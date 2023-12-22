UConn በአስደናቂ ድል የቶሮንቶ ሜትሮፖሊታንን ይቆጣጠራል

በጉጉት ሲጠበቅ በነበረው ግጥሚያ ዩኮን ቶሮንቶ ሜትሮፖሊታንን 111-34 በሆነ የመጨረሻ ውጤት ሲያሸንፉ የበላይነታቸውን አሳይተዋል። በኮከብ ተጫዋቻቸው በኤድዋርድ እየተመራ 26 ነጥብ ያስመዘገበው የ UConn ትእዛዝ አፈጻጸም ተቃዋሚዎቻቸውን ለመቀጠል እንዲቸገሩ አድርጓቸዋል።
ጨዋታው የጀመረው ዩኮን ፍጥነቱን በማዘጋጀት የበላይነታቸውን ቀደም ብሎ በማቋቋም ነው። አርኖልድ፣ ቡከርስ እና ሼድ ወሳኝ ጥይቶችን በማድረግ እና የUConn መሪነትን በማስፋት ለቡድኑ ስኬት አስተዋፅዖ አድርገዋል። በሌላ በኩል ቶሮንቶ ሜትሮፖሊታን በፍርድ ቤቱ በሁለቱም በኩል ብዙ ፈተናዎችን ገጥሞታል። ጥረቶች ቢያደርጉም የተኮሱት ጥይት ነጥቡን ማግኘት ባለመቻሉ ተስፋ አስቆራጭ የተኩስ አፈፃፀም አስከትሏል።
የUConn የቡድን ስራ እና የኳስ እንቅስቃሴ በጨዋታው ሙሉ በሙሉ ይታይ ነበር። 33 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበል ኳሱን በብቃት በመጋራት ክፍት የቡድን አጋሮችን በማፈላለግ እና የጎል እድሎችን በመጠቀም ኳሱን በብቃት ተጋርቷል። ሙህል በልዩ የፍርድ ቤት እይታው የዩኮን አፀያፊ ጨዋታዎችን በማመቻቸት ቡድኑን በ8 ረዳትነት መርቷል።
በመከላከያ፣ UConn የቶሮንቶ ሜትሮፖሊታንን የውጤት እድሎች የሚገድብ እና ለውጦችን የሚያስገድድ ኃይል ነበር። በኤድዋርድስ በ 10 ድጋሚ የሚመራ የቡድኑ ጠንካራ መልሶ ማግኘቱ ለተጋጣሚዎቻቸው የሁለተኛ እድል ነጥቦችን ከልክሏል።
የቶሮንቶ ሜትሮፖሊታን ሪትማቸውን ለማግኘት ታግለዋል እና ለ UConn ማነቆ መከላከያ መፍትሄ ማግኘት አልቻለም። ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም የተኩስ እጦታቸው በጨዋታው ቀጥሏል። ፌዲክ፣ ፓርከር እና ፎርማን ኳሶችን ወደ ጎል ለመቀየር ከታገለ ተጨዋቾች መካከል ተጠቃሽ ሲሆኑ ውጤቱም አሳዛኝ ነበር።
የመጨረሻው ጩኸት ሲሰማ፣ UConn የሚገባቸውን ድል አክብሯል። ልዩ ብቃታቸው ጥልቀታቸውን፣ ተሰጥኦአቸውን እና ተቃዋሚዎቻቸውን የመቆጣጠር ቁርጠኝነት አሳይተዋል። በሌላ በኩል፣ ከዚህ ሽንፈት ለማገገም የቶሮንቶ ሜትሮፖሊታን እንደገና መሰባሰብ እና አፈፃፀማቸውን መተንተን ይኖርበታል።
የ UConn አስደናቂ ድል በሊጋቸው ውስጥ የበላይ ሃይል ያላቸውን አቋም ከማጠናከር በተጨማሪ ለወደፊት ግጥሚያዎች ትልቅ ቦታን ያዘጋጃል። የቡድን ስራቸው፣ ክህሎታቸው እና የማያቋርጥ ስኬት ማሳደድ የውድድር ዘመኑ እየገፋ ሲሄድ የሚመለከቷቸው ቡድን ያደርጋቸዋል።