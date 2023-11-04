በዋና ገበያዎች በNokia X30 5G ላይ አዲስ ቅናሾች እና ቅናሾች

ኖኪያ ሞባይል በተለያዩ ዋና ዋና ገበያዎች በጉጉት በሚጠበቀው የኖኪያ X30 5ጂ ስማርት ስልክ ላይ አስደሳች ቅናሾችን እና ቅናሾችን ይፋ አድርጓል። በጣም አጓጊ ከሆኑ ማስተዋወቂያዎች አንዱ በእንግሊዝ እና በዋና ዋና የአውሮፓ ገበያዎች ይገኛል።ደንበኞቻቸው ኖኪያ X50 30G በመግዛት በNokia ባህሪ ስልኮች ላይ የ5% ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ። ተጨማሪ የጥቅል ቅናሾች እና ጉልህ ቅናሾች እንደ ዩኤኤኤ እና አውስትራሊያ ባሉ ሌሎች ገበያዎችም ይገኛሉ።
በዩናይትድ ኪንግደም ኖኪያ X30 5G ከትልቅ ኦፊሴላዊ ቅናሽ በኋላ አሁን በ £279 ተሽጧል። በተጨማሪም ኖኪያ X30 5G በመግዛት ደንበኞች በተመረጡ የኖኪያ ባህሪ ስልኮች ላይ የ50% ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ ይህም ለገንዘብ ሀሳብ የማይታመን ዋጋ ይሰጣል። የአሁኑ የዋጋ መለያ ከኖኪያ X150 30G ማስጀመሪያ ዋጋ በታች £5 ነው።
በተመሳሳይ በጀርመን እና በፈረንሳይ ኖኪያ X30 5G ከትልቅ ኦፊሴላዊ ቅናሽ በኋላ በ 349 ዩሮ ተሽጧል። በእነዚህ ገበያዎች ላይ ኖኪያ X30 5G የሚገዙ ደንበኞች በNokia ባህሪ ስልኮች ላይ የ50% ቅናሽ ሊያገኙ ይችላሉ። የአሁኑ ዋጋ ከመነሻው ዋጋ የ170 ዩሮ ቅናሽ ያሳያል።
በኔዘርላንድስ ኖኪያ X30 5ጂ ከኦፊሴላዊው የዋጋ ቅናሽ በኋላ በ 349 ዩሮ ዋጋ ተሽጧል። በዚህ ገበያ ውስጥ ያሉ ደንበኞች በ Nokia ባህሪ ስልኮች ላይ ተመሳሳይ የ 50% ቅናሽ ሊጠቀሙ ይችላሉ, ይህም በአጠቃላይ ከፍተኛ ቁጠባዎችን ያስከትላል.
በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ቸርቻሪው ጃምቦ ለኖኪያ X1099 30G ከተሻሻለው AED 5 ዋጋ በተጨማሪ እውነተኛ ሽቦ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎችን እና ፓወርባንክን ጨምሮ ነፃ ስጦታዎችን በማቅረብ ስምምነቱን እያጣፈፈ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በአውስትራሊያ ውስጥ፣ ኖኪያ X30 5G ለ AUD 494 በJB Hi-Fi ከፍተኛ ቅናሽ ከተደረገ በኋላ ይገኛል። ይህ በአስደናቂው ስማርትፎን ላይ እጆችዎን ለማግኘት ጥሩ እድል ያደርገዋል።
ኖኪያ X30 5ጂ በ Snapdragon 695 ቺፕሴት የተጎላበተ ሲሆን ባለ 6.43 ኢንች AMOLED PureDisplay በ90Hz የማደስ ፍጥነት አለው። AI እና Optical Image Stabilization (OIS) በሚጠቀም 50MP PureView Dual-camera ስልኩ አስደናቂ የፎቶግራፍ ውጤቶችን ያረጋግጣል። እንዲሁም ባለ 13 ሜፒ እጅግ ሰፊ ካሜራ፣ 33 ዋ ፈጣን ባትሪ መሙላት እና የሁለት ቀን የባትሪ ህይወት አለው።
በተጨማሪም ኖኪያ X30 5G የሶስት አመት የስርዓተ ክወና ማሻሻያዎችን፣ ወርሃዊ የደህንነት ዝመናዎችን እና ነጻ የሶስት አመት ዋስትና ይሰጣል፣ ይህም ኖኪያ ልዩ የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡- ከኖኪያ X30 5ጂ ግዢ ጋር በNokia ባህሪ ስልኮች ላይ ቅናሾች አሉ?
መ፡ አዎ፣ ደንበኞች ኖኪያ X50 30G በመግዛት በተመረጡ የNokia ባህሪ ስልኮች ላይ የ5% ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ በዩኬ ያለው የኖኪያ X30 5G ዋጋ ምን ያህል ነው?
መ: የኖኪያ X30 5G በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከከፍተኛ ኦፊሴላዊ ቅናሽ በኋላ £279 ተሽጧል።
ጥ፡ በጀርመን፣ ፈረንሳይ እና ኔዘርላንድ ያለው የኖኪያ X30 5G ዋጋ ስንት ነው?
መ: ከኦፊሴላዊው ቅናሽ በኋላ ኖኪያ X30 5G በእነዚህ ገበያዎች 349 ዩሮ ተሽጧል።
ጥ፡ በ UAE ውስጥ ከ Nokia X30 5G ጋር ምንም ማስተዋወቂያዎች ወይም ነጻ ክፍያዎች አሉ?
መ: በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚገኘው ቸርቻሪ ጃምቦ ከተሻሻለው የ AED 1099 የNokia X30 5G ዋጋ ጋር እውነተኛ ሽቦ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎችን እና ፓወርባንክን ጨምሮ ነፃ ክፍያዎችን እያቀረበ ነው።
ጥ፡ የኖኪያ X30 5G ዋጋ በአውስትራሊያ ስንት ነው?
መ፡ Nokia X30 5G በአሁኑ ጊዜ ለAUD 494 በአውስትራሊያ በJB Hi-Fi ይገኛል።
ምንጮች፡ ይፋዊ የኖኪያ ሞባይል ድር ጣቢያ