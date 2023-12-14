አብዮታዊ ምንም ስልክ ማስተዋወቅ (2)

የስማርትፎን ዲዛይን ድንበሮችን የሚገፋ የሁለተኛው ትውልድ ቀፎ በሆነው በምንም ስልክ (2) አዲስ የፈጠራ ደረጃን ይለማመዱ። በገበያ ላይ ካሉ ሌሎች መሳሪያዎች በተለየ ምንም አይነት ስልክ (2) ልዩ የሆነ ገላጭ የኋላ ፓነልን ያሳያል፣ ይህም ውስጣዊ የ LED መብራቶችን ያሳያል እና የመሳሪያውን ውስጣዊ አሠራር በጨረፍታ ያሳያል። አሁን ተወዳዳሪ በማይገኝለት ዋጋ የሚገኘው ይህ አስደናቂ ስማርት ስልክ ባንኩን ሳይሰብር ያልተለመደ ልምድን ይሰጣል።
ትልቅ ባለ 6.7 ኢንች OLED ማሳያ በ120Hz የማደስ ፍጥነት እና አስደናቂ የ1,600 ኒት ብሩህነት፣ ምንም አይነት ስልክ (2) አስደናቂ እይታዎችን እና ለስላሳ አፈጻጸምን ያረጋግጣል። በ Snapdragon 8+ Gen 1 chipset የተጎላበተ ይህ የመሃል ክልል ስማርትፎን እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ያቀርባል፣ ይህም ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች ጎልቶ የሚታይ ምርጫ ያደርገዋል።
ከNothing Phone (2) በተጨማሪ አማራጭ አማራጮችን የሚፈልጉ የቴክኖሎጂ አዋቂ ሸማቾች በ Samsung Galaxy S23 ላይ ያለውን አስደናቂ ቁጠባ መጠቀም ይችላሉ። በ Snapdragon 8 Gen 2 ቺፕሴት አማካኝነት ጋላክሲ ኤስ23 ከፍተኛ የመስመር ላይ አፈጻጸምን ያቀርባል እና አሁን ታይቶ በማይታወቅ ዝቅተኛ ዋጋ በ $675 ይገኛል። ይህ ግዙፍ የ125 ዶላር ቅናሽ ከአዲሶቹ ዘመናዊ ስልኮች አንዱን እጃቸውን ለማግኘት ለሚፈልጉ ግለሰቦች የበለጠ ተመጣጣኝ ምርጫ ያደርገዋል።
በምንም ስልክ (2) የወደፊቱን የስማርትፎን ዲዛይን ይለማመዱ። ሊበጅ የሚችል ምስላዊ ማንነቱ ከመተግበሪያ መለያዎች እስከ መግብር መጠን እና የቀለም ገጽታዎች ሁሉንም ነገር ለግል እንዲያበጁ ያስችልዎታል። አዲሱ የGlyph Interface በጨረፍታ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል፣ ለእያንዳንዱ እውቂያ እና የማሳወቂያ አይነት የተለያዩ የብርሃን እና የድምጽ ቅደም ተከተሎችን መመደብ መቻል ለስማርትፎንዎ ተሞክሮ ልዩ ስሜት ይፈጥራል። ከግሊፍ አቀናባሪ ጋር እድገትን በሚከታተሉ ወይም ብጁ የስልክ ጥሪ ድምፅ በሚፈጥሩ መብራቶች ይቆጣጠሩ።
እጅግ አስደናቂ የሆነ የስማርትፎን ባለቤት ለመሆን ይህን እድል እንዳያመልጥዎ በማይታመን ዋጋ። ምንም ስልክ (2) ያግኙ ወይም እንደ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 ያሉ ሌሎች አማራጮችን አሁን ያስሱ እና የሞባይል ተሞክሮዎን ወደ አዲስ ከፍታ ያሳድጉ።