay አገልግሎቶች ስሪት 23.43 ምንም ጠቃሚ ማሻሻያ ባያመጣም፣ Google በመተግበሪያዎቻቸው ውስጥ ትንታኔዎችን እና ምርመራዎችን ለማሻሻል አዳዲስ ባህሪያትን በማቅረብ ገንቢዎችን መደገፉን ቀጥሏል። እነዚህ አዲስ የገንቢ ባህሪያት የበለጠ እንከን የለሽ እና ቀልጣፋ የተጠቃሚ ተሞክሮ እንዲኖራቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
እንደተለመደው በእነዚህ አዳዲስ ባህሪያት ለመጠቀም እያንዳንዱ መተግበሪያ ወደ የቅርብ ጊዜው ስሪት መዘመኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ለጉግል ፕሌይ አገልግሎቶች ወይም ለጉግል ፕሌይ ስቶር ዝማኔዎችን ለመፈተሽ በቀላሉ ወደ ፕሌይ ስቶር ዝርዝር ይሂዱ።
በእነዚህ አስደናቂ ዝመናዎች፣ ጎግል ተጠቃሚዎች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የተሻሻለ የአንድሮይድ ተሞክሮ እንዲደሰቱ በማድረግ የዋና ስርዓቱን አፕሊኬሽኖች ተግባራዊነት እና ምቾት ከፍ ለማድረግ ነው።
በየጥ
1. Google Play አገልግሎቶችን እና ፕሌይ ስቶርን በአንድሮይድ መሳሪያዬ ላይ እንዴት ማዘመን እችላለሁ?
ጎግል ፕሌይ አገልግሎቶችን ለማዘመን ከመተግበሪያው ፕሌይ ስቶር ዝርዝር ጋር የሚወስደውን ቀጥተኛ አገናኝ መከተል እና ካለ ማዘመን ይችላሉ። ፕሌይ ስቶርን እራሱን ለማዘመን ጥግ ላይ ያለውን አምሳያ ይንኩ እና ወደ "ቅንጅቶች" ይሂዱ። በ«ስለ» ክፍል ስር «Play መደብርን አዘምን» የሚለውን አማራጭ ያገኛሉ።
2. አንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን በፕሌይ ስቶር በኩል ከተገናኙ መሳሪያዎች እንዴት ማራገፍ እችላለሁ?
በአዲሱ የፕሌይ ስቶር ማሻሻያ አሁን አንድሮይድ መተግበሪያዎችን ከተገናኙ መሳሪያዎች ማራገፍ ቀላል ሆኗል። በቀላሉ ለማራገፍ ወደሚፈልጉት መተግበሪያ ይሂዱ እና በፕሌይ ስቶር ውስጥ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ።
3. በጎግል ፕሌይ አገልግሎት ስሪት 23.43 ውስጥ ለገንቢዎች ምን አዲስ ባህሪያት አሉ?
የGoogle Play አገልግሎቶች ስሪት 23.43 በሁለቱም ጎግል እና የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎች ውስጥ የትንታኔ እና የምርመራ ሂደቶችን ለመደገፍ አዲስ የገንቢ ባህሪያትን ያስተዋውቃል። እነዚህ ባህሪያት ገንቢዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንዲሰበስቡ እና የመተግበሪያዎቻቸውን አጠቃላይ አፈጻጸም እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል።