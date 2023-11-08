የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ ከክላሲክ የቪዲዮ ጨዋታ ወደ ቀጥታ-እርምጃ ፊልም

የኒንቴንዶ አድናቂዎች ደስ ይላቸዋል፣ በጣም ከሚወዷቸው የቪዲዮ ጨዋታ ፍራንሲስቶች አንዱ የሆነው "የዜልዳ አፈ ታሪክ" በትልቁ ስክሪን ላይ ወደ ህይወት ሊመጣ ነው። ታዋቂው የኒንቴንዶ ቪዲዮ ጌም ዲዛይነር ሽገሩ ሚያሞቶ በቅርቡ የምስሉ ጨዋታ የቀጥታ-ድርጊት ፊልም መላመድ በመገንባት ላይ መሆኑን አረጋግጧል፣ ኔንቲዶ በምርቱ ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ አድርጓል።
ስለ ፊልሙ የተወሰኑ ዝርዝሮች አሁንም በጥቅል ላይ እያሉ፣ አድናቂዎች የመጀመሪያውን ጨዋታ ይዘት የሚይዝ መሳጭ እና በእይታ አስደናቂ ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ። ታዋቂው የፊልም ፕሮዲዩሰር አቪ አራድ በተሳካ የኮሚክ ፊልም ፍራንሲስስ ስራው የሚታወቀው የ"ዜልዳ" ፊልም ከምያሞቶ ጋር በጋራ ይሰራል። ይህ ትብብር የሚያሞቶን የፈጠራ ራዕይ ከአራድ ጋር በማጣመር የሚወዷቸውን ፍራንቺሶችን በትልቁ ስክሪን ላይ በመተርጎም የሁለቱም አለም ምርጦችን አንድ ላይ ለማምጣት ቃል ገብቷል።
ጨዋታውን ለማያውቁት “የዜልዳ አፈ ታሪክ” ለመጀመሪያ ጊዜ በ1986 ተጀመረ እና ከዚያ በኋላ ታማኝ ተከታዮችን አግኝቷል። ታሪኩ የሚያጠነጥነው ሊንክ በተባለ ጀግና ላይ ነው፣ ልዕልት ዜልዳን ከአስፈሪው ጋኖን መዳፍ ለማዳን አደገኛ ተልዕኮውን ጀምሯል። ባለፉት አመታት ጨዋታው በርካታ ድግግሞሾችን ተመልክቷል፣ በቅርብ ጊዜ የተለቀቀው በዚህ አመት ግንቦት ወር ላይ "የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግስቱ እንባ" ነው።
ፊልሙ ከጨዋታው መንፈስ ጋር የሚስማማ መሆኑን ለማረጋገጥ በ"Maze Runner" ተከታታይ ስራው የሚታወቀው ዳይሬክተር ዌስ ቦል ፕሮጀክቱን እንዲመራ መታ ተደርጓል። በትልቁ ስክሪን ላይ ምናባዊ ዓለሞችን ወደ ሕይወት የማምጣት ልምድ ለ“ዘልዳ አፈ ታሪክ” ድንቅ አጽናፈ ዓለም ፍጹም ተስማሚ ያደርገዋል።
የሚለቀቅበት ቀን እና የቀረጻው ዝርዝሮች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ ከዚህ የቀጥታ-ድርጊት መላመድ ጀርባ ያሉ ፈጣሪዎች ለተወደደው የቪዲዮ ጨዋታ ፍራንቻይዝ ክብር የሚሰጥ የማይረሳ ተሞክሮ ለማቅረብ ቁርጠኛ መሆናቸውን አድናቂዎች እርግጠኛ መሆን ይችላሉ።
በየጥ
"የዜልዳ አፈ ታሪክ" ምንድን ነው?
"የዜልዳ አፈ ታሪክ" በሺገሩ ሚያሞቶ የተፈጠረ እና በኔንቲዶ የተገነባ ታዋቂ የቪዲዮ ጨዋታ ፍራንቻይዝ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው በ1986 ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ካሉት በጣም ታዋቂ እና ዘላቂ ከሆኑ ተከታታይ ነገሮች አንዱ ሆኗል።
የ “ዘልዳ አፈ ታሪክ” መነሻው ምንድን ነው?
ጨዋታው ልዕልት ዜልዳን ከተቃዋሚው ጋኖን ለማዳን ፍለጋ ሲጀምር ሊንክ የተባለ ጀግና ጀብዱዎችን ይከተላል። በመንገዳው ላይ፣ ተጫዋቾች እንቆቅልሾችን በመፍታት፣ ጠላቶችን በመዋጋት እና የተደበቁ ውድ ሀብቶችን በማግኘት አስደናቂ በሆነው ዓለም ውስጥ ይሄዳሉ።
የቀጥታ-ድርጊት ፊልም ማላመድ ውስጥ ማን ይሳተፋል?
“የዘልዳ አፈ ታሪክ” የቪዲዮ ጌም ፍራንቻይዝ ፈጣሪ ሽገሩ ሚያሞቶ በፊልሙ እድገት ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ አለው። በኮሚክ ፊልም ፍራንቺስ ስራው የሚታወቀው ታዋቂው የፊልም ፕሮዲውሰር አቪ አራድ ፊልሙን በጋራ ይሰራል። የ "Maze Runner" ተከታታይ ዳይሬክተር ዌስ ቦል ፊልሙን ለመምራት ተመርጧል.
ፊልሙ መቼ ነው የሚለቀቀው?
ለቀጥታ-ድርጊት የተወሰነ የተለቀቀበት ቀን “የዜልዳ አፈ ታሪክ” ፊልም ገና አልተገለጸም። አድናቂዎች በዚህ በጣም በሚጠበቀው መላመድ ላይ ተጨማሪ ዝመናዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ።
(ምንጭ፡ nintendo.com)