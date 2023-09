ኖኪያ ኖኪያ G42 5G ስማርትፎን በህንድ ውስጥ አስጀመረ

By

ኖኪያ በህንድ አዲሱን 5ጂ ስማርት ፎን ኖኪያ G42 5G ለገበያ አቅርቧል። መሳሪያው የኖኪያ ፍቃድ ባለቤት በሆነው HMD Global ነው የቀረበው። ባለ 6.56 ኢንች ኤችዲ+ ማሳያ በ90Hz የማደስ ፍጥነት፣ Snapdragon 480+ SoC፣ ባለሶስት የኋላ ካሜራዎች እና ባለ 5,000mAh ባትሪ 20W ፈጣን ኃይልን ይሰጣል። ስልኩ በአንድሮይድ 13 ላይ ይሰራል እና ማሻሻያዎችን ቃል ገብቷል። በተጨማሪም IP52-ደረጃ የተሰጣቸው አቧራ እና የውሃ መከላከያ አለው.

የኖኪያ G42 5ጂ ዋጋው በ Rs ነው። 12,599 እና ከ6GB RAM እና 128GB ማከማቻ ጋር አብሮ ይመጣል። በሁለት የቀለም አማራጮች ይገኛል፡- So Grey and So Purple. ስልኩ ከሴፕቴምበር 15 ጀምሮ በአማዞን ላይ ለግዢ ይገኛል።

ዝርዝር መግለጫዎችን በተመለከተ ኖኪያ G42 5G በአንድሮይድ 13 ላይ የሚሰራ ሲሆን ለሁለት አመታት የአንድሮይድ ስርዓተ ክወና ማሻሻያ እና የሶስት አመት ወርሃዊ የደህንነት ዝመናዎችን ለመቀበል ቆርጧል። ባለ 6.56 ኢንች HD+ LCD ስክሪን በ90Hz የማደስ ፍጥነት እና ኮርኒንግ ጎሪላ መስታወት 3 ጥበቃ አለው።

በ octa-core Snapdragon 480+ SoC የተጎላበተ፣ Nokia G42 5G እስከ 6GB RAM እና 128GB አብሮ የተሰራ ማከማቻ ያቀርባል። የካሜራ ማዋቀሩ ባለ 50-ሜጋፒክስል ዋና ዳሳሽ እና ሁለት 2-ሜጋፒክስል ዳሳሾች ከኋላ እንዲሁም 8-ሜጋፒክስል የፊት ዳሳሽ ያካትታል። ስልኩ 5ጂ፣ ጂፒኤስ፣ ዩኤስቢ ዓይነት-ሲ፣ ብሉቱዝ 5.1 እና ዋይ ፋይን ጨምሮ የተለያዩ የግንኙነት አማራጮችን ይደግፋል።

ኖኪያ G42 5ጂ እንደ የፍጥነት መለኪያ፣ የአከባቢ ብርሃን ዳሳሽ፣ ኢ-ኮምፓስ፣ የቀረቤታ ሴንሰር እና ለማረጋገጫ በጎን የተገጠመ የጣት አሻራ ዳሳሽ የተገጠመለት ነው። ባለ 5,000mAh ባትሪ 20W ፈጣን ባትሪ መሙላትን የሚደግፍ እና በአንድ ቻርጅ እስከ ሶስት ቀን የመልሶ ማጫወት ጊዜ ይሰጣል። ስልኩ 165×8.55×75.8ሚሜ እና 193.8 ግራም ይመዝናል።

በአጠቃላይ ኖኪያ G42 5ጂ በባህሪው የታሸገ ስማርትፎን ሲሆን 5ጂ ግንኙነት፣ ኃይለኛ ፕሮሰሰር፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማሳያ እና አቅም ያለው የካሜራ ማዋቀር ነው። በ5G ዘመን እንከን የለሽ እና ቀልጣፋ የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።

