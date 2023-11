በዚህ ጥቁር አርብ ላይ በኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች ላይ አስደናቂ ቅናሾችን ያግኙ

By

ጥቁር አርብ እዚህ አለ፣ እና ተጫዋቾች በብዙ የኒንቴንዶ ስዊች ጨዋታዎች ላይ አስደናቂ ቅናሾች ስለሚገኙ ለአገልግሎት ዝግጁ ናቸው። እራስህን ለማበላሸት ፈልገህም ሆነ ትክክለኛውን የበዓል ስጦታ የምትፈልግ ከሆነ በተመጣጣኝ ዋጋ በጣም ተወዳጅ ርዕሶችን ለመያዝ ጊዜው አሁን ነው። እንደ Best Buy፣ Amazon፣ GameStop እና ሌሎች ያሉ የችርቻሮ ችርቻሮ ድርጅቶች ሊያመልጥዎ የማይፈልጓቸውን መንጋጋ የሚጥሉ ስምምነቶችን እያቀረቡ ነው።

ምርጥ ግዢ፡ በኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች ላይ የማይሸነፍ ቅናሾች

ምርጥ ግዢ በዚህ ጥቁር አርብ በኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች፣ መለዋወጫዎች እና ሌሎችም ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አለው። ከክላሲኮች እስከ አዲስ የተለቀቁት፣ ለሁሉም የሚሆን የሆነ ነገር አለ። የቲንጅ ሙታንት ኒንጃ ኤሊዎችን ለመያዝ እድሉ እንዳያመልጥዎ፡ የኮዋቡንጋ ስብስብ በአስደናቂ የ17% ቅናሽ።

አማዞን: በማሪዮ + ራቢድስ ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ዋጋዎች: Sparks of Hope እና Sonic Superstars

የአማዞን የጥቁር ዓርብ ሽያጭ ሊያመልጥ አይገባም። በኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች ላይ እንደ ማሪዮ + ራቢድስ፡ ስፓርክስ ኦፍ ሆፕ በአስደናቂ የ 75% ቅናሽ እያቀረቡ ነው። በቅርቡ በተለቀቀው Sonic Superstars ላይ ጥሩ ቅናሽም ታገኛለህ።

GameStop፡ ከፍተኛ ቅናሾች እና ተጨማሪ ቁጠባዎች በኔንቲዶ መቀየሪያ ርዕሶች ላይ

በዚህ ጥቁር አርብ በ GameStop ላይ ለሚያስገርም ቁጠባ ይዘጋጁ። እንደ Pokemon Brilliant Diamond እና Shining Pearl፣ The Legend of Zelda: Skyward Sword HD እና Bravely Default II ያሉ ታዋቂ የኒንቴንዶ ቀይር ርዕሶችን ጨምሮ በደርዘን ለሚቆጠሩ ጨዋታዎች እስከ 50% ቅናሽ ባለው ቅናሽ፣ የጨዋታ ስብስብዎን ለማስፋት ትክክለኛው እድል ነው። በተጨማሪም፣ በመስመር ላይ ካዘዙ እና በመደብር ውስጥ ማንሳትን ከመረጡ፣ ከእያንዳንዱ ትዕዛዝ $5 ተጨማሪ ቅናሽ ያገኛሉ። ያ ብዙ ጊዜ ሊጠቀሙበት የሚችሉት ስምምነት ነው!

ኔንቲዶ eShop፡ ዲጂታል ደስታዎች በቅናሽ ዋጋዎች

የዲጂታል ጨዋታዎችን ምቾት ከመረጡ፣ የ Nintendo eShop የሚሄዱበት ቦታ ነው። በአስደናቂ የጥቁር ዓርብ ሽያጭ በኔንቲዶ የመጀመሪያ ወገን ጨዋታዎች፣ካፕኮም ጨዋታዎች፣ዋርነር ብሮስ ጨዋታዎች እና ሌሎችም ለሰዓታት የሚያዝናናዎትን ሊቋቋሙት የማይችሉት ስምምነቶችን ያገኛሉ። እነዚህ ቅናሾች እስከ ዲሴምበር 3 ድረስ ይገኛሉ።

በጥቁር ዓርብ የኒንቴንዶ ቀይር ጨዋታዎችን የት እንደሚገዛ

ሁሉም ማለት ይቻላል ዋና ቸርቻሪ ለኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች በጥቁር ዓርብ ሽያጭ ላይ ይሳተፋል። እንደ Super Mario Odyssey፣ Fire Emblem Engage፣ The Legend of Zelda: Link's Awakening፣ Octopath Traveler II እና ሌሎች ብዙ ባሉ ታዋቂ አርእስቶች ላይ ጥሩ ቅናሾችን ማግኘት ይችላሉ። እንደ Best Buy፣ GameStop፣ Walmart እና Target ያሉ ትልልቅ የቦክስ ቸርቻሪዎችን ለመጎብኘት ከመረጡ ወይም በመስመር ላይ በአማዞን ወይም በኔንቲዶ ስቶር ለማሰስ አስደናቂ ቅናሾች እየጠበቁዎት ነው።

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

1. እነዚህ ቅናሾች በመደብር ውስጥ ወይም በመስመር ላይ ይገኛሉ?

አብዛኛዎቹ ቅናሾች በመደብር ውስጥ እና በመስመር ላይ ይገኛሉ፣ ይህም እርስዎን በተሻለ የሚስማማዎትን የግዢ ዘዴ የመምረጥ ችሎታ ይሰጥዎታል።

2. የጥቁር አርብ ስምምነቶች ለምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ?

የጥቁር ዓርብ ስምምነቶች ብዙውን ጊዜ የሚቆዩት ለተወሰነ ጊዜ ነው፣ ስለዚህ በእያንዳንዱ ቸርቻሪ የተጠቀሱትን የተወሰኑ ቀናት ማረጋገጥዎን ያረጋግጡ።

3. ዲጂታል ጨዋታዎችን ከ Nintendo eShop እንደ ስጦታ መግዛት እችላለሁ?

እንደ አለመታደል ሆኖ የኒንቲዶ eShop በአሁኑ ጊዜ የስጦታ አማራጮችን አይሰጥም። ሆኖም፣ አሁንም ቅናሾቹን መጠቀም እና የዲጂታል ጨዋታ ኮዶችን ከሌሎች ቸርቻሪዎች እንደ ስጦታ መግዛት ይችላሉ።

4. በጥቁር አርብ ጊዜ የኒንቲዶ ኢሾፕ የስጦታ ካርዶችን መግዛት ጠቃሚ ነው?

በፍፁም! በኔንቲዶ eShop ጨዋታዎች ላይ ድንቅ ቅናሾችን ብቻ ሳይሆን ቅናሽ የተደረገባቸውን የ Nintendo eShop የስጦታ ካርዶችን በመግዛትም የበለጠ መቆጠብ ይችላሉ።

ጥቁር ዓርብ በኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች ላይ አስገራሚ ቅናሾችን ለማስቆጠር የመጨረሻው ጊዜ ነው። የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍትዎን ለማስፋት ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት ወይም ለሚወዷቸው ሰዎች ፍጹም በሆኑ ስጦታዎች ያስደንቁ። እነዚህ ቅናሾች ለዘላለም ስለማይቆዩ በፍጥነት እርምጃ ይውሰዱ!