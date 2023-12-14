የሰሜን ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በቀድሞው የኒውፖርት ባራክስ ጣቢያ ታሪካዊ ቅርሶችን አስቆፍረዋል።

የሰሜን ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከክልሉ ያለፈ ጉልህ ቅርሶችን ለማግኘት አስደሳች የሆነ የአርኪኦሎጂ ፕሮጀክት እየጀመሩ ነው። በ Riverboat ረድፍ አቅራቢያ የሚገኘው የድሮው የኒውፖርት ባራክስ ቦታ የቁፋሮ እንቅስቃሴ ማዕከል ሆኗል።
በዓመቱ መጀመሪያ ላይ መሬትን የሚሰርቅ ራዳርን በስፋት በመቀጠር ተማሪዎቹ ወደ ቦታው ጠልቀው ሲገቡ አሁን እጃቸውን እየቆሸሹ ነው። አላማቸው በ1800ዎቹ ውስጥ የሰራዊት ወታደሮች መኖሪያ ሆኖ ለአንድ ክፍለ ዘመን ያህል ሲያገለግል የባርክን ስራዎች የሚያበሩ ነገሮችን ማግኘት እና ማግኘት ነው።
የመጀመሪያው ቁፋሮ አስደናቂ ግኝት አስገኝቷል። ተማሪዎቹ በመጀመሪያ አካፋቸው ባለው አፈር ውስጥ፣ የአሜሪካ ተወላጆች የሸክላ ስራዎችን በቁፋሮ ተገኘ፣ ይህም ከባራክስ በፊት የነበረውን ወደ አንድ ሺህ ዓመታት የሚጠጋ ታሪክን አሳይቷል። ነገር ግን በ1812 ጦርነት ወቅት ትልቅ ሚና የተጫወተ በመሆኑ የፕሮጀክቱ ቀዳሚ ትኩረት የምሽጉን ምስጢር በማጋለጥ ላይ ነው።
ሰኞ የጀመረው የመሬት ቁፋሮ ስራ ለአንድ ሳምንት ያህል በከባድ ማሽነሪዎች ይካሄዳል። ከዚህ ደረጃ በኋላ ተማሪዎቹ መሬቱን በእጃቸው በማጣራት ተጨማሪ ቅርሶችን ያሳያሉ።
ቅርሶቹ ከተገኙ በኋላ፣ ተማሪዎቹ ውጤቶቻቸውን በጥንቃቄ ይመረምራሉ እና ይመዘግባሉ። በመቀጠልም ህዝቡ እነዚህን ታሪካዊ ቅርሶች የማድነቅ እና የመማር እድል እንዲኖረው በማድረግ እቃዎቹ ለሀገር ውስጥ ሙዚየሞች በልግስና ይሰጣሉ።
ይህ የአርኪኦሎጂ ፕሮጀክት ለሰሜን ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል ተግባራዊ ተሞክሮን የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን፣ ስለ ክልሉ የበለፀገ ያለፈ ታሪክ የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖረውም አስተዋፅዖ ያደርጋል። እነዚህን ቅርሶች በማውጣት እና በመጠበቅ፣ የኒውፖርት ባራክስን አስደናቂ ታሪኮች እና የትሪ-ስቴት አካባቢን በመቅረጽ ረገድ ያለውን ሚና በንቃት በመጠበቅ እና በማጋራት ላይ ናቸው።