አዲስ ጥናት በኒው ጀርሲ የሚገኙ አብዛኞቹ ወላጆች ለአዋቂ ልጆች የገንዘብ ድጋፍ እንደሚሰጡ ያሳያል

በቅርቡ በዩኤስኤ ዛሬ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በኒው ጀርሲ የሚኖሩ አብዛኞቹ ወላጆች ለአዋቂ ልጆቻቸው የገንዘብ ድጋፍ እየሰጡ ነው። በ5,000 ግዛቶች ውስጥ 36 ወላጆችን የዳሰሰው ጥናቱ እንደሚያሳየው በኒው ጀርሲ ውስጥ 72 በመቶ የሚሆኑት ወላጆች ለአዋቂ ልጆቻቸው በተወሰነ ደረጃ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣሉ።
የሚገርመው ነገር፣ ወላጆች የጎለመሱ ልጆቻቸውን በሚደግፉበት ጊዜ ኒው ጀርሲ በሀገሪቱ ከዋሽንግተን ጀርባ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ይህ አኃዛዊ መረጃ እንደሚያመለክተው አስቸጋሪው የኢኮኖሚ ሁኔታ ብዙ ወጣቶች በሕይወታቸው ውስጥ ለመጓዝ ከወላጆቻቸው የገንዘብ እርዳታ እንዲፈልጉ አድርጓቸዋል.
በአማካይ የኒው ጀርሲ ወላጆች ለልጆቻቸው ለተለያዩ ወጪዎች 583 ዶላር በወር ይሰጣሉ። ይህ ድጋፍ ሂሳቦችን መክፈልን፣ የመዝናኛ ወጪዎችን፣ ግሮሰሪዎችን፣ መጓጓዣን እና ዕዳን ለመክፈል መርዳትን ያካትታል። በእውነቱ፣ ወላጆች አዋቂ ልጆቻቸውን ዕዳቸውን እንዲከፍሉ በንቃት በሚረዱባቸው ግዛቶች ውስጥ ኒው ጀርሲ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው የኒው ጀርሲ ወላጆች 25 ዓመታቸው ልጆቻቸው በገንዘብ ራሳቸውን የቻሉበት ጊዜ እንደሆነ ያምናሉ። ይህ እምነት ኒው ጀርሲን ከማሳቹሴትስ እና ከኒውዮርክ በመቀጠል ሦስተኛው ግዛት አድርጎ ያስቀምጣቸዋል፣ ወላጆች አዋቂ ልጆቻቸው በለጋ እድሜያቸው እራሳቸውን እንዲችሉ የሚጠብቁበትን ነው።
በኒው ጀርሲ ያሉ ብዙ ወላጆች የገንዘብ ድጋፍ እየሰጡ ቢሆንም፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ብዙውን ጊዜ ድጋፋቸውን ላይ ሁኔታዎችን ያስቀምጣሉ። እነዚህ ሁኔታዎች ልጆቻቸው ሥራ እንዲኖራቸው፣ ሕክምና እንዲከታተሉ ወይም ከአደጋ ጠባይ እንዲርቁ ማድረግን ያካትታሉ። ምንም እንኳን እነዚህ ድንገተኛ ሁኔታዎች ቢኖሩም፣ 84% የሚሆኑት ወላጆች የሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ከጎልማሳ ልጆቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት ላይ ምንም አይነት ቅሬታ ወይም ችግር እንዳልፈጠረ ተናግረዋል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በኒው ጀርሲ የሚገኙ ወላጆች በዚህ አስቸጋሪ የኢኮኖሚ ወቅት ለአዋቂዎች ልጆቻቸውን በመደገፍ የሚጫወቱትን ጉልህ ሚና አጉልቶ ያሳያል።