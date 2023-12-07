ምንም ነገር የለም CMF መተግበሪያ የደህንነት ስጋቶችን አያነሳም፡ ኤክስፐርት ድክመቶችን ያሳያል

ማጠቃለያ፡ በቅርቡ የተደረገ የሳይበር ደህንነት ትንታኔ የተጠቃሚ ውሂብ ግላዊነትን የሚጎዳ በNothing's CMF መተግበሪያ ውስጥ ከፍተኛ የደህንነት ስጋቶችን አሳይቷል። የCMF መተግበሪያ ስማርት ሰዓቶችን እና TWS የጆሮ ማዳመጫዎችን ከምንም ነገር የመቆጣጠር ሃላፊነት ያለው የተጠቃሚ መረጃን በበቂ ሁኔታ ማመስጠር አልቻለም፣ ይህም እንደ ኢሜይል እና የይለፍ ቃል ያሉ ሚስጥራዊነት ያላቸውን መረጃዎች ሊያጋልጥ ይችላል። ራዕዩ የNothing's ምርቶች እና ተያያዥ መተግበሪያዎች አጠቃላይ ደህንነት ስጋትን ይፈጥራል።
የአንድሮይድ ገንቢ ዲላን ሩሰል ባገኘው ውጤት መሰረት የተጠቃሚውን መረጃ ለመጠበቅ ያለመ የCMF Watch መተግበሪያ ምስጠራ ዘዴ ጉድለት ነበረበት። ምንም እንኳን መተግበሪያው የኢሜል እና የይለፍ ቃል መረጃን ኢንክሪፕት ቢያደርግም ማንኛውም ሰው መተግበሪያውን የሚጠቀም ተመሳሳይ ቁልፍ በመጠቀም ሚስጥራዊ መረጃዎችን እንዲፈታ ፈቅዷል። በመሠረቱ፣ የምስጠራ ሂደቱ ውጤታማ ባለመሆኑ የተጠቃሚዎችን የግል መረጃ አደጋ ላይ ጥሏል።
ሩሰል በመጀመሪያ ሴፕቴምበር ላይ የደህንነት ተጋላጭነትን አገኘ እና ወዲያውኑ ምንም አላሳወቀም። ይሁን እንጂ ከመጀመሪያው ግንኙነት በኋላ ከኩባንያው የክትትል እጥረት ነበር. ስለዚህ፣ የምስጠራ ጉድለቶች አሁንም በCMF Watch መተግበሪያ ውስጥ ይቀራሉ፣ ይህም የይለፍ ቃል ጥበቃውን ለማስተካከል ከተሞከረ በኋላ የተጠቃሚ ኢሜይሎችን ተጋላጭ ያደርገዋል።
ከሲኤምኤፍ መመልከቻ መተግበሪያ ባሻገር፣ ምንም ሌላ መተግበሪያ የለም፣ ምንም ውይይት የለም፣ የውሂብ ደህንነትን በተመለከተም ምርመራ ያጋጥመዋል። ምስሎችን እና መልዕክቶችን ደህንነቱ የተጠበቀ ለማድረግ ቃል የገባ ነገር ባይኖርም፣ የተጠቃሚው መረጃ በአገልጋዩ ላይ እንደሚከማች እና ላልተፈቀደላቸው ግለሰቦች ተደራሽ እንደሚሆን ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ራዕዩ በምንም ነገር በመተግበሪያው ስነ-ምህዳር ውስጥ ስለተተገበሩ ሚስጥራዊነት እና የግላዊነት ደረጃዎች ስጋትን ይፈጥራል።
በተጨማሪም፣ አንድሮይድ እና iMessageን በማገናኘት በቅርቡ የተደረገ የSunbird ውህደት ምንም ነገር ተጨማሪ ማንቂያ አላስነሳም። የSunbird ከመተግበሪያው የመልእክት ይዘትን የመድረስ እና የመመልከት ስጋት ስላለ ተጠቃሚዎች ስሱ የአፕል መታወቂያዎችን ለመጠበቅ ተጨማሪ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራሉ።
በNothing's CMF መተግበሪያ እና ሌሎች ተያያዥ መተግበሪያዎች ውስጥ ያለው ተጋላጭነት ኩባንያው ለተጠቃሚ ግላዊነት እና የውሂብ ደህንነት ያለውን ቁርጠኝነት ጥያቄ ውስጥ ይጥለዋል። ተጠቃሚዎች በዘመናዊ መሣሪያዎች ላይ እየጨመሩ ሲሄዱ፣ ለምርት አምራቾች እና መተግበሪያ ገንቢዎች የተጠቃሚ መረጃን በብቃት ለመጠበቅ ለጠንካራ የደህንነት እርምጃዎች ቅድሚያ መስጠቱ ወሳኝ ይሆናል።