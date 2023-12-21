ከሩሲያ የኢሜል ዛቻ በኋላ በኦሃዮ ትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች የተጨመሩ የፖሊስ ጥበቃዎች ተግባራዊ ሆነዋል

በኦሃዮ የሚገኙ 52 የትምህርት ዲስትሪክቶች ከሩሲያ አካውንት የአሜሪካን ትምህርት ቤቶች በፈንጂዎች የሚያስፈራሩ ኢሜይሎችን መቀበላቸውን ተከትሎ የፖሊስ ጥበቃዎች ሰኞ ኦሃዮ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ የትምህርት ዲስትሪክቶች ይጨምራሉ። ኢሜይሎቹን ከተቀበሉት ወረዳዎች መካከል የሂሊርድ ከተማ ትምህርት ቤቶች፣ ሎጋን-ሆኪንግ የአካባቢ ትምህርት ቤቶች፣ የጋሃና-ጄፈርሰን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፣ የዌስተርቪል ከተማ ትምህርት ቤቶች፣ የዎርቲንግተን ከተማ ትምህርት ቤቶች፣ የሃሚልተን የአካባቢ ትምህርት ቤቶች እና የአቴንስ ከተማ ትምህርት ቤቶች ይገኙበታል።
ኢሜይሎቹ እንደደረሳቸው፣ የ Hilliard እና Logan-Hocking አስተዳዳሪዎች የአካባቢ ህግ አስከባሪዎችን አነጋግረዋል፣ ከዚያም የፌደራል የምርመራ ቢሮ (ኤፍ.ቢ.አይ.) እና የጋራ ሽብር ግብረ ሃይልን አነጋግረዋል። የ Hilliard ሱፐርኢንቴንደንት ዴቪድ ስቱዋርት ለወላጆች ከኢሜይሎቹ ጋር የተገናኘ ምንም አስተማማኝ ስጋት እንደሌለ አረጋግጠዋል። በተመሳሳይ የሎጋን-ሆኪንግ ዲስትሪክት ስጋቱ የተለየ እና ታማኝነት የጎደለው መሆኑን አረጋግጧል.
እንደ ዌስተርቪል እና አቴንስ ያሉ ሌሎች የትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች ትምህርት ቤቶቻቸውን በፈንጂዎች ኢላማ ለማድረግ የሚያስፈራሩ ኢሜይሎች እንደደረሳቸው ሪፖርት አድርገዋል። በአቴንስ ካውንቲ የሚገኙት የአሌክሳንደር የአካባቢ ትምህርት ቤቶች ኢሜይሎችን ከደረሳቸው 52 የኦሃዮ ወረዳዎች አንዱ መሆናቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በምላሹ፣ ዲስትሪክቱ ጥልቅ የደህንነት ፍተሻዎችን ለማድረግ ሰኞ ትምህርት ቤታቸውን ለሁለት ሰዓታት ያዘገየዋል። ዛቻው ከፈንጂዎች ጋር የተያያዘ መሆኑ ተገልጿል።
የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ኢሜይሎች የተማሪ ደህንነት ላይ ምንም አይነት ተጨባጭ ስጋት ሳይፈጥሩ ሽብር ለመቀስቀስ የታሰቡ "የሀሰት ኢሜይሎች" መሆናቸውን ለዲስትሪክቱ አሳውቀዋል። ጡረታ የወጣው የኤፍቢአይ ወኪል ሃሪ ትሮምታስ ይህንኑ ሀሳብ አስተጋብቷል፣ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት የማድረስ አዋጭነት ጥያቄ አቅርቧል።
ምንም እንኳን ዛቻዎቹ ታማኝነት የጎደላቸው ናቸው ተብሎ ቢታሰብም፣ ሂሊርድ፣ ሎጋን-ሆኪንግ እና ዎርቲንግተን ሰኞ ዕለት በትምህርት ቤታቸው የፖሊስ ቁጥጥርን ለመጨመር ወስነዋል። ሱፐርኢንቴንደንት ስቱዋርት ይህ እርምጃ በተማሪዎች እና በወላጆች መካከል ጭንቀትን እና ጭንቀትን ለመቅረፍ እንዲረዳው ከብዙ ጥንቃቄ እየተወሰደ ነው ብለዋል። በተጨማሪም፣ ሎጋን-ሆኪንግ ወላጆች እቤት ውስጥ እንዲቆዩዋቸው ከፈለጉ ተማሪዎችን ከመገኘት ሰበብ ያደርጋል።
ኤፍቢአይ በቴክሳስ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ ያነጣጠረ ተመሳሳይ ማስፈራሪያም ዘግቧል፣ይህም በግልጽ የማጭበርበር ዛቻ ሆኗል። የኦሃዮ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል ወደ ሎጋን-ሆኪንግ የተላከውን ስጋት ከቴክሳስ ማስፈራሪያዎች እና እንዲሁም ባለፈው ወር በካሊፎርኒያ ትምህርት ቤቶች የደረሰባቸውን ዛቻዎች አገናኝቷል።