የሰሜን ኮሪያ የኢንተርኔት አጠቃቀም፡ የቴሌኮም፣ የሞባይል እና የብሮድባንድ ስታስቲክስ ትንተናዊ ግምገማ
ግንኙነት በጣም አስፈላጊ እየሆነ ባለበት ዓለም ሰሜን ኮሪያ የኢንተርኔት አጠቃቀምን በተመለከተ በጣም ገለልተኛ ከሆኑት አገሮች አንዷ ሆና ትገኛለች። በመረጃ ፍሰት ላይ በመንግስት ጥብቅ ቁጥጥር፣ የሀገሪቱ ዜጎች የዲጂታል አለም መዳረሻ ውስን ነው። በሰሜን ኮሪያ ያለውን የቴሌኮም፣ የሞባይል እና የብሮድባንድ ስታቲስቲክስን ጠለቅ ብለን እንመርምር።
ቴሌኮም፡ በሰሜን ኮሪያ ያለው የቴሌኮም ዘርፍ በመንግስት ባለቤትነት የተያዘው የኮሪያ ፖስት እና ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን (KPTC) ነው። KPTC የድምጽ ጥሪዎችን እና ፋክስን ጨምሮ ለተወሰነ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ቋሚ መስመር አገልግሎቶችን ይሰጣል። ይሁን እንጂ የእነዚህ አገልግሎቶች አቅርቦት በዋነኛነት በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ ንግዶች እና ጥቂት ቁጥር ላላቸው ግለሰቦች ብቻ የተገደበ ነው።
ሞባይል: የሞባይል ስልኮች በሰሜን ኮሪያ ባለፉት አስር አመታት ታዋቂነት አግኝተዋል ነገርግን በተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች የበይነመረብ መዳረሻ በጣም የተገደበ ነው. በመንግስት ባለቤትነት የተያዘው ኩባንያ ኮርዮሊንክ በአገሪቱ ውስጥ ብቸኛው የሞባይል ኔትወርክ ኦፕሬተር ነው. ኮርዮሊንክ የድምጽ እና የጽሑፍ መልእክት አገልግሎቶችን ሲሰጥ፣ የኢንተርኔት አገልግሎት በመንግሥት የተፈቀደላቸው ጥቂት ግለሰቦች እና ድርጅቶች ብቻ ነው።
ብሮድባንድ: የብሮድባንድ የኢንተርኔት አገልግሎት በሰሜን ኮሪያ ውስጥ ላለው አጠቃላይ ህዝብ የለም ማለት ይቻላል። ውስን መሠረተ ልማት እና የመንግስት ቁጥጥር ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት ግንኙነት እንዳይስፋፋ ይከላከላል። ይልቁንም መንግሥት ለዩኒቨርሲቲዎች፣ ለምርምር ተቋማትና ለአንዳንድ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት ላይ ትኩረት ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ ሰሜን ኮሪያ ለምን የኢንተርኔት አገልግሎትን ትገድባለች?
መ፡ የሰሜን ኮሪያ መንግስት የመረጃ ፍሰትን ለመቆጣጠር እና አገዛዙን ሊፈታተኑ የሚችሉ የውጭ ተጽእኖዎችን ለመከላከል የኢንተርኔት አገልግሎትን በጥብቅ ይቆጣጠራል።
ጥ፡ ሰሜን ኮሪያውያን ዓለም አቀፍ ድረ-ገጾችን ማግኘት ይችላሉ?
መ፡ አይ፣ መንግስት የአለም አቀፍ ድረ-ገጾችን መዳረሻ ይገድባል እና በምትኩ ክዋንንግሚዮንግ የሚባል በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ኢንተርኔት ያስተዋውቃል፣ ይህም ለተፈቀደ የሀገር ውስጥ ይዘቶች ውስን መዳረሻ ይሰጣል።
ጥ፡ በሰሜን ኮሪያ የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማሻሻል እቅድ አለ?
መ፡ መንግስት የኢንተርኔት አገልግሎትን ለማስፋት የተወሰነ ፍላጎት እንዳለው ቢገልጽም፣ ማንኛውም ለውጦች ከገዥው አካል ፍላጎት ጋር እንዲጣጣሙ ለማድረግ ቀስ በቀስ እና ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይችላል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የሰሜን ኮሪያ የኢንተርኔት አጠቃቀም በጣም የተገደበ ነው፣ የቴሌኮም፣ የሞባይል እና የብሮድባንድ አገልግሎቶች ተደራሽነት ውስን ነው። መንግሥት በመረጃ ፍሰት ላይ ያለው ጥብቅ ቁጥጥር አገሪቱን ከዓለም አቀፉ ዲጂታል መልከዓ ምድር ነጥሎ በመቀጠሉ ዜጎቿ አነስተኛ የግንኙነት አማራጮች እንዲኖራቸው አድርጓል።