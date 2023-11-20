ስለሚቀጥለው ኔንቲዶ ቀይር አዲስ ዝርዝሮች ብቅ አሉ፡ የበለጠ ሃይል፣ ግን ምንም 4K ውፅዓት የለም።

የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት በጣም በጉጉት የሚጠበቀው የኒንቴንዶ ስዊች ተተኪ ጨዋታዎችን በ 4K ጥራት ማውጣት ላይችል ይችላል። ስለ ኮንሶሉ የተወሰኑ ዝርዝሮች አሁንም እምብዛም ባይገኙም ፣ የሚቀጥለውን የኒንቴንዶ ስዊች ድግግሞሹን እንደሚያበረታው የሚወራው ብጁ Nvidia T239 ቺፕ ጥልቅ የመማር ማፍጠኛ (ዲኤልኤ) ችሎታ እንደሌለው ምንጮች ጠቁመዋል። ይህ መቅረት የኮንሶሉን DLSS የማሳደጊያ ችሎታዎችን ሊያደናቅፍ ይችላል።
DLSS፣ ለ Deep Learning Super Sampling አጭር፣ በመጪው ኔንቲዶ ስዊች በሚወራው ባህሪያት ዙሪያ ጎልቶ የሚታይ የውይይት ርዕስ ነው። ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ግራፊክስ ለማሳደግ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ይጠቀማል፣ ይህም በስርዓቱ ሃርድዌር ላይ ከመጠን በላይ ጫና ሳያሳድር የተሻሻሉ ምስሎችን ያስከትላል። ያለ DLA፣ የስዊች 2 4K ጥራትን የማሳካት አቅሙ በእጅጉ ሊነካ ይችላል። በምትኩ፣ ኮንሶሉ በ1080p ጥራት የተገደበ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ምንጮች በጨዋታው ላይ በመመስረት 1440p የመሆን እድልን ይጠቁማሉ።
እነዚህ ግምቶች በግምታዊ እና ያልተረጋገጠ መረጃ ላይ የተመሰረቱ ቢሆኑም፣ እንደ Xbox Series S ካሉ ከተፎካካሪዎቹ ጋር ሲነፃፀሩ ስለ Switch 2 ችሎታዎች ስጋቶችን ያሳድጋሉ። ኮንሶል ከሌሎች የጨዋታ መድረኮች።
ፕሬዝዳንት ሹንታሮ ፉሩካዋ ለባልደረባዎች ስለማንኛውም የሃርድዌር ማሳያ ወሬዎችን በመካድ ኔንቲዶ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ አፍ አጥብቀው ቀጥለዋል ። ነገር ግን፣ አሉባልታዎች መሰራጨታቸውን ሲቀጥሉ፣ በሚቀጥለው ዓመት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን አዲሱን ኮንሶል በይፋ ይፋ ለማድረግ በጉጉት ይጠበቃል።
አድናቂዎች ተጨማሪ ዝርዝሮችን በጉጉት ሲጠባበቁ፣ የሚቀጥለው ኔንቲዶ ቀይር የበለጠ ኃይል እና የተሻሻለ አፈጻጸም እንደሚያቀርብ ግልጽ ነው። ሆኖም፣ የDLA አለመኖር በስዕላዊ ችሎታው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ወይ የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። በመጨረሻ፣ ተጫዋቾች የስዊች 2ን እውነተኛ አቅም ለማወቅ ይፋዊ ማስታወቂያዎችን እና የተግባር ተሞክሮዎችን መጠበቅ አለባቸው።
በየጥ
የሚቀጥለው ኔንቲዶ ቀይር 4K ጥራትን ይደግፋል?
የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት የሚቀጥለው ኔንቲዶ ስዊች በተወራው Nvidia T4 ቺፕ ውስጥ ጥልቅ የመማር ማፍጠኛ (ዲኤልኤ) ባለመኖሩ ጨዋታዎችን በ 239K ጥራት ማውጣት ላይችል ይችላል።
DLSS ምንድን ነው?
DLSS ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ግራፊክስ ከፍ ለማድረግ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የሚጠቀም ጥልቅ ትምህርት ሱፐር ናሙና ማለት ነው።
አዲሱ ኔንቲዶ ቀይር መቼ ይገለጣል?
ትክክለኛው ቀን ባይረጋገጥም አዲሱ ኔንቲዶ ስዊች በሚቀጥለው አመት አንዳንድ ጊዜ ይገለጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ማብሪያ / ማጥፊያ 2 ወደ ኋላ ተኳሃኝ ይሆናል?
ስለ መጪው ኮንሶል ዝርዝሮች አሁንም የተገደቡ ቢሆኑም፣ ቀይር 2 ካለፉት የኔንቲዶ ቀይር ጨዋታዎች ጋር ወደ ኋላ-ተኳሃኝ ላይሆን ስለሚችልበት ሁኔታ ውይይቶች ተካሂደዋል።