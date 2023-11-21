4ጂ ጋላክሲ ኤስ20 ተከታታይ ህዳር 2023 የደህንነት ዝማኔን በመላው አውሮፓ ይቀበላል

ሳምሰንግ የኖቬምበር 4 የደህንነት ዝመናን ለመሣሪያዎቻቸው መልቀቅ ስለጀመረ የ20ጂ የGalaxy S20፣ Galaxy S20+ እና Galaxy S2023 Ultra ባለቤቶች አሁን እፎይታ መተንፈስ ይችላሉ። ከዚህ ቀደም ይህ ዝመና በ 5G ሞዴሎች ብቻ የተገደበ ነበር; ይሁን እንጂ ሳምሰንግ አገልግሎቱን ወደ 4ጂ ስሪቶችም አሳድጓል፣ ይህም በብዙ የአውሮፓ ሀገራት ተጠቃሚዎችን አስደስቷል።
ይህ የቅርብ ጊዜ የደህንነት ማሻሻያ፣ እንደ G98xFXXSIHWJD የጽኑ ትዕዛዝ ስሪት፣ በአንጻራዊ ሁኔታ ትንሽ ነው፣ ከ500ሜባ ያነሰ የማከማቻ ቦታ የሚወስድ ነው። ተጠቃሚዎች በኦስትሪያ፣ ቡልጋሪያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሃንጋሪ፣ ጣሊያን፣ ሉክሰምበርግ፣ ኖርዲክ አገሮች፣ ፖላንድ፣ ፖርቱጋል፣ ሮማኒያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬኒያ፣ ደቡብ ምስራቅ አውሮፓ፣ ስፔን፣ ስዊዘርላንድ፣ የባልቲክ ክልል፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ኔዘርላንድስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ይህንን ዝመና በ4ጂ ጋላክሲ ኤስ20 ተከታታይ ስማርት ስልኮቻቸው ላይ ማግኘት ትችላለች።
የሳምሰንግ የደህንነት ማስታወቂያ ይህ ማሻሻያ በዋናነት ከ65 በላይ የደህንነት ተጋላጭነቶችን እንደሚፈታ አመልክቷል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች መሳሪያዎች የላቀ ጥበቃን ይሰጣል። ሆኖም፣ ምንም አዲስ ባህሪያትን ወይም የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን አያስተዋውቅም።
በማንኛውም ከላይ በተጠቀሱት አገሮች ውስጥ ለሚኖሩ የ4ጂ ጋላክሲ ኤስ20 ተከታታይ ባለቤቶች፣ የቅርብ ጊዜውን የደህንነት መጠገኛ ማዘመን ቀላል ሂደት ነው። ወደ ቅንብሮች በመሄድ እና የሶፍትዌር ማዘመኛን በመምረጥ ተጠቃሚዎች የአዲሱን ዝመና መኖሩን ወዲያውኑ ማረጋገጥ ይችላሉ። አማራጭ ዘዴው የጽኑ ትዕዛዝ ፋይሉን ከአስተማማኝ ምንጭ ማውረድ እና የዊንዶው ፒሲ እና የኦዲን መሳሪያን በመጠቀም በመሳሪያው ላይ በእጅ ብልጭ ድርግም ማለትን ያካትታል።
በዚህ የኖቬምበር 2023 የደህንነት ማሻሻያ ጉልህ መስፋፋት፣ ሳምሰንግ የተጠቃሚዎቹን መሳሪያዎች ደህንነት እና ደህንነት ቅድሚያ መስጠቱን ቀጥሏል፣ መረጃዎቻቸው እንደተጠበቁ ሆነው መቆየታቸውንም ያረጋግጣል።