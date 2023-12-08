ባለስልጣናት በሰሜን ካሮላይና ትምህርት ቤት የሳንባ ነቀርሳን ጉዳይ ይመረምራሉ

የጤና ባለስልጣናት በአሁኑ ጊዜ በጄምስታውን፣ ሰሜን ካሮላይና በሚገኘው ራግስዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሳንባ ነቀርሳ ጉዳይን በማጣራት ላይ ናቸው። የህዝብ ጤና ክፍል ከጊልፎርድ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች (ጂሲኤስ) እና ከጊልፎርድ ካውንቲ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት ፣የህዝብ ጤና ክፍል ጋር በመተባበር ሊከሰቱ የሚችሉ ተጋላጭነቶችን ለመለየት እና አስፈላጊው ጥንቃቄዎች መደረጉን ለማረጋገጥ በጋራ እየሰራ ነው።
የጊልፎርድ ካውንቲ የህዝብ ጤና ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ዩሊያ ቫን ምንም እንኳን በዚህ ጉዳይ ፈጣን የህዝብ ጤና ስጋት ባይኖርም ለሰራተኞች፣ ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች የተጋለጡ ተማሪዎችን ማሳወቅ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ፈተና ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በዚህ ሳምንት በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያለ ምንም ወጪ ይሰጣል። አብዛኞቹ ሰራተኞች እና ተማሪዎች ምርመራ ወይም ህክምና እንደማያስፈልጋቸው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
ቲዩበርክሎዝስ ከሳምንታት እስከ ወራቶች የሚቆይ የመተንፈሻ አካላት በሽታ ነው። ከጉንፋን ወይም ከጉንፋን ጋር በሚመሳሰል መልኩ ይተላለፋል ነገርግን ተላላፊ አይደለም። እንደ እድል ሆኖ, በመድሃኒት ሙሉ በሙሉ ይድናል.
የጤና ባለሥልጣናት ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ፈጣን የጤና ችግሮች እና ተጨማሪ የመጋለጥ አደጋ እንደሌለ አረጋግጠዋል. በውጤቱም, ምንም አይነት ተጋላጭነት ምንም ይሁን ምን እንቅስቃሴዎችን መገደብ ወይም ተጨማሪ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አያስፈልግም.
በራግስዴል XNUMXኛ ደረጃ ት/ቤት የተማሪዎች እና ሰራተኞች ደህንነት እና ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። የህዝብ ጤና ክፍል፣ የጊልፎርድ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች እና የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት የትብብር ጥረቶች ሁኔታውን በፍጥነት እና በብቃት ለመፍታት ሁሉም አስፈላጊ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ያረጋግጣል።