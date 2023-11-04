የእርስዎን PlayStation 4 በኤስኤስዲ የማሻሻል መመሪያ

የ PlayStation 4 ባለቤት ከሆንክ የጨዋታዎች የመጫኛ ጊዜ በጣም ቀርፋፋ እንደሆነ አስተውለህ ይሆናል። ጥሩ ዜናው የኮንሶልዎን ሃርድ ድራይቭ ወደ ድፍን-ግዛት ድራይቭ (ኤስኤስዲ) ማሻሻል እና የመጫኛ ጊዜን በእጅጉ ማሻሻል ይችላሉ። በዚህ መመሪያ ውስጥ የእርስዎን የ PS4 ድራይቭ ወደ ኤስኤስዲ ለማሻሻል በደረጃዎቹ ውስጥ እንመራዎታለን።
ወደ ደረጃዎቹ ከመግባታችን በፊት፣ ወደ ኤስኤስዲ የማሻሻል ጥቅሞችን እንረዳ። ከ PS4 ጋር የሚመጣው መደበኛ ሃርድ ድራይቭ ቀርፋፋ ነው, ይህም የሚያበሳጭ ረጅም የመጫኛ ጊዜን ሊያስከትል ይችላል. ኤስኤስዲ በበኩሉ ፈጣን የማንበብ እና የመፃፍ ፍጥነት ያቀርባል፣ ይህም ለጨዋታዎች አጭር የመጫኛ ጊዜን ያስከትላል። የመጫኛ ጊዜዎችን በቅጽበት ባያደርግም፣ ከ10 እስከ 20 ሰከንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ቅናሽ መጠበቅ ይችላሉ።
አሁን፣ በማሻሻል ሂደት እንጀምር።
ደረጃ 1፡ የእርስዎን የጨዋታ ቁጠባ ምትኬ ያስቀምጡ
በመጀመሪያ ነገሮች ሃርድ ድራይቭን ከመቀየርዎ በፊት ሁሉንም ውሂብዎን ምትኬ ማስቀመጥ ያስፈልግዎታል። ይህንን ለማድረግ የዩኤስቢ ድራይቭ ያስፈልግዎታል። በእርስዎ PS4 ላይ ወደ ቅንብሮች> ስርዓት> ምትኬ እና እነበረበት መልስ ይሂዱ እና የመጠባበቂያ PS4 አማራጭን ይምረጡ። የጨዋታ ቁጠባዎችን ጨምሮ የተቀመጠ ውሂብዎን ምትኬ ማስቀመጥዎን ያረጋግጡ እና ከፈለጉ መተግበሪያዎችን ምትኬ ማስቀመጥ ይችላሉ።
ደረጃ 2፡ ድራይቭን ይተኩ
አንዴ የውሂብዎ ምትኬ ከተቀመጠ በኋላ ሃርድ ድራይቭን ለመተካት ጊዜው አሁን ነው። ሶኒ ይህን ሂደት በአንጻራዊነት ቀላል አድርጎታል. በእርስዎ PS4 ሞዴል ላይ በመመስረት፣ ደረጃዎቹ በትንሹ ሊለያዩ ይችላሉ። የሃርድ ድራይቭ ቋቱን ለማስወገድ እና በኤስኤስዲ ለመተካት screwdriver ያስፈልግዎታል። ተሽከርካሪውን በዊልስ ማቆየትዎን ያረጋግጡ።
ደረጃ 3፡ PS4 ሶፍትዌርን እንደገና ጫን
አዲሱን ኤስኤስዲ ከጫኑ በኋላ የ PS4 ሶፍትዌርን እንደገና መጫን ያስፈልግዎታል። ይህ የዩኤስቢ ድራይቭን መቅረጽ፣ የስርዓት ሶፍትዌሩን ከሶኒ የድጋፍ ገፅ ማውረድ እና PS4ን በ Safe Mode ማስጀመርን ያካትታል ሶፍትዌሩን ከዩኤስቢ አንጻፊ ለመጫን። ለስላሳ ዳግም መጫን ሂደት በሶኒ የተሰጡትን ዝርዝር መመሪያዎች መከተልዎን ያረጋግጡ።
ደረጃ 4፡ የእርስዎን ውሂብ ወደነበረበት ይመልሱ እና ጨዋታዎችን እንደገና ይጫኑ
አንዴ ሶፍትዌሩ ከተጫነ ወደ የ PlayStation መለያዎ መግባት እና ከዚህ ቀደም ምትኬ ያስቀመጡትን ውሂብ ወደነበረበት መመለስ ይችላሉ። የዩኤስቢ ድራይቭን ከተጠቀሙ በቀላሉ ወደ ኮንሶሉ ውስጥ ያስገቡት እና በስክሪኑ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ። በመጨረሻም ጨዋታዎችዎን እንደገና መጫን እና በተሻሻለው PS4 ላይ በተሻሻሉ የመጫኛ ጊዜዎች ይደሰቱ።
በየጥ:
ጥ፡ የእኔን PS4 ወደ ኤስኤስዲ ማሻሻል ዋስትናዬን ያሳጣው ይሆን?
መ: አይ፣ ሃርድ ድራይቭን ማሻሻል ትክክለኛውን አሰራር እስከተከተልክ ድረስ ዋስትናውን አያጠፋም።
ጥ፡ ከ2 ኢንች ኤስኤስዲ ይልቅ M.2.5 SSD መጠቀም እችላለሁ?
መ: አይ፣ PS4 2.5 ኢንች ኤስኤስዲ ይፈልጋል፣ ስለዚህ M.2 SSD ተኳሃኝ አይሆንም።
ጥ: የማሻሻያ ሂደቱ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
መ፡ አጠቃላይ ሂደቱ፣ የውሂብ ምትኬን ማስቀመጥ፣ ድራይቭን መተካት እና ሶፍትዌሩን እንደገና መጫንን ጨምሮ፣ 15 ደቂቃ አካባቢ ሊወስድ ይገባል።
ጥ፡ ወደ ኤስኤስዲ ማሻሻል ከመጫኛ ጊዜዎች ውጪ የጨዋታ አፈጻጸምን ያሻሽላል?
መ፡ ኤስኤስዲ በዋነኛነት የመጫኛ ጊዜን የሚያሻሽል ቢሆንም፣ ለስላሳ የጨዋታ አጨዋወት እና ፈጣን የጨዋታዎች እና ዝመናዎች ጭነትን ሊያስከትል ይችላል።
ጥ: የውስጣዊውን ድራይቭ ከመተካት ይልቅ ውጫዊ ኤስኤስዲ መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ በ PS4 ላይ ካሉት የዩኤስቢ ወደቦች በአንዱ ውጫዊ ኤስኤስዲ መጠቀም ይችላሉ፣ ነገር ግን የፍጥነት ማሻሻያው እንደ ውስጣዊ የኤስኤስዲ ማሻሻያ ጉልህ ላይሆን ይችላል።
ያስታውሱ ለ PS4 ሞዴልዎ ልዩ መመሪያዎችን ማማከር እና የሃርድዌር ክፍሎችን በሚይዙበት ጊዜ ተገቢውን ጥንቃቄ ያድርጉ። በትንሽ ትዕግስት እና በትክክለኛ መሳሪያዎች፣ በኤስኤስዲ ማሻሻያ ወደ PlayStation 4 አዲስ ህይወት መተንፈስ ይችላሉ። መልካም ጨዋታ!